Biografia

Leonardo Bonucci nasce il 1° maggio del 1987 a Viterbo. Tira i primi calci nel quartiere Carmine della sua città, con la maglia del Pianoscarano, con il quale gioca nei Pulcini, negli Esordienti e nei Giovanissimi: a tredici anni, poi, passa alla Viterbese, squadra con la quale disputa il campionato dei Giovanissimi Sperimentali e il campionato dei Giovanissimi Nazionali.

Trasferitosi alla Nuova Bagnaia, tra gli Allievi, nel 2004 Leonardo Bonucci è con gli Allievi Nazionali della Viterbese guidati da Carlo Perrone. Si affaccia alla prima squadra nella stagione 2004-2005, venendo convocato per qualche partita di campionato (i laziali militano in Serie C2) prima di affrontare un provino per l'Inter che lo vede impegnato in un torneo ad Abu Dhabi e in un torneo a Parma: le sue prestazioni convincono i dirigenti nerazzurri, che quindi lo reclutano per la stagione seguente.

Il debutto in serie A di Leonardo Bonucci

Nel luglio del 2005, quindi, passa per 40mila euro all'Inter, che lo fa giocare nella Primavera; poco più di un anno più tardi, il 14 maggio del 2006, debutta in Serie A a diciannove anni, in occasione dell'ultima partita di campionato giocata a Cagliari pareggiata per due a due: grazie a quella presenza può fregiarsi del titolo di campione d'Italia, visto che per quella stagione lo scudetto vinto sul campo dalla Juventus sarà successivamente assegnato a tavolino all'Inter dopo lo scandalo Calciopoli.

Nella stagione 2006/2007 Leonardo Bonucci resta in nerazzurro e continua a far parte della squadra Primavera, potendo comunque scendere in campo per tre volte in Coppa Italia con la prima squadra; nell'estate del 2007 viene dato in prestito al Treviso, che disputa la Serie B.

In Veneto rimane per un anno e mezzo, concludendo l'esperienza con un bottino di quattro gol in quaranta partite, prima di essere dato in prestito, nel gennaio del 2009, al Pisa di Giampiero Ventura: con i toscani totalizza diciotto partite e una rete. Il 29 giugno del 2009 viene comprato dal Genoa nel contesto della trattativa che porta all'Inter Thiago Motta e Diego Milito, con una valutazione di quattro milioni di euro, per poi essere ingaggiato in comproprietà una decina di giorni più tardi dal Bari.

È proprio con i galletti che Leonardo Bonucci disputa la stagione 2009/2010, ritrovando sulla panchina lo stesso Ventura che lo aveva già allenato al Pisa.

Gli anni 2010: la nazionale

Titolare dalla prima giornata di campionato, gioca tutte e trentotto le partite della stagione, segnando la sua prima rete in Serie A il 30 gennaio del 2010 in occasione del successo interno sul Palermo per quattro a due.

Un mese più tardi, il 28 febbraio, viene convocato per la prima volta in Nazionale dal commissario tecnico Marcello Lippi, che lo fa debuttare il 3 marzo da titolare nell'amichevole disputata a Montecarlo contro il Camerun, terminata sullo zero a zero. In occasione della sua seconda partita in azzurro, il 3 giugno, Bonucci mette a segno la sua prima rete con la maglia della Nazionale, a Bruxelles durante un'amichevole contro il Messico persa per due a uno.

Sempre a giugno, la sua comproprietà tra Bari e Genoa viene risolta con l'acquisto da parte dei pugliesi, che poi girano Bonucci subito alla Juventus per poco più di quindici milioni di euro.

Convocato ai Mondiali in Sudafrica, il difensore viterbese non scende mai in campo, anche perché l'Italia viene eliminata già dopo le tre partite del girone.

Il 29 luglio esordisce in una manifestazione europea per club nel match contro lo Shamrock Rovers, valido per il terzo turno preliminare di Europa League, mentre venti giorni più tardi mette a segno la sua prima rete in bianconero contro lo Sturm Graz. Dopo avere esordito con la Juventus in campionato proprio contro il Bari, è titolare fisso al fianco di Giorgio Chiellini.

Conclusa la stagione 2010/2011, inizia quella successiva con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei torinesi: il 7 aprile del 2012 Bonucci realizza uno dei due gol nel successo juventino per due a zero contro il Palermo che permette ai bianconeri di superare il Milan in testa alla classifica, e un mese più tardi festeggerà con i compagni la conquista del suo primo scudetto sotto la Mole.

Nell'estate del 2012 fa parte della Nazionale che arriva in finale agli Europei di Polonia e Ucraina, dove l'Italia perde in finale per quattro a zero contro la Spagna. Nella stagione 2012/2013 vince la Supercoppa Italiana contro il Napoli in un match finito quattro a due ai supplementari e, inoltre, va a segno per la prima volta in Champions League, contro lo Shaktar Donetsk il 2 ottobre.

Nel maggio successivo, conquista il suo secondo scudetto consecutivo (il terzo in carriera, contando quello interista), essendo stato il giocatore più presente in assoluto con quarantotto presenze. Ottenuta di nuovo la Supercoppa Italiana all'inizio della stagione 2013/2014, contro la Lazio, vince il suo terzo campionato di seguito grazie al dominio juventino in campionato.

Nella stagione 2014/2015 tocca le duecento presenze in bianconero - il 25 gennaio contro il Chievo - e conquista lo scudetto e la Coppa Italia; inoltre, raggiunge la finale di Champions League, la prima della sua vita, persa per tre a uno dalla Juve contro il Barcellona.

Il 23 settembre del 2015 è per la prima volta il capitano della Juventus dal primo minuto, nel match contro il Frosinone che terminerà sull'uno a uno: la stagione 2015/2016 si conclude con la conquista della Supercoppa Italiana, della Coppa Italia a dello scudetto.

A giugno Leonardo Bonucci è uno dei ventitré azzurri che fanno parte della Nazionale che disputa gli Europei di Francia.

Sposato con la ex modella Martina Maccari, hanno due figli: Lorenzo e Matteo.

Nell'estate del 2017 viene ceduto al Milan, non senza polemiche da parte dei tifosi juventini, i quali vedevano in Bonucci una possibile bandiera per la loro squadra. Un anno più tardi torna alla Juventus.