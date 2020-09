Biografia

Il vero nome di Angie Everhart è Angela Kay. Nata ad Akron (Ohio, USA) il 7 settembre 1969, come modella ha posato per diverse importanti riviste del settore moda. Dal 1995 ha inoltre posato più volte per il numero speciale sui costumi da bagno di "Sports Illustrated".

Nel febbraio 2000 presta la sua immagine anche a Playboy.

Come attrice debutta sul grande schermo nel 1993 con un ruolo marginale in "Last Action Hero" (con Arnold Schwarzenegger). Un'altra pellicola a cui ha partecipato è "9 settimane e mezzo - La conclusione" (1997).

Nel 1995 è stata fidanzata con l'attore Sylvester Stallone. Ha poi sposato Ashley Hamilton alla fine del 1996, ma il matrimonio è durato solo pochi mesi.

Nel 2007 ha avuto una relazione con Joe Pesci.

Le è stata attribuita anche una storia con Alberto di Monaco.

All'inizio di maggio del 2008 è stata fermata e arrestata per guida in stato di ebbrezza a Los Angeles.

Nel mese di agosto 2009 diventa mamma: non ha lasciato sapere chi è il padre, dichiarando di voler essere una madre single.