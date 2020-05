Biografia • Melodie di metallo tagliente

Ronnie James Dio nasce a Portsmouth (USA) il giorno 10 luglio 1942. Di origini italiane, il suo vero nome è Ronald James Padavona. Cresciuto a Cortland nello stato di New York, è un adolescente quando inizia a suonare la tromba in gruppo rockabilly: in questo periodo assume il nome d'arte di "Ronnie Dio". Il termine Dio non ha riferimenti religiosi bensì si ispira a Johnny Dio, gangster statunitense di origini italiane.

Nel 1957 fonda un gruppo di rock'n'roll dal nome "The Vegas Kings", conosciuto negli anni come "Ronnie Dio and the Prophets". Con la band Ronnie, cantante e leader, incide qualche pezzo singolo ed un solo album nel 1963, "Dio at Domino's".

All'inizio degli anni '70 crea un nuovo gruppo e passa a sonorità decisamente hard rock. La band inizialmente è nota come "Electric Elves", poi cambia nome in "Elves" e infine "Elf". Gli "Elf" incidono un primo omonimo album negli USA nel 1972. Si spostano poi nel Regno Unito nel 1973, dopo aver firmato un contratto per l'etichetta Purple.

In Inghilterra Dio entra in contatto con la scena hard rock ed heavy metal di quegli anni. Gli "Elf" arrivano ad aprire i concerti dei "Deep Purple", gruppo in cui suona il chitarrista Ritchie Blackmore. Quest'ultimo impressionato dalle doti vocali di Ronnie James Dio, e deciso per altre questioni ad abbandonare i "Deep Purple", nel 1975 entra nella formazione degli "Elf", ribattezzandoli però "Rainbow".

Dopo alcuni album con i "Rainbow", Dio entra in disaccordo con Ritchie Blackmore e abbandona. Viene immediatamente reclutato dai "Black Sabbath" che, nel 1978, avevano appena allontanato il cantante Ozzy Osbourne. L'arrivo di Dio è una potente iniezione di nuova energia per i Black Sabbath (in quel momento in difficoltà): incide con loro due album di grande successo, "Heaven and Hell" e "Mob Rules", più un live che porta il titolo palindromo "Live Evil".

Nuovi attriti lo portano ad abbandonare la formazione dei Black Sabbath nuovamente e formare, insieme a Vinnie Appice (uscito insieme a lui dai Black Sabbath), una propria band di nome "Dio".

L'esordio dei "Dio" è del 1983 con l'album "Holy Diver": il successo raccolto è enorme e il pubblico si trova entusiasta del genere proposto, heavy metal con contenuti fantasy e mitologici. Negli infuocati show di Dio le tecnologie più moderne (come ad esempio il laser) sono utilizzate per creare un'atmosfera fantastica, popolata da draghi, mostri, demoni e spettri. Nel 1984 Dio rinnova il suo successo con "The Last in Line". Seguono "Sacred Heart" del 1985, "Dream Evil" del 1987, "Lock Up the Wolves" del 1990.

Poi arriva una reunion con i Black Sabbath: insieme registrano il pregevole "Dehumanizer". "Strange Highways" è l'album successivo che registra come "Dio", ma viene accolto piuttosto male dai fan, così come il successivo "Angry Machines" del 1996.

Torna in studio nel 2000 per registrare "Magica", un vero e proprio concept album, ispirato a un libro di incantesimi. Poi è la volta di "Killing The Dragon", album più leggero, che sconfina addirittura nel rock'n'roll. L'ultima opera dei "Dio" è "Master of the Moon" del 2004.

Poi assieme agli altri ultrasessantenni Tony Iommi, Geezer Butler e Vinnie Appice, si riunisce per dare vita agli "Heaven and Hell": la line-up corrisponde alla formazione dei Black Sabbath che registrò il disco "Mob Rules". Dopo un tour che li ha visti toccare anche l'Italia (Gods Of Metal 2007), nel 2009 l'atteso album in studio degli "Heaven and Hell", intitolato "The Devil You Know".

Alla fine del mese di novembre 2009 la moglie Wendy annuncia che al marito è stato diagnosticato un cancro allo stomaco. La malattia lo consuma in breve tempo: Ronnie James Dio muore a Houston il giorno 16 maggio 2010.

Dopo la sua morte Lars Ulrich, batterista dei Metallica ha scritto una commovente lettera pubblica per l'addio a Ronnie James Dio di cui era grande fan. La moglie, insieme al figlio adottivo Dan e i due nipoti, con un comunicato ha dichiarato: "Sappiate che lui vi ha amato tutti, e che la sua musica vivrà per sempre".