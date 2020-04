Biografia • Un'ipoteca sul trono del soul

All'inizio della sua carriera, stella nascente del panorama musicale internazionale, molti l'hanno paragonata per via della sua giovane età e dell'aspetto decisamente gradevole a Britney Spears ma Joss Stone non ha proprio nulla in comune con la svampita lolita del pop. Anzi, le sue credenziali si presentano sotto il riguardo dello studio e della serietà che poco concede all'immagine e all'esteriorità.

La realtà delle cose dice dunque che Jocelyn Eve Stoker, adolescente inglese con poche esperienze ma tanta musica nelle orecchie, si è imposta per l'unicità della sua voce, bella, matura e musicale come quella di una completa e già affermata cantante soul di colore (anche se lei insiste che bisogna smettere di fare distinzioni fra voce bianche e nere).

Nata l'11 aprile 1987 a Dover, Inghilterra, a otto anni si è trasferita ad Ashill, piccolo paese di campagna nella contea del Devon; è la terza di quattro fratelli.

La prima esperienza musicale che carpisce la sua giovane immaginazione è "I will always love you" di Whitney Houston, ma il suo primo album comprato è il "Greatest hits" di Aretha Franklin, da allora suo costante modello di riferimento. Ci mette poco a bruciare le tappe e così nel 2001 (a solo quattordici anni) partecipa a un provino per il talent show della BBC TV Star For a Night.

Poco dopo Joss sta volando verso New York per un'audizione in piena regola, durante la quale canterà sulle basi strumentali di classici soul come "Sittin' on the dock of the bay" di Otis Redding, "Midnight train to Georgia" di Gladys Knight & the Pips e "A natural woman" di Aretha Franklin.

I discografici che hanno creduto in lei, affascinati, l'hanno così spinta ad incidere l'album di debutto con alcuni veterani del cosiddetto "Miami sound", ossia quella miscela di soul e rhythm & blues che andava di moda a metà anni '70. Per loro è l'occasione d'oro per uscire dal dimenticatoio, per lei è la chance per entrare nel giro che conta.

Il disco di debutto è "The soul sessions" nel quale dimostra di essere dotata di grande padronanza vocale e capace di un notevole trasporto emotivo. Il disco è stato registrato a Miami, mentre il singolo "Fell in love with a boy" è stato inciso a Philadelphia dove Joss Stone è stata raggiunta da The Roots e Angie Stone, celebre cantante con cui Joss non vanta alcuna parentela.

I musicisti del giro del "Miami Sound" che hanno preso parte alle session, assoldati da Wright e Greenberg, sono Latimore, il chitarrista Little Beaver e l'organista Timmy Thomas.

Il risultato del loro grande lavoro insieme alla nuova stella del canto è un'ottima raccolta soul, contenente sia pezzi classici che brani meno conosciuti. Dati delle vendite alla mano, tutto sembra andare per il verso giusto.

Non le resta che continuare a confermare i pareri di chi la vede come nuova "regina del soul".

Nel 2007, con 2 dischi alle spalle, sente il bisogno di "presentarsi" al mondo come se fosse il suo debutto: lo fa con il disco "Introducing Joss Stone" disco nel quale mette la sua firma in quasi tutti i pezzi nuovi.