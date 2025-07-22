Eros Ramazzotti
Biografia • Se bastasse una terra promessa
Nato il 28 ottobre 1963 a Cinecittà, Roma, "dove è più facile sognare che guardare in faccia la realtà", Eros trascorre la sua infanzia facendo saltuariamente la comparsa nelle scene di massa di qualche film e sognando una luminosa carriera come cantante, incoraggiato da papà Rodolfo che fa il pittore edile ma ha anche inciso alcune canzoni. Terminate le scuole medie, Ramazzotti chiede di entrare in Conservatorio, ma viene bocciato all'esame d'ammissione, così si iscrive a ragioneria. L'esperienza scolastica è breve: ha in mente solo la musica e si ritira già al secondo anno.
Nel 1981 partecipa al concorso Voci Nuove di Castrocaro: arriva in finale con "Rock 80", un brano scritto da lui stesso che gli permette di ottenere il suo primo contratto discografico con la giovane etichetta DDD. Eros si trasferisce a Milano e abita proprio nella sede della casa discografica: anche il fratello Marco e mamma Raffaella prendono casa all'ombra della Madonnina. Nel 1982 pubblica il primo singolo intitolato "Ad un amico", ma è ancora un talento acerbo, così viene affiancato da un musicista esperto: Renato Brioschi.
Dopo solo un anno di lavoro, arriva improvviso il successo: Eros trionfa fra le "giovani proposte" del Festival di Sanremo 1984 con "Terra promessa", scritto assieme a Renato Brioschi e Alberto Salerno (autore del testo).
"Terra promessa" viene pubblicato in tutta Europa, perché i suoi discografici lavorano fin dal primo disco considerando Ramazzotti un artista internazionale: tutti i suoi dischi verranno tradotti anche in spagnolo. Nulla viene lasciato al caso: perfino la "firma" Eros Ramazzotti è un logo sempre uguale in tutti i suoi album. Nel frattempo muta il team di lavoro: Piero Cassano (fuoriuscito dai Matia Bazar) per le musiche, Adelio Cogliati (ancora oggi il suo paroliere) per i testi e Celso Valli (anche lui ancora oggi al suo fianco) per gli arrangiamenti.
Nel 1985 Eros Ramazzotti torna al Festival di Sanremo e si piazza al sesto posto con "Una storia importante", brano contenuto nell'album d'esordio "Cuori agitati". Il singolo "Una storia importante" vende un milione di copie solo in Francia e diventa un hit europeo.
Nel 1986 pubblica il secondo album intitolato "Nuovi eroi" ma soprattutto conquista la vittoria al Festival di Sanremo (terza partecipazione consecutiva) con la canzone "Adesso tu".
Terzo album in tre anni: nel 1987 esce il cd "In certi momenti" che contiene il duetto con Patsy Kensit nel brano "La luce buona delle stelle". Eros è protagonista di una tournèe lunga nove mesi con un'audience sconfinata: oltre un milione di spettatori. Il cd "In certi momenti" ottiene risultati eccezionali: oltre 3 milioni di copie vendute nel mondo. Il numero dei suoi fans cresce ulteriormente con il successivo mini-album "Musica è" (1988), caratterizzato dalla title-track: una suite dai toni lirici magistralmente interpretata da Ramazzotti, che dimostra di aver raggiunto la piena maturità artistica.
La consacrazione di Eros Ramazzotti come artista internazionale arriva nell'aprile del 1990 quando 200 giornalisti provenienti da tutto il mondo partecipano alla conferenza stampa di Venezia per la presentazione del suo quinto album: "In ogni senso", pubblicato in 15 paesi. Il discografico americano Clive Davis, conquistato dal talento di Eros, gli consiglia di tenere un concerto al Radio City Music Hall di New York: Ramazzotti è il primo artista italiano a esibirsi su quel prestigioso palcoscenico, con un lusinghiero sold out.
Segue un'altra lunga tournèe che ha il suo epilogo l'anno seguente con il doppio disco dal vivo "Eros in concert" del 1991: l'album viene presentato il 4 dicembre a Barcellona con un concerto davanti a 20 mila persone, trasmesso in mondovisione e patrocinato dai governi italiano e spagnolo. L'intero incasso dello show viene devoluto in beneficenza, diviso in parti uguali fra l'Istituto dei Tumori di Milano e quello di Barcellona.
Il biennio 1993-1994 è ricco di soddisfazioni professionali: l'album "Tutte storie" (1993) vende 6 milioni di copie e conquista la vetta delle hit parade di tutta Europa. Il videoclip del primo singolo "Cose della vita" è diretto dal regista di culto newyorkese Spike Lee, che prima non aveva mai girato un video per un artista bianco. Il tour europeo di "Tutte storie" è fra i più importanti della stagione: dopo gli show nel Vecchio Continente, Eros compie un giro di concerti in quindici paesi latino-americani.
Al rientro in Italia, da un'idea di Ramazzotti nasce l'esperienza del "trio" con Pino Daniele e Jovanotti: è l'evento live italiano dell'anno. Nel mese di novembre si esibisce dal vivo agli Mtv Awards di Berlino cantando "Cose della vita". L'anno d'oro di Eros Ramazzotti, il 1994, si chiude con la firma di un contratto mondiale per la BMG International.
Nell'estate 1995 partecipa al raduno musicale europeo Summer Festival assieme a Rod Stewart, Elton John e Joe Cocker. L'anno seguente, esattamente il 13 maggio 1996, pubblica il cd "Dove c'è musica", il primo completamente autoprodotto. Realizzato fra l'Italia e la California con la collaborazione di musicisti di fama internazionale, ottiene risultati entusiasmanti: oltre 7 milioni di copie vendute. Alla gratificazione professionale si aggiunge presto un'immensa gioia personale: pochi giorni dopo la fine del tour europeo nasce sua figlia Aurora Sophie (a Sorengo, in Svizzera; il 5 dicembre 1996), avuta da Michelle Hunziker. Eros dimostra subito di essere un padre affettuoso, premuroso e scrupoloso: nei mesi successivi si dedica esclusivamente alla sua bambina. Unica concessione alla musica, il pezzo "That's All I Need To Know" scritto per Joe Cocker.
Nell'ottobre 1997 esce il greatest hits "Eros": un disco di raccordo fra la spontaneità delle sue prime canzoni e il pop-rock internazionale del cd "Dove c'è musica". Il disco è arricchito da due composizioni inedite ("Quanto amore sei" e "Ancora un minuto di sole") ed è impreziosito dai duetti con Andrea Bocelli nel brano "Musica è" e con Tina Turner in "Cose della vita - Can't stop thinking of you".
Nel febbraio 1998 parte una tournèe mondiale di grande successo che lo porta in Sudamerica, negli Stati Uniti e in Europa. In maggio partecipa al "Pavarotti and Friends" (la regia è di Spike Lee), cantando assieme a Luciano Pavarotti "Se bastasse una canzone" (dall'album "In ogni senso" del 1990). Sempre nel 1998 pubblica il disco dal vivo "Eros Live" con due duetti registrati durante il tour mondiale: "Cose della vita - Can't stop thinking of you" con Tina Turner (guest star a sorpresa dell'affollatissimo concerto allo stadio San Siro di Milano) e "That's All I Need To Know - Difenderò" con Joe Cocker (cantato nell'esibizione di Monaco di Baviera). Poco meno di un anno più tardi, nel marzo del 1999, viene premiato ad Amburgo con l'Echo Award (l'Oscar della musica tedesco) come "miglior artista musicale internazionale".
Con la sua struttura Radiorama, Eros Ramazzotti si cimenta anche come produttore discografico: all'inizio del 2000 realizza il cd "Come fa bene l'amore" di Gianni Morandi. Nell'ottobre dello stesso anno (2000) pubblica il suo "Stilelibero" (l'ottavo album di canzoni inedite) che conferma la sua caratura artistica mondiale: il cd vanta collaborazioni con produttori di assoluto prestigio come Celso Valli, Claudio Guidetti, Trevor Horn e Rick Nowels. Fra le canzoni c'è un emozionante duetto con Cher nel brano "Più che puoi".
Nel tour internazionale di "Stilelibero", Ramazzotti si esibisce anche nei paesi dell'est: memorabili i tre concerti sold out al Kremlin Palace di Mosca dal 2 al 4 novembre. Nell'ultima data di questa tournée (il 30 novembre al FilaForum di Milano) sul palco salgono alcuni suoi amici per ricantare con lui alcuni duetti della sua carriera: Raf per "Anche tu", Patsy Kensit per "La luce buona delle stelle" e Antonella Bucci per "Amarti è l'immenso per me".
Anche l'album "Stilelibero" scala le classifiche di tutto il mondo. In 20 anni di carriera Eros Ramazzotti ha venduto oltre 30 milioni di dischi.
Successivamente alla separazione dalla moglie Michelle Hunziker, nel maggio 2003 esce "9": è il nono disco di canzoni inedite, prodotto a quattro mani con Claudio Guidetti e con l'abituale collaborazione di Celso Valli. Come nei precedenti dischi, Eros mette in musica le proprie esperienze personali, che negli ultimi due anni sono state avare di gioie, però hanno fortificato il suo carattere.
Per festeggiare il suo compleanno esce il 29 ottobre 2004 (con una speciale vendita di mezzanotte nei Ricordi Media Stores) uno dei lavori musicali più attesi dell'anno: il doppio DVD "Eros Roma Live" che ripercorre i momenti più intensi e suggestivi dell'Eros Ramazzotti World Tour 2003/2004, sulla scia del grande successo ottenuto dal disco "9".
Il decimo disco dell'artista si intitola "Calma apparente" ed è uscito il 28 ottobre 2005, giorno del compleanno di Eros.
Nell'ottobre del 2007 pubblica "E2" doppio disco che oltre a quattro brani inediti raccoglie i più grandi successi della carriera di Eros Ramazzotti in versione rimasterizzata e riarrangiata.
Nell'aprile del 2009 esce il nuovo disco di inediti "Ali e radici"; anticipato dall'uscita del singolo "Parla con me", l'album nelle prime settimane di vendita si è aggiudicato 3 dischi di platino.
Da tempo legato alla modella Marica Pellegrinelli, nel mese di agosto 2011 dalla coppia nasce Raffaela Maria. La coppia si separa nell'estate del 2019.
Principali collaborazioni artistiche di Eros Ramazzotti
(duetti e canzoni scritte o prodotte da lui per altri artisti)
1987: duetta con Patsy Kensit in "La luce buona delle stelle" (cd "In certi momenti")
1990: canta "Tu vivrai" insieme con Pooh, Enrico Ruggeri, Raf e Umberto Tozzi (cd "Uomini soli" dei Pooh)
1991: scrive e canta con Raf "Anche tu" (cd "Sogni... è tutto quello che c'è" di Raf)
1992: scrive "Almeno non tradirmi tu" per il cd "Liberatemi" di Biagio Antonacci
1994: è co-autore di "Insieme a te" di Paolo Vallesi (cd "Non mi tradire" di Vallesi) e di "Sposati subito" nell'omonimo album di Irene Grandi;
produce il cd "Fuorimetrica" dei Metrica e duetta con Alex Baroni (cantante del gruppo) nel brano "Non dimenticare Disneyland"
1995: firma "Come saprei" di Giorgia che vince il Festival di Sanremo (cd "Come Thelma & Louise") e "Una ragione in più" di Massimo Di Cataldo (cd "Siamo nati liberi")
1997: duetta con Andrea Bocelli in "Musica è" e con Tina Turner in "Cose della vita - Can't Stop Thinking Of You" (nel greatest hits "Eros");
scrive per Joe Cocker il brano "That's All I Need To Know" (cd "Across From Midnight" di Joe Cocker)
1998: duetta dal vivo con Tina Turner in "Cose della vita - Can't Stop Thinking Of You" (nel concerto di San Siro a Milano) e con Joe Cocker in "That's All I Need To Know - Difenderò" (nel concerto di Monaco di Baviera): entrambi i pezzi sono nel cd "Eros Live"
2000: duetta con Cher in "Più che puoi" (cd "Stilelibero")
2005: con Anastacia in "I belong to you" (cd "Calma Apparente")
2007: con Ricky Martin in "Non siamo soli" (inedito contenuto in "E2")
Frasi di Eros Ramazzotti
Le donne sono belle e impossibili. Fino a vent'anni il mio sesso era la musica.
Sono considerato tra i cantanti più famosi all'estero e sentirò sempre la pressione che ne deriva, perché è il mio carattere. Essere un po' la bandiera dell'Italia nel mondo, dare sempre il massimo e essere sempre a un buon livello è un peso che bisogna portare avanti, e gestirlo non è sempre facile.
Forse ho scelto il mestiere sbagliato, perché faccio e dico sempre quel che mi viene in mente.
Fare musica oggi non è facile ed è un po' dura ripetersi e farlo al meglio.
Io sono anche uno che istintivamente scrive melodie un po' struggenti, ce l'ho nel DNA.
Sono un attaccante da sempre, da quando sono nato, perché dipende anche da dove nasci, visto che certe cose ti segnano la vita e ti servono per andare avanti.
La mia voce non è più tanto nasale come una volta. Io penso che sia maturata, canto come mi viene, come sento, tanto pe' cantà.
Al successo prima o poi ci arrivi, è mantenerlo per vent'anni come fortunatamente è successo a me che è un po' difficile.
In Argentina, quando ho spiegato che avevo un bell'orto, c'è stato un boato: in spagnolo orto significa culo.
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Foto e immagini di Eros Ramazzotti
Video Eros Ramazzotti
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Eros Ramazzotti. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Eros Ramazzotti.
Concerto Roma 2023
Buongiorno... assisterò al mio primo concerto di Eros a Roma il 7/04/2023. Il sogno di una vita. Mi piacerebbe che cantasse Milioni Di Farfalle. È la colonna sonora d amore con il mio compagno Francesco. Sarebbe meraviglioso poterla sentire cantata dal vivo. Sono molto elettrizzata. In bocca al lupo Eros.
Spero mi possiate aiutare
Salve, scrivo a noi mio e dei miei due fratelli.
