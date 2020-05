Biografia

Veronika Logan nasce il 22 maggio del 1969 a Milano, figlia di madre napoletana e padre inglese. Dopo avere esordito come modella, debutta in televisione nel 1984 recitando ne "I ragazzi della valle misteriosa", diretto da Marcello Aliprandi. Del cast fa parte anche Kim Rossi Stuart, con il quale la Logan intraprenderà una relazione d'amore. Nel 1989 recita nella miniserie "Classe di ferro", di Bruno Corbucci, mentre due anni dopo è nel cast di "I ragazzi del muretto".

Dopo aver impersonato la Strega e la Contessa nel gioco "Atmosfear", Veronika Logan torna sul piccolo schermo nel 1992, partecipando a "Non è la Rai". Si dedica, quindi, al cinema: dopo "Uccidere con gli occhi" di Vieri Franchini Stappo e "Kingdom Come", partecipa a "Le donne non vogliono più", di Pino Quartullo. Nel 1993 recita nella serie "Le avventure del giovane Indiana Jones", di Jim O' Brien (sul set conosce l'attore Sean Patrick Flanery, con il quale va a convivere a Los Angeles), mentre l'anno successivo Simona Izzo la dirige in "Maniaci sentimentali".

Due anni più tardi compare in "Uomini senza donne" di Angelo Longoni e in "Fatal frames - Fotogrammi mortali" di Al Festa, ma desta scandalo la sua partecipazione al telefilm "Strangers", in cui si mostra totalmente nuda in scene di amore lesbico insieme con Cherie Lunghi; allo stesso periodo risale anche "Sorellina e il principe del sogno", film tv di Lamberto Bava.

Dopo essere apparsa nella commedia "A spasso nel tempo", con Massimo Boldi, Veronika Logan viene diretta da Marcello Avallone in "Ultimo taglio" e da Antonio Bonifacio ne "Il delitto di via Monte Parioli"; recita quindi nella fiction di Raiuno "Un medico in famiglia" e nella miniserie "Costanza", di Gianluigi Calderone, ma conquista la fama definitiva solo attraverso "Vivere", soap opera di Canale 5 in onda dal 1999, nella quale interpreta Chiara Bonelli. Grazie a "Vivere" Veronika Logan incrementa il numero di apparizioni in televisione (soprattutto a "Buona Domenica", con Maurizio Costanzo).

Nel frattempo, si dedica anche ad altri progetti: nel 2001, per esempio, recita in "La verità vi prego sull'amore", di Francesco Apolloni e in "500!" di Robbiano, Vignolo e Zingirian. Si dedica anche alla comicità prendendo parte alla sfortunata sit-com "Ugo" (con Marco Columbro) e a una puntata di "Camera Cafè", per poi mischiare toni leggeri e poliziesco nella serie dei Manetti Bros "L'ispettore Coliandro", al fianco di Giampaolo Morelli.

Torna al cinema con "Scusa ma ti chiamo amore", di Federico Moccia, nel 2008, anno in cui appare anche in "R.I.S. - Delitti imperfetti" e in "Distretto di polizia"; Carlo Vanzina, invece, la dirige nel 2011 nella commedia "Ex - Amici come prima!". L'anno successivo compare nella fiction di Raiuno "Nero Wolfe", al fianco di Francesco Pannofino, per la regia di Riccardo Donna. Nel 2013 rivela in un'intervista alle "Iene", di essere in difficoltà economiche a causa dell'assenza di lavoro: in autunno, entra nel cast della trasmissione di Raiuno "Ballando con le stelle", presentata da Milly Carlucci.