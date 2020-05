Biografia

Filippo Nardi nasce il 30 maggio del 1969 a Londra, discendente della famiglia toscana di nobili origini dei Nardi-Dei. La madre è una donna nata a Londra da genitori ebrei di nazionalità polacca e ucraina scappati dal nazismo. Una nonna è araba. Il padre invece è fiorentino e incontrò la madre quando andò a studiare all'accademia delle belle arti di Firenze, in affitto dalla nonna paterna. Una volta sposati, i genitori sono tornati nella capitale inglese, dove Filippo è nato e cresciuto.

Dopo un periodo di attività nel campo della produzione musicale (musica house e da discoteca) e come disc jockey, si trasferisce in Italia in modo permanente nel 1996 quando prende in gestione una scuola di Windsurf in Toscana.

Gli anni 2000 e la notorietà

Nell'autunno del 2001 all'età di trentadue anni prende parte alla seconda edizione del "Grande Fratello", reality show condotto da Daria Bignardi su Canale 5, ma abbandona il gioco dopo appena tredici giorni a causa dell'insofferenza al regolamento dovuta, in particolare, all'assenza di sigarette.

Uscito dalla casa, viene preso di mira dalla Gialappa's Band e da Fabio de Luigi che a "Mai Dire Grande Fratello" fa di lui un'imitazione spassosa che aiuta a renderlo ancora più celebre.

Partecipa poi su Raidue al programma di Piero Chiambretti "Chiambretti c'è", a dispetto del contratto in esclusiva sottoscritto con la Aran, società produttrice del reality, che non gli consentirebbe di essere in onda su altre reti.

Nella stagione televisiva 2002/2003 Filippo Nardi diventa inviato delle "Iene", su Italia 1, mentre nell'estate seguente presenta, sempre su Italia 1, l'anteprima del "Festivalbar", intervistando i cantanti ospiti della manifestazione canora.

Dopo aver presentato la finale di "Miss Muretto" al fianco di Claudio Lippi, torna alle "Iene" e lavora in molte discoteche in qualità di disc jockey. Nel 2004 Nardi è ancora alla guida dell'anteprima del "Festivalbar", dove torna nel 2007.

Dopo aver fatto parte del cast di "Loveline", programma di educazione sessuale condotto su Mtv da Camila Raznovich, continua a lavorare come produttore discografico e dj nel contesto della musica house, dove è conosciuto con il nome d'arte di Uncle Dog. È impegnato, tra l'altro, al Tenax di Firenze, all'Echoes di Riccione, al Toqueville di Milano e al Mazoom di Sirmione.

Filippo Nardi negli anni 2010

Nel 2011 è protagonista con la chef Carmelita Caruana della serie tv "Squisito!", registrata in lingua inglese. L'anno successivo è su La7d con "Mamma mia che settimana", ospite fisso di Camila Raznovich, dove ha modo di parlare della sua paternità.

Nel gennaio del 2018 torna in tv come concorrente di un reality: è nel cast dei concorrenti dell'"Isola dei Famosi", su Canale 5, a cui prende parte un'altra ex concorrente del "Grande Fratello", Francesca Cipriani.

E' alto 184 centimetri e pesa 90 Kg. E' papà di Zack, ma della sua vita privata, Filippo lascia trapelare pochissimo.

