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L' O.N.U.

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Biografia Uniti nel ribollire del mondo

L' O.N.U. è un'organizzazione internazionale aperta a tutti gli Stati, creata per mantenere la pace e la sicurezza, e promuovere la cooperazione internazionale nei settori economico, sociale e culturale. Alle Nazioni Unite aderiscono 189 Paesi di tutti e cinque i continenti. Le uniche nazioni a non aderire sono Città del Vaticano, Svizzera, Taiwan e Federazione Jugoslava. L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) ha lo status di osservatore speciale.

La nascita

L'Onu è nata il 24 ottobre 1945, in seguito alla ratifica del trattato di San Francisco, a cui parteciparono i rappresentanti di cinquanta Paesi. Gli organi fondamentali sono l'Assemblea generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio economico e sociale, la Corte internazionale di giustizia e il Segretariato.

La composizione

L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si riunisce una volta l'anno e prende le sue decisioni a maggioranza semplice.

Al Consiglio di Sicurezza spetta la responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. È composto da quindici membri, di cui cinque permanenti (Usa, Regno Unito, Francia, Russia e Cina) a cui spetta il diritto di veto. Gli altri dieci sono nominati ogni due anni dall'Assemblea generale.

Il Consiglio economico e sociale è composto da 54 membri, rinnovati ogni tre anni. Promuove le iniziative economiche e sociali dell'Onu.

La Corte internazionale di giustizia ha sede all'Aja ed è composta da quindici giudici, eletti ogni nove anni dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza.

Il Segretariato generale è nominato ogni cinque anni. Oltre a dare esecuzione ai programmi e alla politica deliberati dagli organi dell'Onu, ne sollecita l'attenzione e svolge funzioni di mediazione.

Le organizzazioni collegate

All'Onu, poi, sono collegate varie organizzazioni che qui di seguito elenchiamo:

  • Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea)
  • Banca mondiale, Organizzazione per l'alimentazione (Fao)
  • Fondo monetario internazionale (Fmi)
  • Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad)
  • Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo)
  • Organizzazione mondiale del commercio (Omc o Wto)
  • Organizzazione mondiale della sanità (Oms)
  • Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unisco), Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido)
  • Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao)
  • Organizzazione internazionale marittima (Imo)
  • Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu)
  • Organizzazione meteorologica mondiale (Omm)
  • Unione postale universale (Upu)

Sotto l'egida delle Nazioni Unite operano, inoltre, alcuni organi ausiliari come la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad), il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Acnur).

I segretari

Tra gli ultimi segretari generali dell'ONU ricordiamo:

  • Il peruviano Javier Pérez de Cuéllar (dal 1982 al 1991)
  • L'egiziano Boutros Boutros-Ghali (dal 1992 al 1996)
  • Il ghanese Kofi Annan (dal 1997 al 2006)
  • Il sudcoreano Ban Ki-Moon (dal 2007 al 2016)
  • Il portoghese António Guterres (dal 2017, riconfermato nel 2021)

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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con L' O.N.U.. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di L' O.N.U..

Lunedì 27 ottobre 2025 18:19:33

O.N.U. ... dovrebbe essere sottoposta a votazione posare affinché per ogni stato, diventi il solo sostituto di ogni ministero di difesa,.. allora si che qualcosa cambia.. forse

Da: Olivo
Martedì 11 maggio 2021 12:52:13

Come si toglie un golpe? (suppongo)


Gentile onu, ti scrivo perchè sto studiando le grandi schiavitù. e la storia delle grandi schiavitù (e quindi dei golpe,) è solo ed esclusivamente basata sulla dipendenza da vino rosso. a parte il fatto che il vino rosso porta alla dipendenza da eroina e oppio e cocaina quindi allo spaccio e prostituzione e quindi allo adescamento di civili di massa, voglio dire che quindi è evidente che gli afro-americani nel 1600 d. c. erano alcolizzati di vino rosso e non erano vittima di nessuno. l'america era un luogo di prigionia e cioè quindi di prigionieri (prigionieri stanziali da tanto erano dipendenti dal vino rosso), e quindi si sono aggiuntii anche gli africani perchè entrambi bevevano evidentemente il vino rosso. la causa collaterale degli effetti di vino rosso sono la peste e la lebbra cioè una epidemia di faide famigliari e di violenze politiche di massa, che in asia non esistevano all'epoca perchè avendo un'altra natura fisiologica gli asiatici sono allergici al vino rosso. perchè non credo alla esistenza di dio, w la chiesa, amen. p. s. birra whiskey e sigari tolgono la dipendenza da vino rosso. il vino rosso dopo la disintossicazione, resiste nelle ossa, per corroderle di lebbra et peste, per ancora sei anni.

Da: Elsa

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