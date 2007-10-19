Michael Crichton
Biografia • Dalla mente, al foglio, allo schermo
John Michael Crichton nasce a Chicago il 23 ottobre 1942 da John Henderson Crichton e Zula Miller.
Cresciuto nel quartiere di Roslyn, a Long Island, ha due sorelle, Kimberly e Catherine, e un fratello, Douglas, co-autore in uno dei suoi libri.
Studia presso la Harvard University di Cambridge (Massachusetts), dove si è diploma nel 1964.
Prosegue poi gli studi ottenendo una laurea alla Harvard Medical School nel 1969 in Medicina e Chirurgia.
Già in questi anni scrive i suoi primi romanzi; con un'altezza ben sopra la media (206 centimetri) gli piace scegliere degli pseudonimi che sottolineino questa sua fisicità: è prima John Lange ("Lange" in tedesco significa "persona alta"), poi Jeffrey Hudson (Sir Jeffrey Hudson fu un noto "gigante" alla corte della regina Maria Antonietta di Francia nel '700).
Dopo le prime esperienze professionali di medico, ben presto abbandona la carriera non trovando in questa strada completa realizzazione personale. Continua a scrivere romanzi. Grazie ai soldi guadagnati dalla vendita dei primi libri riesce a realizzare un suo grande desiderio, quello di viaggiare.
Visita così gli angoli più remoti del pianeta ottenendo da questi itinerari grande ispirazione per le trame di quelli che saranno i futuri successi letterari.
Tra i suoi più celebri romanzi spicca il best-seller "Jurassic Park", dal quale è stato poi tratto l'omonimo film diretto dall'amico Steven Spielberg.
La carriera di Crichton si estende negli anni anche verso la regia, la sceneggiatura e la produzione cinematografica. È ad esempio il creatore della celebre serie televisiva "E.R. - Medici in prima linea" (trasmessa in Italia su Rai Due). Tra i suoi film ricordiamo "Il mondo dei robot" (1973), "Coma profondo" (1978), "1885 la prima grande rapina al treno" (1978), "Runaway" (1984), "Il corpo del reato" (1989), "Il tredicesimo guerriero" (1999).
Oltre ai vari record di vendite (si parla di oltre 100 milioni di lettori in tutto il mondo) può vantare anche un alto numero di mogli: ben cinque (Suzanna Childs, Joan Radam, Kathy St. Johns, Anne-Marie Martin - madre della figlia Taylor - e l'ultima Sherri Alexander).
Malato di cancro, la morte ha colto all'improvviso Michael Crichton il giorno 4 novembre 2008. Lo scrittore stava lavorando al quarto episodio della serie Jurassic Park, oltre ad aver in programma la scrittura della sceneggiatura del film "Westword".
Bibliografia essenziale:
- Andromeda (The Andromeda Strain, 1969)
- Il terminale uomo (The Terminal Man, 1972)
- La grande rapina al treno (The Great Train Robbery, 1975)
- Mangiatori di morte (Eaters of the Dead, 1976)
- Congo (Congo, 1981)
- Sfera (Sphere, 1987)
- Jurassic Park (Jurassic Park, 1990)
- Sol levante (Rising Sun, 1992)
- Rivelazioni (Disclosure, 1994)
- Il mondo perduto (The Lost World, 1995)
- Punto critico (Airframe, 1996)
- Timeline (Timeline, 1999)
- Preda (Prey, 2002)
- Stato di paura (State of Fear, 2004)
- Next (2006)
Frasi di Michael Crichton
Gli astrofisici in genere concentrano la propria attenzione sul remoto universo per sfuggire alla realtà immediata della loro vita.
Con la fine della guerra fredda la struttura politica del mondo occidentale è cambiata drasticamente. L'assenza di una minaccia ha provocato poi un profondo cambiamento. La paura precedentemente era servita da collante per tutto il mondo occidentale: da quando è svanita c'è stata una vera corsa a cercare una nuova minaccia che la sostituisse.
Non mi spiego che cosa impedisca alle persone di rendersi conto che chi è venuto prima di noi era almeno altrettanto intelligente, aveva altrettante buone intenzioni e possa aver fatto altrettanti errori dei nostri.
Viviamo in una società, quella occidentale, improntata sui media, in cui tutto ciò che viene scritto è redatto da un gruppo di persone, anche se è una sola la persona che appare pubblicamente; uno scrittore è ancora uno dei pochi che è una sola voce, forse l'unico caso, a esprimersi, a parlare.
Frequentare le librerie può riservare sorprese perché si possono trovare libri che non ci si aspetta.
Si ritiene che, dal momento in cui ebbe inizio la vita su questo pianeta, vi siano state cinquanta miliardi di specie. Ciò significa che oggi ne resta solo una su mille. Quindi il 99,9 per cento delle specie che popolavano la Terra è estinto. E gli stermini di massa rappresentano solo il cinque per cento del totale. La stragrande maggioranza delle specie si è estinta una alla volta.
Vorrei avanzare l'ipotesi che gli animali complessi si estinguono non a causa di mutamenti intervenuti nei loro meccanismi di adattamento fisico all'ambiente, bensì a causa del loro comportamento. Vorrei suggerire che gli ultimi sviluppi nella teoria del caos, o dinamica non lineare, offrono allettanti spunti circa le modalità con cui questo potrebbe avvenire. Ci suggeriscono che il comportamento degli animali complessi può cambiare con molta rapidità, e non sempre per il meglio. Ci suggeriscono che il comportamento, nel momento in cui non si adegua più all'ambiente, porta al declino e alla morte. Ci suggeriscono che gli animali possono smettere di adattarsi.
Mi è spiaciuto molto dover interrompere le celebrazioni nei dipartimenti di matematica delle università del paese", ebbe a dire in seguito, "ma risultò che ero solo leggermente morto.
"Ne consegue che ancor oggi potrebbero esservi sulla Terra esemplari viventi di quegli animali. Perché non li cerca?" "Lo faccia lei, se la cosa la diverte", rispose Malcolm, gelido. "E se non ha altro di meglio da fare". "No, no", si affrettò a ribattere Levine. "Dico sul serio. E se i dinosauri non si fossero estinti? E se esistessero ancora? In qualche luogo isolato del pianeta". "Lei sta parlando di un Mondo Perduto", disse Malcolm, e molte teste annuirono in tacita intesa. Gli scienziati dell'Istituto avevano messo a punto una sorta di linguaggio stenografico per indicare i più noti scenari evolutivi. Parlavano del Campo di Proiettili, della Rovina del Giocatore, del Gioco della Vita, del Mondo Perduto, della Regina Rossa e del Rumore Nero, indicando così modi molto precisi di considerare l'evoluzione. Ma erano tutti... "No", insistette Levine. "Sto parlando letteralmente". "E allora si sbaglia di grosso".
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