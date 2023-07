Biografia

Christian Agricola è un principe e aristocratico italiano, rappresentante del Casato della Nobile famiglia Agricola. Nasce l’11 Febbraio 1987 a San Severo (Foggia) e battezzato presso la Parrocchia Divina Provvidenza figlio di Don Rossano Tiziano e Donna Gabriella Palumbo primogenito di figli maschi. Qui trascorre la sua infanzia e parte della sua adolescenza studiando presso l’antico Seminario Vescovile di San Severo sotto l’ausilio e la protezione spirituale dell’attuale Arcivescovo Metropolita di Lecce Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Michele Seccia. A soli 16 anni segue la sua famiglia che per motivi di lavoro si sposta prima in Toscana (Firenze- Fiesole) e poi nelle Marche (Ancona e Servigliano), ed inizia così ad inserirsi nel mondo dell’edilizia lavorando per la storica società di costruzioni del padre.

Christian Agricola

Nel 2006 a causa di un incidente stradale quasi fatale non potendo fare più importanti lavori fisici decide di continuare quel percorso ma in modo alternativo analizzando il mercato del settore immobiliare in zone poco sviluppate ma con grandi potenzialità. Nel 2007 giunge per caso in Molise dove, ammaliato dalla bellezza dei paesaggi, dalla cordialità dei suoi abitanti e dallo stile di vita, decide di stabilirsi e mettere su famiglia.

Nel 2009 crea la prima Società immobiliare, l’Agricola Enterprise srl, (www.agricolaenterprise.it) e nel 2012 fonda il Gruppo Agricola Enterprise Real Estate Limited (multinazionale Anglosassone operante nel settore Immobiliare-costruzioni e progettazioni edili) (www.propertymolise.com).

Insieme ad un gruppo di amici nel 2014 fonda la Società Molise4Seasons Tour Operator Limited azienda che si occupa del settore turistico incoming per il Molise rivolta principalmente a un mercato estero con l’obiettivo di ripopolare e valorizzare i piccoli borghi arroccati che caratterizzano il territorio molisano.

Nell'agosto 2011 sposa Emiliana Rainelli nata Baronessa di Sant'Angelo Altissimo presso La Cattedrale di Santa Maria Assunta in Guardialfiera dove è presente la prima porta Santa della Cristianità ancora tutt'oggi riconosciuta da ogni Pontefice. Papa Benedetto XVI con la “Penitenziaria Apostolica” del 13 giugno 2007, né emanò il decreto di “perpetua” efficacia. Nasce a Termoli il primogenito Sua Altezza Reale Emanuele Bruno, poi battezzato presso Limosano paese di Papa Celestino V Arcidiocesi Metropolita di Campobasso e Diocesi Suffragrena di Sant’Angelo Limosano.

Nel 2014 fonda il “Museo di arte contadina del Molise”. L’idea del museo, la cui realizzazione è stata possibile grazie alla partecipazione di un bando pubblico PSR 2007/2013, nasce proprio dalla volontà di valorizzare in modo esemplare questo territorio dalle grandi potenzialità e tramandare ai posteri la memoria della civiltà contadina affinché si faccia tesoro delle proprie origini. Cerca di inserire la piccola realtà di Lucito, borgo pieno di tesori nascosti sfruttati allo 0%, all’interno di un circuito di turismo culturale sia a livello nazionale che internazionale. Proprio per questo, il museo di Lucito è l’unica struttura molisana a vantare di essere entrata a far parte dell’Associazione Nazionale dei Piccoli Musei.

Nel 2015 insieme a docenti universitari e ad alcuni archeologi fonda ICOM Molise International Council of Museums e ne diventa Coordinatore per tre anni.

Agricola: la Dinastia

La Dinastia degli Agricola della quale abbiamo traccia documentata intorno al 23 d.c. , gode della storica e legittima Fons e Ius Honorum, riconosciuta anche dal Tribunale Ordinario Italiano e dal Tribunale Internazionale, dal Regno di Spagna, dalla Santa sede Vaticana, dai de Bourbon pretendenti al Trono di Francia e Navarra, dal Palazzo Lateranense e da varie case regnanti ed ex regnanti.

Agricola: stemma di famiglia

Lo Stemma ed estratto della sentenza sono registrati con atto pubblico il 17 novembre 2022 presso il tribunale ordinario di Taranto al n. 3736/2022RGVG cron. 2413/2022 ed apostillati (convenzione dell’Aia del 05/10/1961) dalla Procura della repubblica presso il tribunale ordinario dello stato italiano presso Taranto il 17/11/2022 con numero 338/2022.

