Biografia

Andrea Casalino nasce a Brindisi il 15 luglio del 1990. E' un modello e imprenditore pugliese già noto al pubblico di Uomini e Donne. Appassionato di sport e di moda, ha un carattere poliedrico che a partire dal mese di settembre 2021 promette di emergere nella casa del Grande Fratello Vip, giunto alla sua sesta edizione. Scopriamo di più sugli aspetti più rilevanti della vita di Andrea Casalino.

Andrea Casalino

Giovinezza ed esordi come modello

Da piccolo mostra inclinazioni per la comunicazione interpersonale ma preferisce dare concretezza al proprio percorso di studi iscrivendosi all'Istituto tecnico industriale Majorana di Brindisi, dove consegue il diploma nel 2009.

Sceglie di continuare la propria formazione con un percorso accademico presso l'Università del Salento. Tuttavia, proprio dopo aver preso questa decisione, i lavori di modello a cui si dedica saltuariamente per mantenersi gli presentano un'occasione particolarmente ghiotta, ovvero quello di partecipare al concorso di Mister Italia. Andrea Casalino vince la fascia di Uomo Ideale d'Italia nel 2010.

La sua carriera di indossatore, che prima aveva visto già alcune collaborazioni con brand noti, spicca decisamente il volo. Casalino inizia a prestare la propria immagine per promuovere marchi famosi. La lista include Intimissimi, Carrera, Fasoli gioielli, Falconieri e Locman orologi.

Andrea Casalino: i tentativi come attore

Nel 2010 approda in tv a Uomini e Donne dove figura nei di panni del corteggiatore: in questo momento preciso l'uomo inizia ad attirare l'attenzione delle cronache rosa, sempre più interessate a scoprire dettagli nascosti sulla sua vita.

Nei mesi che seguono diventa ospite a Mattino Cinque e in virtù della collaborazione con Mediaset inizia ad accarezzare l'idea di provare a diventare attore. Nel 2014 viene selezionato dal casting di Ares, casa di produzione che si occupa di numerose fiction.

Il modello viene reputato adatto a recitare una parte nella fiction Rodolfo Valentino - La leggenda, assieme a Gabriel Garko, Asia Argento e molti altri attori famosi.

Nell'opera Andrea Casalino recita la parte di Cetto Lo Monaco: tale ruolo gli permette di attirare l'attenzione anche del casting di Squadra Antimafia 8, alla quale prende parte nel 2016, e dell'Ispettore Coliandro, fiction in cui interpreta un carabiniere nel 2017.

Dallo sport business al Grande Fratello Vip

Tra le passioni più grandi di Andrea Casalino vi è quella per lo sport, che influenza notevolmente non solo la sua vita privata ma arriva a ispirarlo nelle avventure professionali. In particolar modo è la grande passione per il CrossFit che lo porta a decidere di fondare l'azienda Uroboro CrossFit, della quale si occupa con l'aiuto anche di alcuni membri della propria famiglia.

Gli interessi del modello di Brindisi mostrano un carattere poliedrico e un'attitudine a mettersi continuamente in gioco. Non stupisce che venga nominato direttore della comunicazione e dell'immagine per la casa di moda che firma abiti da cerimonia Maison Luigi Convertini.

Nonostante le diverse attività in cui è coinvolto, Andrea non resiste al richiamo dei riflettori nel momento in cui gli viene offerta la possibilità di rientrare tra i concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP 6 (l'edizione del 2021).

Vita privata e curiosità su Andrea Casalino

Andrea, che vive a Verona assieme ai suoi due cani, Hero e Santiago, cura un profilo Instagram che conta centinaia di migliaia di follower (prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello VIP). Il modello e imprenditore condivide moltissimi scatti che promuovono la sua azienda di crossfit e le varie collaborazioni. Inoltre, Casalino lascia intuire alcuni scorci che riguardano la propria vita privata, come ad esempio l'affetto che lo lega alla nipotina di nome Greta, ma anche l'amore nei confronti delle donne che hanno avuto importanza della sua vita.

Nel periodo successivo alla sua partecipazione al concorso di Mister Italia, Andrea Casalino è stato legato a Paola Caruso, la quale in precedenza aveva ricoperto il ruolo di Bona nel programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Tuttavia, ben prima dell'entrata della showgirl all'Isola dei famosi nell'edizione del 2016 la relazione subisce una brusca interruzione, perché Andrea si trasferisce in Bulgaria per lavoro.

Tra le altre donne con le quali Andrea Casalino ha iniziato una relazione figura Alessia Macari, già vincitrice della prima edizione del GF Vip.

Al momento dell'entrata nella casa Andrea si dichiara single e non esclude la possibilità di incontrare persone che possano fargli battere il cuore.