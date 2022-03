Biografia

Diana Del Bufalo è un volto che dagli anni 2010 ha acquisito sempre più notorietà nel mondo dello spettacolo. Conosciuta inizialmente come cantante, è divenuta in seguito presentatrice tv e attrice. Nel 2022 è entrata a far parte del cast della seconda edizione di LOL - Chi ride è fuori. Scopriamo di più della sua vita professionale e privata.

Esordi e debutto televisivo

Diana Del Bufalo nasce a Roma l'8 febbraio del 1990. Il contesto familiare che dà il benvenuto a Diana vanta un livello culturale importante: il padre Dario lavora come architetto e archeologo, mentre la madre Ornella è un soprano lirico. Proprio da lei Diana trae ispirazione per coltivare l'amore per la musica e in particolar modo per il canto.

Una volta conclusi gli studi superiori partecipa alle selezioni di un programma tv dedicato alla scoperta dei nuovi talenti. Nel 2010 Diana riesce entrare nel programma Amici di Maria De Filippi, dapprima come aspirante e poi ammessa nella scuola.

Nel corso del programma inizia a guadagnarsi gradualmente l'ammirazione del pubblico, ma soprattutto di alcuni professori e giudici, tra cui spicca in special modo Platinette; a fronte dell'eliminazione dell'allieva, quest'ultima si esibisce in una protesta piuttosto particolare.

Diana Del Bufalo

Durante lo svolgimento della trasmissione Diana ha l'occasione di incidere il suo primo singolo inedito Nelle mie favole, che viene inserito nella compilation Amici 10. Amici di Maria de Filippi si rivela come per tanti altri cantanti una vera rampa di lancio per la giovane, tanto che nell'estate del 2011 riesce a fare il proprio esordio al cinema in veste di co-protagonista del film "Matrimonio a Parigi" per la regia di Massimo Boldi.

Per le reti Mediaset inizia una collaborazione che la vede condurre diversi programmi, in virtù della sua naturale attitudine spigliata. Tra questi ad esempio spiccano "Pianeta amore" su Rete 4 e, nell'estate del 2013, il "Summer Festival" in onda su Canale 5; qui appare come inviata dal backstage.

Diana Del Bufalo: dalle fiction ai reality show

Successivamente Diana Del Bufalo debutta anche sui mezzi radiofonici alla conduzione del programma "Hit Chart" per l'emittente Radio Luiss. Nel 2014 torna al suo primo amore pubblicando online alcuni brani musicali prodotti dal suo compagno Francesco Arpino.

Nello stesso periodo prende parte allo spin-off de Le Iene XLove.

Il grande salto di qualità per la carriera di Diana Del Bufalo arriva l'anno successivo. Nel 2015 infatti le viene affidato il timone della trasmissione comica molto popolare "Colorado" in onda su Italia 1, dove affianca il volto già noto Paolo Ruffini.

Nel biennio successivo i suoi impegni televisivi la portano a collaborare anche con l'emittente pubblica italiana. Dalla Rai viene scelta per interpretare il ruolo di Rita nella miniserie televisiva "C'era una volta Studio Uno". Il legame con la Rai si rinsalda l'anno successivo quando Diana viene chiamata a far parte del cast della quarta stagione di "Che Dio ci aiuti".

Nel 2017 prende parte in qualità di ospite al Festival di Sanremo, dove si fa conoscere dal grande pubblico.

Sempre su Rai 1 nello stesso periodo, qualche mese più tardi, viene chiamata a co-condurre la trasmissione prenatalizia "Panariello sotto l'albero".

Nel marzo dell'anno successivo ottiene una parte nella commedia "Puoi baciare lo sposo", per la regia di Alessandro Genovesi. Inoltre figura nel film "La profezia dell'armadillo", tratto dal famoso fumetto omonimo disegnato dall'artista romano Zerocalcare.

Nel 2019 Diana approda su Rai 2 con il programma "Un'estate fa" in coppia con Pupo, prima di concentrarsi sui reality show. La si vede prendere parte in coppia con l'attore Cristiano Caccamo al cast di "Celebrity Hunted", in onda su Prime Video.

Dopo una parentesi in cui torna su Italia 1 a fianco di Diego Abatantuono nel programma "Enjoy - Ridere fa bene", e sulla Rai per la sesta stagione di "Che Dio ci aiuti", nel 2022 Diana Del Bufalo entra a far parte del cast della seconda edizione di LOL - Chi ride è fuori, condotto da Fedez e Frank Matano (su Prime Video).

Diana Del Bufalo: vita privata e curiosità

All'inizio degli anni 2010 Diana Del Bufalo si lega brevemente al cantante Francesco Arpino, ma quando conosce Paolo Ruffini nel 2015 inizia con lui una relazione che prosegue per quattro anni.

Dalla fine del 2019 si lega invece a Edoardo Tavassi. Durante la pandemia si trova al centro di diverse polemiche per le sue posizioni sui vaccini.