Biografia

Artista talentuoso, noto al grande pubblico anche per le sue partecipazioni ai talent show, Enrico Nigiotti è l'autore di tanti brani emozionanti. Ha iniziato la sua carriera di cantante facendo una dura gavetta e grazie ad una relazione sentimentale iniziata sui banchi della scuola di "Amici" di Maria De Filippi.

Nigiotti ha mosso i primi passi nel mondo della musica quando era ancora soltanto un bambino; ha partecipato a Sanremo ed è balzato alle cronache anche per la sua vita sentimentale.

Chi è Enrico Nigiotti?

Ecco tutte le informazioni su questo cantante italiano: la biografia, gli amori, la vita privata, i cambiamenti radicali e le curiosità su di lui.

Enrico Nigiotti: la biografia

Segno zodiacale Gemelli, Enrico nasce a Livorno l'11 giugno del 1987. Il papà medico, assieme alla mamma, stanno sempre accanto a lui, supportandolo nella carriera musicale e dandogli tutta la forza necessaria per credere nel sogno di diventare un cantautore.

Appassionato di musica dalla nascita, Enrico Nigiotti inizia a scrivere le prime canzoni alla tenera età di 3 anni. Ben presto si innamora del genere blues e a 13 anni esprime al padre il desiderio di voler suonare la chitarra come Eric Clapton, del quale diventa un grandissimo fan.

Il 2008 è l'anno in cui Enrico viene notato dall'artista e produttrice Caterina Caselli; ciò gli permette di collaborare con la label Sugar Music, pubblicando così i primi lavori. Il suo singolo d'esordio si intitola "Addio".

Il vero e proprio successo di Enrico Nigiotti giunge grazie alla partecipazione al programma "Amici" di Maria De Filippi. Il cantautore riesce ad arrivare all'ambìto serale; Enrico appassiona il pubblico non solo per il suo talento, ma anche per la relazione sentimentale nata sui banchi della scuola con la brava ballerina Elena D'Amario.

Colpo di scena

I due iniziano una storia d'amore molto intensa e quando al serale devono sfidarsi, il cantautore decide di non affrontare la sfida e di auto eliminarsi dal programma per amore della ragazza.

Sanremo 2015

Dopo la partecipazione al programma "Amici", Enrico Nigiotti non si arrende e sfrutta un'altra grande opportunità: nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo. In questa occasione canta il brano "Qualcosa da decidere" durante la serata dedicata alla nuove proposte.

X Factor

Due anni più tardi Enrico prende parte ad un altro famoso talent, "X Factor", proponendo il brano "L'amore è". Enrico conquista il terzo posto.

[Alla finale di X Factor] ho utilizzato un suggerimento che mi ha dato Maria De Filippi ai tempi di Amici, ovvero “Ricordati che in diretta puoi chiedere qualunque cosa, te la faranno fare!”. Quindi ho chiesto a Cattelan di farmi suonare la mia canzone e non mi ha potuto dire di no. E' stata un'emozione, ho finito X Factor come l'ho iniziato, con la stessa canzone. Solo che al provino cantavo solo io, alla finale la cantava tutto il Forum di Assago.

Pur non essendo il vincitore cattura l'attenzione del pubblico e questo gli apre la strada verso nuove importanti opportunità, quali la collaborazione con Gianna Nannini e Laura Pausini.

Enrico Nigiotti con Gianna Nannini, dal suo profilo Instagram

Di nuovo a Sanremo

Il 2018 è l'anno in cui Enrico ritorna a Sanremo duettando con i The Kolors, di Stash e compagni. L'anno successivo riprova, ma questa volta con brano molto intenso dal titolo "Nonno Hollywood", dedicato al nonno venuto a mancare e tratto dall'album "Cenerentola". Nella serata dei duetti, canta assieme a Paolo Jannacci.

La sua carriera prosegue poi con diversi tour in giro per l'Italia.

Torna in gara sul palco dell'Ariston di Sanremo 2020 con la canzone "Baciami adesso".

Enrico Nigiotti: vita sentimentale

La storia di Enrico e la ballerina Elena inizia nel 2009, durante l'edizione di "Amici" che vede come vincitrice Emma Marrone. I due continuano a frequentarsi fino al 2010 ma arrivata l'estate decidono di lasciarsi. Elena parte per l'America per perfezionare gli studi di ballo, mentre Enrico incontra un'altra ragazza di nome Giulia e se ne innamora immediatamente.

Giulia Diana svolge il lavoro di psicologa ed è appassionata di danza. I due decidono di convivere a Livorno e aprono una scuola di danza.

Enrico Nigiotti è molto attivo sui social, specialmente su Instagram e Facebook, in cui posta diverse notizie e foto che condivide con i numerosi fan.

Curiosità su Enrico Nigiotti

Enrico è alto 182 cm e pesa circa 80 Kg. E' un grande amante degli animali, per questo ha deciso di adottare assieme alla compagna Giulia due cani trovatelli, i quali vivono assieme a loro nella casa di Livorno.

Il cantautore è molto amico della collega Emma e di un altro ex allievo della scuola di "Amici", il ballerino Stefano De Martino: con loro intrattiene rapporti di fraterna amicizia.

Enrico Nigiotti a X-Factor: la sua chitarra con il nastro rosso

Oltre alla musica, Enrico si dedica alla campagna e coltiva i terreni del nonno paterno. Ha dichiarato di essere stato molto legato non solo al nonno deceduto, ma anche alla nonna cieca Lilli. Enrico ha abitato assieme a lei durante il periodo della gavetta. Il fazzoletto rosso che il musicista ha legato alla sua chitarra è un ricordo affettivo che appartiene proprio alla nonna.

Il cantante livornese ha tanti tatuaggi sparsi sul corpo, ognuno con un significato ben preciso; fra questi spicca un cavalluccio a dondolo che rappresenta un ricordo dell'infanzia.

Sul braccio sinistro di Enrico Nigiotti è tatuata una frase in spagnolo di Pablo Neruda: Si no escalas la montaña jamás podrás disfrutar el paisaje ( Se non scali la montagna non ti potrai mai godere il paesaggio ).

Per Laura Pausini ha scritto la canzone "Le due finestre", presente nell'album "Fatti sentire" (2018); per Eros Ramazzotti ha scritto "Ho bisogno di te", presente in "Vita ce n'è" (2018).