Tra le ultime registrazioni internazionali ricevute da Sua Altezza Reale Christian Agricola ci sono anche quella del Regno Unito e di Spagna. Nel Regno Unito la registrazione è avvenuta grazie al The courts of England and Wales, supported administratively by His Majesty's Courts and Tribunals Service.

La Supreme Court of the United Kingdom dopo una accuratissima documentazione presentata ha disposto sentenziato e registrato al CN: 12735405 il titolo nobiliare principale, riconoscendone anche la legittima Fons Honorum e registrando anche lo stemma di Famiglia presso il Regno Unito.

La registrazione in Spagna è avvenuta presso una società privata spagnola, ma con decreto riconosciuto e registrato sia presso l'archivio di Stato, l'archivio Notarile, e presso un Ufficiale Pubblico in questo caso da un notaio del Regno di Spagna.

Dopo l'invio dell'albero genealogico familiare e tutta la documentazione ad essa inerente, hanno deciso di certificare l'autenticità della documentazione ricevuta e metterla a registro. Anche in questo caso, riconoscendone sia i titoli che la legittimità della Fons Honorum per Jus Sanguinis.

La serietà di quelle istituzioni pubbliche e private, di stati monarchici, si vede anche dal fatto che non si fermano al sentito dire, ma che con professionalità riconoscono la veridicità della documentazione storica prodotta, (dopo opportuna verifica) di tutte le famiglie che con documenti alla mano, ne faranno richiesta. Alcuni pseudo cultori del web e tuttologi vari, si basano esclusivamente sulle “fantomatiche bibbie della nobiltà” menzionandole quasi siano l’infallibile verbo divino, dimenticando che sono solo frutto di prodotti editoriali, e che non essere menzionati in alcuni prodotti editoriali, non cambia la verità su quella famiglia. La genealogia documentata invece è tutt’altra cosa, dimostrabile ed inattaccabile con documenti storici famigliari.

Il Casato Agricola, è un casato storico che vanta un’ascendenza imperiale, una famiglia potente aristocratica anche dell'Impero di Prussia. Tra questi ricordiamo il Principe di Finlandia a Turku Adam Christianus Agricola. Un ramo della famiglia passò anche nel Friuli e poi nelle Puglie ad Ischitella; il diretto Avo del Principe Christian Agricola fu Gaspare detto “il piccolo” per via della statura, il quale visse nel Friuli nel XV secolo. Lo storico Giovan Battista di Crollalanza cita:

“I de Agricola di Udine, aggregata al consiglio Nobile di Udine, nel 1670 è confermata anche come nobili dall’Impero d’Austria oltre che Nobilissimi del Sacro Romano Impero, nel 1820 con il titolo di Conte, Nobili dell’Impero Austriaco, Nobilissimi del Sacro Romano Impero. Successive diramazioni familiari si stanziarono nel foggiano ad Ischitella e San Severo e nelle Terre di Lavoro, con Illustri personaggi dati alla storia nel corso del tempo”.

Agricola nella storia

Alcuni discendenti di Gaspare detto “il piccolo” si trasferirono a Ischitella, a San Severo e in epoca moderna a Guardialfiera - Molise - dove si imparentarono con nobilissime famiglie a conferma del ramo diretto Udinese con il titolo comitale il Decreto RR.LL.PP. di S.M. Umberto II 2 apr. 1980. Arma: interzato in palo, di verde, d'azzurro al leone d'oro accompagnato da due stelle dello stesso, una in capo e una in punta, e di rosso. Motto:

FORTITUDO PRIMA VIRTUS.

Don Gaetano Agricola di Ischitella sposò nel 1799 Donna Lucia d’Avolos, appartenente ad una nobile e ricca famiglia titolare di numerosi feudi nel Regno di Napoli.

Nel 1751 Don Matteo Giovanni Agricola sposò Donna Girolamo di Monte di antichissima e nobile famiglia. Donna Girolamo Fontana, proveniente dalla nobiltà veneta, sposò nel 1840 Don Michele Vincenzo Agricola (Ischitella). Tra le altre famiglie imparentate si possono citare i Pallis, i Pasquarelli, i Sabatelli, i Sarlo d’Altavilla, i Voto, i del Vicariis, i Florio, i Palumbo.

