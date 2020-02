Biografia • Classe camaleontica

Nick Nolte, uno degli attori più versatili del panorama cinematografico odierno, è nato l'8 febbraio 1940 a Omaha, Nebraska, una piccola città sul fiume Missouri, al confine con lo Iowa. Da giovane l'attore, stando a quanto riportano le cronache, è stato un buon giocatore di football, ma è riuscito a farsi buttare fuori dalle squadre di cinque diversi college, a causa del suo pessimo rendimento scolastico. Tipetto bizzarro e tutto pepe, il suo passato è segnato da episodi come questi, non propriamente edificanti, episodi che tuttavia fanno la gioia delle cronache scandalistiche, di quelle che sono solite scovare gli scheletri negli armadi dei vip.

Un episodio celebre e spesso riportato, ad esempio, racconta come nel 1962(a soli ventidue anni), Nolte sia stato condannato a cinque anni di prigione per avere falsificato cartoline di chiamata alle armi(in seguito la sentenza è stata però sospesa).

Ma la sua passione è sempre stata quella della recitazione. Dopo anni di lavoro in teatri regionali e in piccoli ruoli televisivi, nel 1976 ottiene un primo riconoscimento con la candidatura all'Emmy Award per la sua interpretazione nella serie TV, purtroppo non diffusa in Italia, "Rich Man, Poor Man". E' questo il primo lancio nella notorietà internazionale.

Attore irruento e dalle potenti caratterizzazioni, sembra aver sempre scelto personaggi che in qualche modo richiamino queste caratteristiche, anche se è difficile mettere in dubbio le sue capacità camaleontiche di immedesimazione e di trasformismo(e basterebbe una carrellata fotografica della sua carriera per rendersene conto); la carriera, però, è stata in qualche modo ostacolata dalla sua propensione all'alcool e dai seri problemi che ha dovuto affrontare a causa di questa dipendenza. E di certo nessun aiuto gli è venuto dall'altrettanto turbolenta vita sentimentale, una delle più burrascose che si siano viste a Hollywood.

Nolte ha sulle spalle la bellezza di tre matrimoni, il primo con Sheila Page, dal 1966 al 1970, il secondo con Sharyn Haddad, dal 1978 al 1983, e il terzo con Rebecca Linger (madre di Brawley Nolte), dal 1984 al 1992, più una convivenza con Karen Ecklund durata cinque anni e terminata nel 1978 con una causa civile. Tutto ciò non è stato però sufficiente a risolvere i problemi di relazione di questo attore, sempre irrequieto fra grandi amori, esaltazioni e repentine cadute (con fatale depressione al seguito).

Ma la sua carriera, a differenza della vita privata, non ha quasi mai conosciuto degli insuccessi. Capace di interpretare in maniera credibile personaggi molto diversi tra di loro, Nolte ha ormai alle spalle una lunga lista di film con grandi registi tra i quali "Cape fear- Il promontorio della paura" di Martin Scorresse e "Il principe delle Maree" nel quale recitava accanto a Barbra Stresand. Ha recitato accanto a Julia Roberts in "Inviati molto speciali" ed è stato un allenatore di basket in "Basta vincere" diretto da William Friedkin. Inoltre, ha interpretato "Una figlia in carriera" per il regista/sceneggiatore James L. Brooks e "L'olio di Lorenzo" il film acclamato dalla critica con Susan Sarandon, diretto da George Miller.

In breve, sono anche da segnalare i successi degli anni Ottanta, quelli che lo vedono protagonista carismatico e guascone nei film che probabilmente gli hanno dato la maggiore popolarità come "Su e giù per Beverly Hills" (dove è una specie di vagabondo filosofeggiante) o "48 ore" (dove interpreta un duro poliziotto), oppure "Sotto tiro", in cui recita nei panni di un fotoreporter americano. Uscito discretamente vittorioso dai suoi radicati problemi di alcool, ha recitato anche in "Abissi" (interpretato insieme ad una splendida Jacqueline Bisset) e in "I guerrieri dell'inferno" (fa la parte di un veterano del Vietnam spacciatore di droga); è poi stato una star del football ormai delusa in "I mastini del Dallas" (scritto insieme all'autore Peter Cent), e aspirante scrittore dallo spirito libero in "Heart Beat".

Negli ultimi anni Nick Nolte ha vissuto con l'attrice Vicki Lewis, dalla quale si è separato recentemente. L'attore americano vive a Malibu, in California e nell'Ottobre del 2002 è incappato in un altro guaio: è stato fermato per guida pericolosa su di una Highway americana e sottoposto a controlli.

Ora si sta sottoponendo ad un trattamento di recupero per aver abusato di Gamma Hydrossido Butrato, meglio conosciuto come GHB, una droga sintetica spesso usata come antidepressivo o anestetico.

Per "Il principe delle maree" Nick Nolte ha ottenuto una candidatura all'Oscar come migliore attore, vincendo inoltre il Golden Globe.