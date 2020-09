Biografia

Hilary Erhard Duff nasce a Houston il giorno 28 settembre 1987.

Dopo essere diventata famosa con la serie televisiva Lizzie McGuire, è passata al grande schermo recitando ruoli da coprotagonista in film come "Una scatenata dozzina" e pellicole da protagonista come "Material Girls", "Nata per vincere" e "A Cinderella Story".

Hilary Duff ha poi intrapreso la carriera di cantante pop.

Tra il 2002 e il 2007 Hilary Duff ha venduto circa 15 milioni di album nel mondo

Il video del singolo "Reach Out", che avrebbe dovuto lanciare il suo Best of (2008), è stato censurato negli USA perchè conteneva scene troppo audaci, balletti troppo disinibiti e pose troppo sensuali.

Album:

2008 - Best Of Hilary Duff

2007 - Dignity

2006 - 4ever Hilary Duff

2005 - Most Wanted

2004 - Hilary Duff

2003 - Metamorphosis

2002 - Santa Claus Lane

Film:

2009 - Stay Cool - per la regia di Michael Polish

2009 - Safety Glass - per la regia di Jonathan Glatzer

2008 - War, Inc - per la regia di Joshua Seftel

2008 - Greta - per la regia di Nancy Bardawil

2008 - Foodfight! film d'animazione - per la regia di Lawrence Kasanoff

2006 - Material Girls - per la regia di Martha Coolidge

2005 - The Perfect Man - per la regia di Mark Rosman

2005 - Il ritorno della scatenata dozzina - per la regia di Adam Shankman

2004 - Nata per vincere - per la regia di Sean McNamara

2004 - Cinderella Story - per la regia di Mark Rosman

2004 - Alla ricerca di Babbo Natale - per la regia di William R. Kowalchuk

2003 - Una scatenata dozzina - per la regia di Shawn Levy

2003 - Lizzie McGuire: Da liceale a popstar - per la regia di Jim Fall

2003 - Agente Cody Banks - per la regia di Harald Zwart

2002 - Cadet Kelly: una ribelle in uniforme, film TV - per la regia di Larry Shaw

2001 - Human Nature - per la regia di Michel Gondry

1999 - Il rumore degli angeli, film TV - per la regia di Michael Scott

1998 - Scherzi del Cuore, film TV

1998 - Casper Meets Wendy, film TV - per la regia di Sean McNamara

1997 - True Women, film TV