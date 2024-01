Biografia

Gianluca Gotto nasce a Torino il 22 maggio 1990. Nel 2010, quando ha solo vent’anni, si pone una domanda forte. Si chiede se non ci siano alternative al percorso di vita tradizionale che ha appena intrapreso: decide di scoprirlo lasciando l’università e trasferendosi in Australia. Poi è la volta del Canada.

Prima laurearsi, poi essere felice? Prima trovare un lavoro, poi essere felice? Prima avere una famiglia, poi essere felice? Prima andare in pensione, poi essere felice? No, la vita è qui e ora. La felicità va realizzata, non rimandata all’infinito. E non è legata a un lavoro prestigioso, un’automobile costosa e una casa grande. Le persone non dovrebbero farsi definire da etichette come il conto in banca, lo stipendio, il numero di figli e l’età, ma da ciò che le rende felici. Perché niente ci definisce meglio di ciò che sogniamo e ci fa sorridere.

Gianluca Gotto

Dalla seconda metà degli anni 2010 è di fatto un nomade digitale, uno dei più celebri italiani. Così sono definite le persone utilizzando le tecnologie digitali per lavorare da remoto, conducono uno stile di vita nomade e si guadagnano da vivere.

In giro per il mondo

Si mantiene svolgendo decine di lavori diversi e durante un viaggio on the road scopre che, per lui, la libertà è sinonimo di felicità.

È così che decide di non fermarsi in un solo paese per stabilirsi in modo definitivo.

Gianluca Gotto scopre che lavorare viaggiando è possibile: inizia a scrivere articoli per siti web e diventa un nomade digitale: qualsiasi punto del mondo può diventare il suo ufficio. Gli sono sufficienti un computer e una connessione a internet.

I libri di Gianluca Gotto

Scrive articoli e libri mentre viaggia per il mondo, specialmente in Asia.

Sul suo account Instagram e sul suo blog “Mangia Vivi Viaggia” condivide insegnamenti zen ed esperienze di vita.

Nel 2019 ha raccontato la sua storia nel suo primo libro "Come una notte a Bali".

A seguito di questo ha pubblicato diversi altri libri, tutti molto apprezzati dai suoi tanti lettori. Ecco i titoli elencati qui di seguito.

Non solo libri

Gianluca Gotto è anche un oratore apprezzato. Partecipa regolarmente a seminari in cui viene invitato. Nel circuito internazionale TEDx, il suo intervento “Come essere felici ogni singolo giorno” è tra i video online più visualizzati di sempre in lingua italiana (trovi il video qui sotto).

Gianluca ha una compagna di nome Claudia: nel settembre 2022 hanno avuto una bambina, Asia.