Nelle maglie della storia antica si ritrovano moltissimi illustri personaggi che fanno parte del lignaggio di Sua Altezza Reale Christian Agricola solo per citarne alcuni generali e condottieri e imperatori romani della Roma antica, come Gnaeus Iulius Agricola, Legatus Augusti pro preatore princeps ac Britaniae, generale e console impegnato nella conquista della Britannia munito di Imperium. Gli storici tra cui Gothaischer Hofkalender - Almanach de Gotha almanacco genealogico delle case regnanti e delle più importanti famiglie aristocratiche d'Europa, del 1763 di cui testo originale di questa edizione è in possesso dell’ Archivio privato della Famiglia Agricola fondato da Don Gaetano Agricola nel 1781, contenente oltre 14.000 mila volumi e 700 buste ancora da digitalizzare (vero peccato che non venga reso pubblico) cita questa famiglia riferendosi direttamente all’imperatore Eparchius Avitus Agricola figlio di Flavius Agricola due volte prefetto del pretorio della Gallia, prima del 418 e dal 17 aprile al 23 maggio 418. Questi governò dalla città di Arelate (moderna Arles) ed è il destinatario dell'editto di Onorio e Teodosio del 418, che fissa proprio ad Arelate l'assemblea delle Sette Province. Nel 421 resse il consolato. Avito Agricola nacque Clarmont-Ferrand antica Augustonemetun. ca 390 e morì nel 457. Fu Senatore romano e poi imperatore dell’Impero Romano d’Occidente (9 luglio 455 - 17 ottobre 456) intronizzato a Tolosa.

Sant’Agricola di Nevers fu gerarca cattolico romano e nobile Conte di Nevers sotto il re Gontrano in Francia (vescovo di Nevers 570- 614), morto nel 594.

Santo Stefano Agricola terzo Vescovo di Nardò martire di Otranto (1403 - 1480). Nel XV secolo la famiglia di questo Santo era saldamente attestata a Galatina, nella Terra d’Otranto come una potentissima famiglia feudataria di origine germanica del Sacro Romano Impero arrivata a Galatina già da qualche secolo, si può anche dire che l’informazione su questo cognome sopravvisse a Galatina a lungo, ancora nel 1673 (Vincenti, 2013).

Georg Agricola (1494-1555) fu uno scienziato tedesco: la sua opera più importante “De re metallica”, pubblicata postuma nel 1556, servì da libro di testo e guida per ingegneri mineralogici per quasi due secoli. Al momento della sua morte, Agricola era borgomastro (sindaco) della città di Chemnitz.

Leonardo Agricola cancelliere patriarcale di Aquileia divenuto vedovo si trasferisce nelle puglie sposando una Verderame acquisendo anche il titolo di Nobile di Sannicandro (fonte Diocesi Sipontina).

Michael Agricola (1509-1557) fu teologo e vescovo luterano finlandese, ritenuto il “padre” della lingua finlandese scritta. Il figlio Christian fu vescovo di Tallin.

Il Casato della Nobile Famiglia AGRICOLA ramo Finlandese è ormai estinto e collegata con l’Italia per censo e parentadi di origine germanica. Adam Christian Agricola con decreto e patente di Nobiltà riceve il titolo di Principe e Duca di Finlandia in Turku il 23 aprile 1550 da re Giovanni III. (Fonte the Armorial Ramsai 1909) Questa famiglia entrerà a far parte del registro del Libro D’Oro della Nobiltà Finlandese solo agli inizi 1800 perché fu fatta richiesta, come lo si faceva in Italia con il Crollalanza ed oggi con il Libro d’oro delle Famiglie Nobili e Notabili con Annesso Armoriale Storico Generale Italiano curato dal Conte Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant’Anna Morosina, curatore dell’archivio storico Corder Modulo Morosini (1878) nonché del Blasonario della Nobile Famiglia Agricola.

Il principe Hieromimus Otto Agricola nato 30 sett. 1571 a Willingen e studiò a Dillingen, Perugia e Pisa, nel 1599 si laureò in diritto. Ordinato sacerdote il 10 maggio dello stesso anno ottenne dal Cardinale Andrea d’Austria principe/vescovo di Bressanone, il posto di Canonico e l’incarico di ordinare l’archivio della Corte vescovile.

Nel 1601 divenne Vicario generale e nel 1615 Decano del Duomo. Il 5 marzo 1625 il papa scelse Geronimo Otto Agricola nominandolo Principe/Vescovo di Bressanone del Sacro Romano Impero (1625-1627). Il Principato Vescovile di Bressanone da non confondere con la Diocesi di Bressanone, è stato uno dei tanti principati ecclesiastici europei insieme a Liegi, Salisburgo e Trento. Tra i Principi/Vescovo ricordiamo Landolfo da Milano ( 1295-1301); Francesco Gonzaga (1464-1466) ; Andrea D’Austria (1591-1600).

Il principe/vescovo Geronimo Otto Agricola è sepolto presso il Duomo di Bressanone dove è ancora possibile vedere la sua lapide.

