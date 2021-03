Biografia

Akash Kumar nasce il 16 novembre del 1991 nella città di Nuova Delhi, in India. Di professione modello, nel 2021 è tra i concorrenti della 16ª edizione dell'Isola dei famosi. In questo contesto ha catturato l'attenzione del grande pubblico sin dalle prime inquadrature. Aspirante attore, vanta origini indiane e brasiliane. Con un passato che l'ha visto calcare passerelle di moda importanti, nonché diverse partecipazioni televisive all'attivo, Akash Kumar sembra intenzionato a perseguire il proprio sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. Di seguito scopriamo di più sulla sua vita privata e sul suo percorso professionale.

Gli occhi di Akash Kumar: sono il tratto distintivo della sua immagine

Akash Kumar e l'adolescenza di fronte all'obiettivo

I suoi genitori sono un imprenditore molto attivo nel settore della pelletteria e una modella di origine brasiliana. In virtù di un codice genetico particolarmente favorevole il piccolo Akash si distingue per la bellezza raffinata. Dalla madre eredita anche una forte passione per la moda, che lo spinge a desiderare di lavorare proprio in quel settore. I suoi genitori si separano tre anni dopo la sua nascita. Così la madre decide di trasferirsi a Verona, portando in Italia il figlioletto.

Nella città scaligera il giovane Akash Kumar inizia qualche anno più tardi a muovere i suoi primi passi come modello: posa per campagne pubblicitarie sin dall'età di sei anni, con un'attitudine di fronte all'obiettivo completamente naturale. Negli anni dell'adolescenza prosegue la propria attività di modello grazie a campagne pubblicitarie di marchi famosi che comprendono Benetton, Diesel e Carrera. Nel frattempo porta a termine gli studi con discreto successo, diplomandosi presso il liceo linguistico della sua città.

Akash Kumar, dalla moda alla TV fino all'Isola dei famosi

Una volta ottenuto il diploma, Akash decide di trasferirsi a Milano, città rinomata per le opportunità che riserva a quanti cercano di lavorare in questo prestigioso settore. La capitale della moda si rivela un contesto favorevole per il giovane, che arriva persino a sfilare su passerella di marchi di lusso come Armani. Tuttavia, Akash non è soddisfatto della sua carriera di modello: inizia a essere sempre più tentato dalla televisione e dalle moltissime possibilità che il piccolo schermo racchiude per una persona che vanta la sua bellezza.

Partecipa così al programma Temptation Island nelle vesti di uno dei tentatori. Inoltre, sempre per Mediaset figura all'interno del cast del programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Tuttavia è nel 2018 che si presenta la vera grande occasione per il modello di origini indiane, che riesce a prendere parte a Ballando con le stelle. Il programma di Rai Uno vanta un seguito molto fedele: per questo motivo Akash Kumar riesce a farsi conoscere da un pubblico televisivo ampio.

2021: Akash nella foto ufficiale prima di partire per L'Isola dei Famosi

Dopo un periodo di stop forzato, dovuto in parte alla pandemia e al rallentamento delle produzioni televisive, grazie alla fama acquisita, viene scelto per partecipare all'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

Akash Kumar: vita privata e curiosità

All'interno del cast approdato in Honduras nel marzo 2021 e composto da sedici concorrenti, il modello non esclude di trovare anche la propria anima gemella. La decisione di partecipare all'Isola dei famosi non è comunque legata a ragioni sentimentali, quanto piuttosto alla volontà di mettersi alla prova e superare molte paure. Tra queste la più importante è quella legata al non saper nuotare: come dichiara lo stesso Akash prima dell'inizio del programma, la scelta di vivere per due mesi su un'isola sperduta nel mezzo del mare caraibico rappresenta per lui un modo per arrivare a sconfiggere questo blocco persistente.

Akash è presente su Instagram con l'account iamakashkumar91

Legatissimo alla nonna paterna, che visita almeno due volte l'anno facendo ritorno in India, Akash Kumar condivide in modo aperto gli aspetti della sua sfera intima. Ha confessato di essere affetto da attacchi di panico, episodi iniziati dopo la fine di una relazione sentimentale avvenuta poco prima del lockdown di marzo 2020.