1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito

Michael Crichton

Michael Crichton

Michael Crichton

Biografia Dalla mente, al foglio, allo schermo

John Michael Crichton nasce a Chicago il 23 ottobre 1942 da John Henderson Crichton e Zula Miller.

Cresciuto nel quartiere di Roslyn, a Long Island, ha due sorelle, Kimberly e Catherine, e un fratello, Douglas, co-autore in uno dei suoi libri.

Studia presso la Harvard University di Cambridge (Massachusetts), dove si è diploma nel 1964.

Prosegue poi gli studi ottenendo una laurea alla Harvard Medical School nel 1969 in Medicina e Chirurgia.

Già in questi anni scrive i suoi primi romanzi; con un'altezza ben sopra la media (206 centimetri) gli piace scegliere degli pseudonimi che sottolineino questa sua fisicità: è prima John Lange ("Lange" in tedesco significa "persona alta"), poi Jeffrey Hudson (Sir Jeffrey Hudson fu un noto "gigante" alla corte della regina Maria Antonietta di Francia nel '700).

Dopo le prime esperienze professionali di medico, ben presto abbandona la carriera non trovando in questa strada completa realizzazione personale. Continua a scrivere romanzi. Grazie ai soldi guadagnati dalla vendita dei primi libri riesce a realizzare un suo grande desiderio, quello di viaggiare.

Visita così gli angoli più remoti del pianeta ottenendo da questi itinerari grande ispirazione per le trame di quelli che saranno i futuri successi letterari.

Tra i suoi più celebri romanzi spicca il best-seller "Jurassic Park", dal quale è stato poi tratto l'omonimo film diretto dall'amico Steven Spielberg.

La carriera di Crichton si estende negli anni anche verso la regia, la sceneggiatura e la produzione cinematografica. È ad esempio il creatore della celebre serie televisiva "E.R. - Medici in prima linea" (trasmessa in Italia su Rai Due). Tra i suoi film ricordiamo "Il mondo dei robot" (1973), "Coma profondo" (1978), "1885 la prima grande rapina al treno" (1978), "Runaway" (1984), "Il corpo del reato" (1989), "Il tredicesimo guerriero" (1999).

Oltre ai vari record di vendite (si parla di oltre 100 milioni di lettori in tutto il mondo) può vantare anche un alto numero di mogli: ben cinque (Suzanna Childs, Joan Radam, Kathy St. Johns, Anne-Marie Martin - madre della figlia Taylor - e l'ultima Sherri Alexander).

Malato di cancro, la morte ha colto all'improvviso Michael Crichton il giorno 4 novembre 2008. Lo scrittore stava lavorando al quarto episodio della serie Jurassic Park, oltre ad aver in programma la scrittura della sceneggiatura del film "Westword".

Bibliografia essenziale:

- Andromeda (The Andromeda Strain, 1969)

- Il terminale uomo (The Terminal Man, 1972)

- La grande rapina al treno (The Great Train Robbery, 1975)

- Mangiatori di morte (Eaters of the Dead, 1976)

- Congo (Congo, 1981)

- Sfera (Sphere, 1987)

- Jurassic Park (Jurassic Park, 1990)

- Sol levante (Rising Sun, 1992)

- Rivelazioni (Disclosure, 1994)

- Il mondo perduto (The Lost World, 1995)

- Punto critico (Airframe, 1996)

- Timeline (Timeline, 1999)

- Preda (Prey, 2002)

- Stato di paura (State of Fear, 2004)

- Next (2006)

Vuoi ricevere aggiornamenti su Michael Crichton ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Michael Crichton

4 fotografie

Foto e immagini di Michael Crichton

Foto di Michael Crichton
Foto di Michael Crichton
Foto di Michael Crichton
Foto di Michael Crichton

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Maria Antonietta Jurassic Park Steven Spielberg Coma Profondo Il Tredicesimo Guerriero Cinema Letteratura

Michael Crichton nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Caricamento in corso...

Chi l'ha detto?

Siamo così presuntuosi che vorremmo essere conosciuti da tutta la terra e anche dagli uomini che verranno quando noi non saremo più.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail