Biografia • Il negozio delle note

Benjamin Chase Harper nasce a Claremont (California, USA) il 28 ottobre 1969. Nel retro del Folk Music Center, negozio di strumenti musicali di proprietà dei nonni materni Charles and Dorothy Chase, la madre Ellen insegna al piccolo Ben a suonare la chitarra. Nel tempo si specializza nell'uso della slide guitar, oltre ad imparare ad aggiustare ogni tipo di strumento che passa dal negozio. Nel 1992 registra il disco "Pleasure and Pain" assieme all'amico Tom Freund, chitarrista folk. Ben Harper riceve poi una proposta di contratto dalla Virgin Records, che pubblica nel 1994 il suo album di debutto "Welcome to the cruel world".

L'anno successivo pubblica "Fight for your mind", musicalmente meno acerbo e soprattutto ricco di impegno politico. Due anni dopo esce "The will to live". Fino al 1999 Ben Harper & the Innocent Criminals, così si presenta la sua band, sono impegnati in una incessante attivitá dal vivom che li vede collaborare con numerosi artisti tra cui R.E.M., Pearl Jam, Radiohead, The Fugees e John Lee Hooker.

Nel 1999 esce il disco "Burn to shine". Nel 2001, dopo un lungo tour, esce il suo primo album live, dal titolo "Live from Mars", un notevole doppio disco che include una parte elettrica e una acustica, in cui si nota sensibilmente quanto Ben dia importanza alla dimensione live dei suoi pezzi.

Nel 2003 la sua fama è ormai mondiale quando pubblica "Diamonds on the inside", disco che vede la speciale apparizione di Ladysmith Black Mambazo e offre varie diversificazioni di stili, dal reggae al funk: "Ho spaziato moltissimo. Sono passato dal roots reggae di Lee Perry alla musica francese di Jacques Brel, Edith Piaf, Serge Gainsbourg. Ho ascoltato un sacco di Pearl Jam, i Wilco, Jack Johnson, Beth Orton, Gillian Welch, Sly Stone...", avrà modo di dichiarare.

Nel 2004 Ben Harper collabora con The Blind Boys of Alabama per produrre un album marcatamente gospel, "There will be a light", vincitore di un Grammy.

Nel 2006 esce un nuovo doppio album, "Both sides of the gun", costituito da un disco funk (nero) e da uno da ballate e canzoni più lente (bianco).

Il 23 dicembre del 2005 a Los Angeles sposa Laura Dern, attrice, da lungo tempo con lui fidanzata.

Nel 2007 ha collaborato con l'italiano Jovanotti suonando la chitarra nel suo pezzo "Fango". Insieme a Jovanotti, in qualità di ospite, è salito sul palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo 2008.

A marzo del 2009 esce il nuovo disco "White lies for dark times", registrato con la band Relentless7.