L’avvocato Claude Agricola fu assessore della città di Aix (Francia) nel 1623. Il ramo di Claude Agricola fu nobilitato nel 1670 e successivamente partecipò all’Assemblea della Nobiltà il 2 aprile 1789.

Agricola Johan Wilhelm Duca di Slesia e Cavaliere di Bohemia nell’ anno 1703

La storia ricorda anche Don Matteo Agricola, sottotenente della Guardia Nazionale nel 1861, il cui capitano comandante era d’Aragona (Ischitella).

L’intero albero genealogico del Principe Agricola parte dal 1322, sia in linea retta che collaterale, sino ad arrivare al 2023. Lo stesso sarà oggetto di una prossima pubblicazione nel tomo di famiglia corredato anche da foto documentate e produrrà oltre 1500 pagine inedite.

Sua Altezza Reale Christian Agricola “alias Christian I”

Christian Agricola vanta lo status di Principe e Aristocratico per il possesso di vari titoli familiari appartenenti al Casato quali: Principi-Duchi-Marchesi-Conti-Visconti-Baroni-Nobili e Cavalieri ereditari. È Principe Duca di Capua delle Terre di Lavoro, Principe d’ Occitania, Conte di Udine e Risano, Nobile dell’Impero D’Austria, Nobilissimo del Sacro Romano Impero, Nobile di Sannicandro etc

È Cavaliere di vari Ordini Equestri tra cui l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (O.E.S.S.G. – O.S.S.H), Conte Palatino della Santa Sede (Stato del Vaticano) Decreto n.17481 del 27.06.2019, e Pari dell’Ordine della Concordia, nonché Gran Maestro del Sacro Militare Ordine del SS Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth (S.M.O.S.S.A.N.), tale ordine custodisce una reliquia proveniente dalla grotta dell’Annunciazione di Nazareth, certificata con DECRETO nr. 100/2019. Il simbolo dell’ordine è la Croce di Tolosa, caricata alle quattro estremità delle lettere I.B.N.D. (Invito Beneficium Non Datur) e nel centro lo stemma Agricola; Sempre sotto la Fons Honorum della Nobile Agricola si trova lo storico Ordine della Legio Linteata di cui, per regio decreto è Principe Gran Maestro ereditario Sua Altezza Serenissima il Duca don Matteo Povolo di Bojano.

Entrambi sono membri della Royal Society of St. George e White Lion Society Britannica.

La Royal Society of St. George è stata istituita nel 1894, la regina Vittoria è stata la prima patrona reale della Società e da allora ha sempre goduto del patrocinio di ogni monarca regnante. Nel 1902 Re Edoardo VII concesse alla Società il prefisso "Royal". Nel 1963, Sua Maestà la Regina Elisabeth II, le conferì un ulteriore importante onore, concedendole la propria Royal Charter, una distinzione di cui i suoi membri sono giustamente orgogliosi.

La White Lion Society Britannica, con a capo Sua Grazia il Duca Edward William Fitzalan-Howard di Norfolk, Earl Marshal di Sua Maestà Charles III, La società fu fondata a beneficio del College of Arms della Corona Britannica. Con l’unico scopo di assistere il Collegio nella ricerca di araldica, genealogia e insegne militari, preparazione e concessione di armi etc.

Carriera Sociale

Sua Altezza Reale Christian Agricola, Principe Duca di Capua delle Terre di Lavoro, Conte di Udine e Risano, etc… è il Rettore dell’Accademia Dinastica Universitaria Nobile Famiglia Agricola (A.D.U.O.M.S.S.A.N.), attiva nel campo degli studi sociali, scientifici ed umanistici, attualmente Reggente della Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale; lo stesso oggi intrattiene rapporti Ufficiali con le Istituzioni Pubbliche con la Chiesa Luterana di Finlandia, con la Chiesa Ortodossa del Montenegro, con la Chiesa Ortodossa Romena per la Diocesi d’Italia in Comunione con Costantinopoli, con la Chiesa Anglicana e la Chiesa Cattolica Romana.

Il Principe Christian Agricola in collaborazione con l’archivio storico Corder Modulo Morosini (1878) ha realizzato “Lo Stemmario della famiglia Agricola”. Il libro è stato presentato in occasione della giornata internazionale dell’araldica a Macerata durante il IV Convegno dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale. Tale stemmario ripercorre la storia, tramite 53 blasoni (15 solo quelli italiani), della famiglia Agricola dal 1323 ad oggi. Copia del libro, assieme a quella del Libro d’Oro delle famiglie nobili e notabili sono stati donati alla famosa e storica biblioteca di Macerata e catalogati per la consultazione di studiosi e ricercatori.

