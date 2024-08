Biografia

Nicola Taurozzi - il nome all'anagrafe è Nicolino - è un medico, accademico e politico italiano. Nasce a Chieti, 16 novembre 1942.

Nella sua importante carriera è stato primario otorinolaringoiatra e docente dell'Università Statale di Milano. È autore di libri e pubblicazioni scientifiche. È divulgatore scientifico per alcune testate televisive, promotore di iniziative informative contro l'inquinamento acustico.

In campo civico è stato impegnato come consigliere comunale indipendente dal giugno 1996 all’aprile 2000, consigliere provinciale (sempre indipendente) per due mandati dal maggio 1997 al maggio 2006 e presidente della Commissione Cultura della Provincia di Mantova come indipendente dal 1997 al 2001.

Nicola Taurozzi

Formazione e studi

Dopo aver frequentato il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Lanciano (Chieti) consegue la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Modena nel 1968.

Si specializza in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale presso l'Università di Bologna nel 1971 e in Audiologia presso l'Università degli Studi di Milano nel 1980.

Ricopre poi il ruolo di Assistente medico presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di Verona.

Nel 1974 riceve l'incarico di ruolo di Vice Primario Otorinolaringoiatra presso l'Ospedale Carlo Poma di Mantova. Sempre nello stesso anno introduce presso il nosocomio mantovano l'utilizzo dei potenziali uditivi evocati tronco encefalici nella diagnosi delle sordità infantili.

Carriera professionale

Il Prof. Nicola Taurozzi è stato responsabile dell'Unità Operativa di Otorinolaringologia dell'Hesperia Hospital di Modena (Ospedale Privato accreditato di alta specializzazione chirurgica) dal settembre 2010 al 31 dicembre 2023.

È Primario Emerito del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

Nel 2019 è promotore nel 2019 di un nuovo modello di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, presentato al MIUR, in grado di coniugare il libero accesso con la meritocrazia. Tale modello non prevede test di ammissione alla facoltà; tuttavia alla fine del secondo trimestre del primo anno lo studente che non abbia superato gli esami sulle materie del primo anno dovrà sostenere un test di conferma di ammissione su di esse. Qualora non venga superato il test di conferma lo studente sarà escluso dal corso di laurea.

Il tema delle politiche socio sanitarie

Nicola Taurozzi è stato relatore in diversi congressi medici della sua specialità in Italia e all'estero. Sul tema delle politiche socio sanitarie, negli anni 2010 e 2020 è intervenuto in alcune relazioni ufficiali presso l'Università di Mantova, tra cui:

Buone pratiche per una Sanità a misura d'uomo, Pescara, 13 dicembre 2013

Prospettive in Sanità: eque, sostenibili, di qualità, Mantova, 6 marzo 2014

Il Servizio Sanitario Nazionale: dal passato alla Sanità digitale, Mantova 22 marzo 2019

La carenza dei medici di medicina generale: cause, soluzioni e possibili ricadute sulla nuova medicina territoriale, Mantova 28 gennaio 2023

Incarichi accademici

Nel corso della sua brillante carriera il Prof. Nicola Taurozzi ha ricoperto diversi incarichi accademici. È stato:

Professore Aggregato di Anatomia Clinica Cervico-Facciale dell'Università degli Studi di Milano dal 1986 al 1990

Professore a contratto stabilizzato di Anatomia Clinica Cervico-Facciale dell'Università degli Studi di Milano dal 1996 al 2018

Visiting Professor dell'Istituto Clinico di Otologia “Garcia Ibañez” di Barcellona dal 1998 al 1999

Professore a contratto di Otorinolaringoiatria della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale della II Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università Statale di Milano dal 2009 al 2011

Membro del Consiglio Scientifico della Fondazione Università di Mantova, dal 2015

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università di Mantova, dal 2020

Pubblicazioni

È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali; è inoltre autore di 16 comunicazioni scientifiche specialistiche a Convegni nazionali ed europei.

Nel 2020 Nicola Taurozzi e Mahmoud Abou Merhi (Hesperia Hospital Modena) hanno sperimentato un innovativo trattamento dell'anosmia post Covid mediante riabilitazione olfattoria.

Le pubblicazioni seguenti sono presenti nella banca dati biomedica PubMed che fa riferimento alla Biblioteca nazionale di medicina degli Stati Uniti d'America:

Nicola Taurozzi, Carlo Ballarino e Giovanni Tenca, Audiometric screening and conditioned reflexes in nursery schools. Methodologic experiences (abstract), in Ann Laringol Otol Rinol Faringol, vol. 76, n. 2, Pisa, Ed. Pacini, marzo-aprile 1978, pp. 173-178, PMID 583115

Nicola Taurozzi, Giovanni Tenca e Carlo Ballarino, Therapeutic Embolization in Otorhinolaryngologic Pathology (abstract), in Ann Laringol Otol Rinol Faringol, vol. 76, n. 1, Pisa, Ed. Pacini, gennaio-febbraio 1978, pp. 77-89, PMID 583106

Nicola Taurozzi e Angelo Lo Monaco, Our Experience With the Surgical Treatment of Chronic Sero-Mucous Otitis Media in Children (abstract), in Ann Laringol Otol Rinol Faringol, vol. 75, n. 3-4, Pisa, Ed. Pacini, maggio-giugno 1976, pp. 215-223, PMID 1037655

Nicola Taurozzi, Possibilities and Limitations of Audio-Electroencephalographic Tests in the Study of the Auditory Threshold of Neonates at "High Risk (abstract), in Ann Laringol Otol Rinol Faringol, vol. 39, n. 4, Pisa, Ed. Pacini, luglio-agosto 1974, pp. 245-252, PMID 4536457

Tra i libri pubblicati ricordiamo:

Guida pratica all'otoscopia clinica, Salerno, 1990, Momento Medico, ISBN 8881601141

Atlante di otologia clinica, Caselle di Sommacampagna (VR), 2004, con Marco Truzzi, Cierre Grafica realizzata per Dompè SpA

Riconoscimenti e onorificenze

Il 23 giugno 2005 riceve dall' Università di Tirana (Albania) una laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia «per l'alto contributo alla Medicina albanese nelle tecniche innovative microchirurgiche endoscopiche».

Il 19 dicembre 2005 riceve il premio Virgilio d'Oro Città di Mantova «per l'impegno scientifico e professionale».

Il 27 dicembre 2008, a Roma, riceve il titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la classe Scienze «di iniziativa del Presidente della Repubblica».

Dal 5 febbraio 2020 è Primario Emerito Otorinolaringoiatra dell'ASST di Mantova «per essersi particolarmente distinto per meriti professionali e umani».

L'11 agosto 2021 riceve la cittadinanza onoraria del Comune di Pegognaga, in provincia di Mantova «per l'eccellente attività in campo medico e accademico e il costante impegno di divulgazione scientifica a favore dei cittadini di Pegognaga durante l'emergenza Covid-19».