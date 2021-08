Biografia

Mattia Santori nasce a Bologna il 10 luglio 1987. E' l'ideatore e fondatore del movimento civico delle Sardine, nato nel novembre del 2019. Il movimento di attivismo politico è stato capace in breve tempo di riunire i giovani - e non solo - con l'intento di ritrovare uno spirito civico in apparenza sopito nella società italiana.

Mattia Santori

Mattia è un giovane bolognese che si caratterizza per uno spiccato impegno nel settore pubblico. Dal contributo determinante dato al momento delle elezioni amministrative della sua regione d'origine fino alla candidatura nelle liste del Partito Democratico per la giunta comunale di Bologna: questo ragazzo sembra essere deciso a dare una svolta alla propria carriera, diventando una figura di rilievo nell'ambito della politica e dell'amministrazione pubblica.

Vediamo di seguito alcune delle tappe salienti del suo percorso privato e professionale.

Studi, passione ambientalista ed esperienze lavorative

Mattia vive e cresce con la famiglia nel quartiere di Saragozza, a due passi dallo Stadio Comunale. Sin da giovane mostra una notevole abilità nella comunicazione interpersonale e un attaccamento alla propria città natale. Non stupisce dunque che, una volta conclusi gli studi superiori presso l'Istituto Alberghiero, decida di iscriversi all'Università di Bologna per frequentare la facoltà di Economia e diritto del più antico ateneo d'Italia.

Al termine di un percorso accademico particolarmente brillante, consegue la laurea con una tesi che approfondisce il tema dell'alta velocità ferroviaria; passa poi a una riflessione più ampia riguardo alle politiche infrastrutturali del nostro Paese. Sono proprio le cause legate alla crescente consapevolezza della necessità di intervenire per invertire i cambiamenti messi in atto dal riscaldamento globale e dall'impatto negativo del genere umano sulla terra, ad animare il giovane bolognese: Mattia Santori decide così di trasformare la propria passione in un lavoro.

Ambientalista nell'animo, sceglie di perseguire nel settore del mercato energetico i propri ideali. Dopo un biennio trascorso come esattore per Autostrade tra il 2007 e il 2009, a partire dall'ottobre del 2010 fino al gennaio del 2012 collabora con l'istituto Istat, partecipando attivamente al censimento dell'agricoltura e della popolazione.

Santori riesce a dare la svolta alla propria carriera venendo assunto da Rie - Ricerche industriali ed energetiche, nel ruolo di analista. Integra la propria attività di analisi con quella di redattore di contenuti per la testata online del Rie - energia, ambiente, risorse, punto per punto.

Mattia Santori: fondazione delle Sardine e svolta politica

Assieme agli amici di sempre, Mattia Santori inizia un dialogo profondo riguardo il crescente impoverimento del dibattito pubblico e soprattutto l'imperversare del populismo e della polarizzazione delle opinioni, da imputarsi anche all'utilizzo sempre più diffuso dei social network in svariate fasce d'età.

Con l'intento di recuperare uno spazio di confronto pubblico come quello della piazza, tra il 2019 e l'inizio del 2020 dà luce all'idea che si trasforma ben presto nel movimento delle Sardine.

Aiutato da Roberto Morotti, anch'egli ambientalista, Giulia Trappoloni, fisioterapista, e Andrea Garreffa, laureato in Scienze della Comunicazione, crea una pagina Facebook di ritrovo per tutti coloro che condividono gli stessi ideali, riscuotendo un buon successo.

L'effetto delle sardine inizia a vedersi non solo a Bologna, bensì anche a Modena: in pochi mesi nascono nuovi comitati un po' in tutta Italia, in particolar modo nei territori interessati dalle elezioni regionali. L'avvento della pandemia da Coronavirus - e altri fattori - mettono in pausa quella che sembrava essere un'ascesa inarrestabile del movimento; probabilmente gli eventi spingono anche Mattia a rivedere i propri piani.

Dopo aver inizialmente rifiutato l'affiliazione con qualsiasi partito politico, decide di scendere in campo candidandosi nella lista del Partito Democratico per un posto nel consiglio comunale della giunta che potrebbe essere eletta nel 2021 nella città di Bologna.

Vita privata e curiosità

Molto legato alla parrocchia, l'impegno di Mattia Santori non è solo verso la politica, ma trova espressione anche nel suo ruolo di allenatore al CUS di Bologna, dove segue i corsi di atletica, frisbee e basket. Grande amante dello sport, è personalmente un appassionato di ciclismo, tanto da organizzare spesso escursioni in bici, coerenti con i suoi concetti di mobilità sostenibile.

La passione per il viaggio è particolarmente forte in Mattia, come del resto in molte persone della sua generazione. In passato ha trascorso sette mesi in Francia con il progetto universitario Erasmus e un periodo altrettanto lungo in Grecia, per amore.

Inoltre, durante i propri viaggi ha visitato Venezuela, Colombia ed Ecuador, esplorando esempi di vita sostenibile ma anche terribili regimi: ricordi ed esperienze che hanno influenzato il suo pensiero di attivista.

Gli anni 2020

Nel marzo 2021, in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti dalla segreteria del PD, Santori insieme ad altre sardine militanti - tra cui una delle coordinatrici Jasmine Cristallo - hanno occupato simbolicamente la sede del partito in largo del Nazareno a Roma, chiedendo ai vertici politici la creazione di un "campo largo di centro-sinistra".

Poche settimane più tardi, nel mese di maggio, Mattia Santori è intervenuto al convegno in streaming per la nascita di Prossima, una corrente del PD.