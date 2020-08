Biografia

Blake Lively, il cui vero nome è Blake Ellender Brown, nasce il 25 agosto del 1987 a Tarzana, in California, nell'area metropolitana di Los Angeles, proveniente da una famiglia impegnata nel settore dello spettacolo. Mamma Elain McAlpin e papà Ernest W. Brown sono entrambi attori. Blake ha quattro fratelli ed è l'ultima di cinque figli.

Il precoce esordio

Sin da piccola, Blake viene indirizzata al mondo della recitazione: i genitori, infatti, insegnano, e non potendo permettersi di affidare la figlia a una baby sitter la tengono con sé nel corso delle lezioni che svolgono. Così a undici anni Blake esordisce già al cinema, grazie a un ruolo minore nel film "Sandman", di cui suo padre (noto con il nome d'arte di Ernie Lively) è regista.

Iscrittasi alla Burbank High School, è costretta a lasciarla per due mesi per volere di Eric, suo fratello maggiore, a sua volta attore, che la porta con sé in Europa in tournée. In questa circostanza, egli tenta di convincerla a diventare attrice. Tornata a scuola, la ragazza californiana entra a far parte del Glee Club del suo liceo, è cheerleader e diventa rappresentante di istituto.

La carriera di attrice inizia grazie al fratello

Intenzionata a frequentare la Stanford University, da adolescente trascura i consigli di suo fratello Eric, snobbando la recitazione, anche se è lo stesso Eric a farle avere, a sua insaputa nell'estate del 2005 (prima che cominciasse il suo ultimo anno al liceo), un'audizione per interpretare il ruolo di una delle protagoniste, Bridget, del film "4 amiche e un paio di jeans".

L'audizione va a buon fine, e così Blake prende parte alla commedia, alternando l'impegno sul set con quello dietro i banchi di scuola, insieme con Amber Tamblyn, America Ferrera e Alexis Bledel.

La fama e i primi lavori importanti

La vera fama, però, giunge un paio di anni più tardi, grazie alla sua presenza nel telefilm "Gossip Girl", in cui Blake Lively veste i panni di Serena van der Woodsen, la protagonista. E' una ragazza di New York decisamente benestante che affronta i problemi tipici dell'adolescenza.

Tornata a prestare il volto a Bridget nel sequel del film che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, "4 amiche e un paio di jeans 2", Blake poi è nel cast di un'altra commedia, "Ammesso", al fianco di Justin Long, per recitare in seguito insieme con Max Minghella in "Elvis and Anabelle", una pellicola indipendente.

Mentre prosegue il suo impegno con la serie tv, al cinema lavora in "New York, I love you", film a episodi del 2008, seguito da "La vita segreta della signora Lee", per la regia di Rebecca Miller.

La relazione con Ryan Reynolds

Ospite in più i un'occasione al "Saturday Night Live", nel 2010 Blake Lively conosce Ryan Reynolds sul set del film "Lanterna Verde": i due intraprenderanno una relazione sentimentale un anno più tardi.

Nel frattempo, l'attrice americana recita con Ben Affleck in "The Town" e viene inserita dalla rivista "Maxim" nella sua "Maxim Hot 100", addirittura al quarto posto. Mentre sul grande schermo esce "Lanterna Verde", la Lively partecipa al videoclip del brano dei The Loney Island "I just had sex" insieme con Jessica Alba, per poi essere nominata donna più desiderata del mondo dal magazine maschile "AskMen".

L'approccio al mondo della moda

Nello stesso periodo si vede dedicato un paio di scarpe da Christian Louboutin, stilista di calzature che in suo onore crea The Blake, e poco dopo viene scelta come ambasciatrice della casa di moda Chanel. In questo contesto diventa una musa per Karl Lagerfeld, stilista dell'importante casa di moda francese.

Inserita nell'elenco "Time 100" della rivista "Time" tra le cento persone più influenti della Terra, Blake torna sul set per "Le belve", con Oliver Stone dietro la macchina da presa. Sempre nel 2012 si sposa con Ryan Reynolds, in occasione di una cerimonia organizzata in Carolina del Sud, alla Boone Hall di Mount Pleasant.

Dopo essere stata selezionata dalla casa di moda Gucci come testimonial della fragranza denominata Gucci Première, per cui recita anche in un cortometraggio per la regia di Nicolas Winding Refn, nel 2014 (anno in cui dà alla luce la sua prima figlia, James) diventa un volto di L'Oreal Paris.

Nel frattempo si dedica all'attività imprenditoriale con un sito di e-commerce, Preserve, dedicato al lifestyle (che però chiude nel 2015).

Il ritorno al cinema di Blake Lively

Trascorso un anno di pausa dalla recitazione, Blake Lively torna al cinema con un dramma romantico intitolato "Adaline - L'eterna giovinezza", per la regia di Lee Toland Krieger. La sua interpretazione le consente di ottenere una nomination ai Saturn Award, una ai People's Choice Awards e una ai Teen Choice Award.

Nel 2016 è protagonista di "Paradise Beach - Dentro l'incubo", thriller grazie a cui viene candidata ai Teen Choice Award. Successivamente è nel cast del film di Woody Allen "Café Society".