Giorno 12 mia madre VITA compie 50 anni e volevamo farle un super regalo che le rimarrà sicuramente impresso per sempre visto che é una grandissima fan di eros. Se era possibile ricevere un video messaggio dove eros le augura buon compleanno. Spero nel vostro aiuto, sarebbe un sogno per lei. Grazie in anticipo
Salve, mi chiamo Anna e il 12 aprile mia madre compie 50 anni. Sara felicissima di ricevere un video messaggio da parte di eros dove le augura buon compleanno... lei si chiama vita.. sarebbe un bel regalo fatto da parte dei suoi 3 figli. Vi ringrazio e spero in un riscontro positivo
Videomessaggio
Buonasera
mi chiamo Giordano e sono un marito profondamente innamorato di mia moglie SONIA. Quest'anno compie 50 anni e festeggiamo insieme 20 anni di matrimonio. E' una grandissima fan di Eros da quando l'ha visto per la prima volta sul palco di Sanremo.
Mi sarebbe piaciuto per l'occasione regalargli un videomessaggio dove Eros le augurava un buon compleanno!!!
Sarebbe un regalo inestimabile.
So di chiedere molto visti gli impegni ma sarebbe per me veramente importante visto il traguardo raggiunto insieme e visto la donna meravigliosa che è
Vi ringrazio anche solo per avermi preso in considerazione
Saluti
Augurissimi!!!
Ciao Eros, ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno. Un tuo fan da sempre.
Mimmo.
Eros mi ha insegnato che Io non cambio
Potrò cambiare idea perché la mia non è universale
Potrò cambiare il gusto e amare le carote che non ho mai mangiato
Potrò cambiare il senso della vita e trovare fede in un Dio
Potrò cambiare strada perché non esiste un unica strada
Potrò cambiare il punto di vista perché la vita me lo ha insegnato
Potrò cambiare il piacere e il dolore delle parole trasformandole in silenzi
Potrò farmi vedere sotto una *luce diversa* se non c è più luce
Potrò tutto o quasi quello che dipende da me...
E non potrò nulla di quello che non dipende da me..
Ho solo la certezza...
Io non cambio quello che porto dentro!
Una frase per la mia lei
Ciao Eros,
non so se potrai leggere questo messaggio ma, ci provo.
A 52 anni, dopo due separazioni ho trovato finalmente una persona speciale, di quelle che si vedono solo nelle fiabe ! ! Ebbene sì mi sono innamorato perdutamente !!! Anna, la mia unica principessa è immensamente innamora delle tue canzoni, vorrei fargli un regalo davvero speciale, lei è speciale e se lo merita. Mi piacerebbe poterle fare avere una foto con dedica, una mail o qualsiasi altra cosa scritta da te. Grazie comunque, sia che tu mi possa rispondere o meno, il mio contatto: -------
Grazie ancora per come rendi felice con la tua voce la mia principessa.
Ciao
Massimo Benassi
Solidarietà per Solleva e Cambia-menti Robbiate
Buona sera vi contatto per chiedere se Eros Ramazzotti sia disposto a dare aito a Cambia-Menti della coop. soociale Solleva che accoglie ragazzini minori stranieri.
sembra assurdo ma cerco alimentari e vestiti usati ragazzi non avendo possibilita di acquisto.
ciao Laura
Non capisco ma Eros legge questi commenti? Non ci cedo perché sennò avrebbero scritto tutti. Comunque nell'assurdità che accadesse eros potresti contattarmi via email o dare un segnale se lo leggi? Grazie Dora (sono nata come te il 28/10)
Caro Eros,
Non sono una personna che scrive molto.Invece ti ho visto adesso su Rai3 è mi sono commossa.
Si dopo quasi 25 anni che ti ascolto ho voluto inviarti questo email.
Sei un GRANDE, hai delle fragilita, sei sensible, generoso, educato; un ENORME artista è ti rispetto molto.
Ai anche dei difetti è meno male è questo non vuole dire che i tuoi FANS non ti vorranno piu bene, al contrario ! (sei un essere umano). Sei sempre nei nostri CUORI.
Non pensavo che a quasi 45 anni ti avrei scritto un giorno !!!è sono molto felice.
Ti auguro un mare di BENE a TE e alla tua famiglia (baci al bébé, a Raffaella e a Aurora, che è una ragazza splendida.(l'ho vista è sentita parlare a Verissimo, è stupenda,educata, rispettosa, intelligente è molto bella).
Ti abbraccio. Saluti da Antonella, Svizzera !
PS scusa per l'italiano ma scrivo il francese...
Ciao Eros, mi chiamo Carmelo,
e sono autori dei bei testi,
scrivo delle cose bellissime.
Ho ancora dei testi da musicare. Mi piacerebbe se tu collaborassi con me. Se è si farmelo sapere ok? Porgo i miei distinti saluti .
Carmelo
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