L’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola

L’Accademia Dinastica Universitaria dell’Ordine Militare del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth (A.D.U.O.M.S.S.A.N.) è una giovane associazione riconosciuta, nata nel 2022 da un gruppo di giovani intraprendenti che ha lo scopo di diffondere la cultura mediante l’organizzazione di convegni su tutto il territorio nazionale e con uno sguardo all’estero per permettere lo scambio di culture e idee. I convegni affrontano tematiche prettamente storiche e araldiche. La sede dell’Accademia non a caso è all’interno di un Museo privato di proprietà del rettore dell’Accademia Don Christian Agricola nel comune di Lucito (Campobasso) dedicato al mondo contadino del Molise (www.italianmuseum.it). Questo a dimostrazione del forte interessamento al passato e alla volontà di tenere vive la storia e le tradizioni.

L’Accademia ha inoltre dato vita a una testata giornalistica on line www.corrierearistocratico.it regolarmente iscritto presso il Tribunale di Campobasso. L’Accademia nasce dalla volontà di promuovere la cultura e al tempo stesso fare beneficenza. Questa infatti ha organizzato fino ad oggi convegni dai seguenti temi: l’araldica e la nobiltà, l’araldica militare e il pregio del blasone, storia della famiglia Borrello e del principe di Sangro, la nobiltà di oggi il senso e la missione. I convegni sono organizzati in strutture pubbliche come castelli, teatri, arene in modo da consentire ai partecipanti al convegno di scoprire perle nascoste nel nostro bellissimo territorio nazionale. Gli eventi sono inoltre stati patrocinati dalle pubbliche amministrazioni tra cui: Comune di Civitacampomarano, Comune di Pescolanciano, Regione Puglia, Città di San Severo, Provincia di Macerata, Città di Macerata, Regione Marche. Inoltre ogni convegno ha uno scopo benefico per aiutare il prossimo e chi è meno fortunato (ad esempio è stata fatta una raccolta fondi per AISM, per AUTISMOSANSEVERO, GENITORI AUTISMO MOLISE…)

Christian Agricola intervistato durante un evento

L'Aristocrazia Adriatica dell'Europa Orientale

Essa è una realtà de facto consolidata capace di far considerare nuovamente importante l’aristocrazia e la nobiltà. Grazie ai numerosi convegni organizzati, durante i quali sono sempre presenti rappresentanti delle istituzioni e della società civile, militare e religiose ha sdoganato finalmente il concetto di aristocrazia e di nobiltà. Questa nobiltà che, ovviamente, non si riferisce solo a quella d’animo, ma soprattutto si riferisce alla nobiltà certificata da un titolo nobiliare.

Fino agli anni '80 soventemente nelle presentazioni, nelle pubblicazioni private, nei salotti buoni, i nobili venivano presentati con il proprio titolo. Dagli anni '90 questa consuetudine è andata scomparendo, forse perché le nuove generazioni non hanno mai avuto modo di apprendere, di conoscere e di considerare i titoli nobiliari. Proprio in tale ottica, l’Aristocrazia Adriatica, nella persona del principe Christian Agricola, diffonde e divulga il significato di nobiltà e araldica in modo che, anche le nuove generazioni possano riscoprire quanto purtroppo è quasi andato dimenticato. Dimostrando con i fatti che la nobiltà, non è una moda del momento, ma è fatta di persone concrete che si mettono al servizio della comunità. L’aristocrazia Adriatica vuole favorire una vera e propria catechesi, che possa, anche nelle nuove generazioni, condurre a una maggiore attenzione ed una maggiore consapevolezza di quanto importanti siano i titoli e la storia legata alle famiglie.

Attraverso lo studio degli stemmi, attraverso la ricostruzione dell’albero genealogico, attraverso l’esame delle lettere di conferimento dei titoli nobiliari, si approfondiscono aspetti della storia italiana, fatta di tanti avvenimenti familiari, personali e privati. Per l'Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale e per il principe Christian Agricola è un patrimonio immateriale da preservare e da tutelare.

La ricerca storica e genealogica, è un campo di studio a cielo aperto, il progresso tecnologico, lo sviluppo di ricerche sempre nuove, ma anche la tutela e la conservazione degli antichi documenti (testimonianza eccezionale del nostro passato) portano ogni giorno a scoperte straordinarie. L’aristocrazia Adriatica vuole portare questa passione anche alle nuove generazioni, e risvegliare in quelle passate, l’amore per la propria famiglia, perché senza ricordare chi eravamo, è impossibile stabilire un solido futuro. Un albero senza radici non può durare a lungo.