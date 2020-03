Nel 2010 è terzo ai campionati italiani under 23 di Casale, ma si rifà conquistando un doppio argento: a squadre ai mondiali di Parigi e individuale agli europei di Lipsia (in Germania ottiene anche l'oro a squadre). Nello stesso periodo, conosce la fiorettista italiana Carolina Erba , originaria di Busto Arsizio ma trasferitasi a Frascati per allenarsi: in breve, i due si innamorano.

Nel 2006 Valerio Aspromonte conclude al primo posto i campionati italiani under 23 di Rovigo; in occasione dei mondiali giovanili di Taebaek (Corea del Sud) vince la medaglia d'oro sia nella competizione individuale che in quella a squadre; agli europei di categoria di Poznan (Polonia), invece, manca il gradino più alto del podio, dovendo accontentarsi del secondo posto a squadre e del terzo posto individuale.

