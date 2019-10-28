Julia Roberts
Biografia
Attrice notissima per i mille ruoli interpretati nella dorata vallata hollywoodiana, Julia Fiona Roberts, figlia terzogenita di un venditore di elettrodomestici e di una segretaria, è nata nel 1967 a Smyrna (Georgia); da bambina coltivava il sogno di diventare veterinaria, ma una serie di brutti anni l'aspettavano, infrangendo quel sogno per crearne altri e lacerando provvisoriamente la sua serenità: ha solo quattro anni quando i genitori si separano e nove quando suo padre viene a mancare.
Ben presto deve cominciare ad arrangiarsi da sola. Studia, è diligente, frequenta il liceo con profitto e intanto nel tempo libero svolge lavori come cameriera o, al meglio, come commessa. Finita la scuola lascia la sua città d'origine per trasferirsi a New York dalla sorella Lisa. Qui tenta di avere successo come attrice: per pagarsi gli studi di dizione e recitazione sfila nell'agenzia di moda "Click".
Il suo primo ruolo è nel film "Blood red", di Eric Masterson, accanto al fratello Eric Roberts. La pellicola è realizzata nel 1986 ma esce solo tre anni dopo. Nel 1988 è la co-protagonista nel film "Mystic pizza" di Donald Petriein, pellicola in cui interpreta una cameriera portoricana di una piccola cittadina di provincia che si innamora di un giovane rampollo della città. Accanto a lei recitano Lili Taylor e Annabeth Gish.
Il 1989 è l'anno della sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Nel film di Herbert Ross "Fiori d'acciaio", Julia interpreta una giovane sposa affetta da diabete che muore dopo aver partorito. Con lei recitano alcune star hollywoodiane come Sally Field, Shirley MacLaine e Dolly Parton.
All'inizio del 1990 si fidanza con il suo collega Kiefer Sutherland.
Il trionfo cinematografico arriva alla fine dello stesso anno: accetta di recitare nella romantica storia d'amore "Pretty woman" diretta da Garry Marshall, insieme al sex symbol del momento, Richard Gere. Dopo questo film le si aprono le porte di Hollywood e il suo nome comincia ad acquistare popolarità. Recita accanto al fidanzato nel thriller "Linea mortale" diretto da Joel Schumacher; di seguito interpreta "A letto con il nemico" di Joseph Ruben.
Il 1991 è un anno 'no' per la Roberts. Interpreta "Scelta d'Amore" ancora diretta da Joel Schumacher e "Hook - Capitan Uncino" (con Dustin Hoffman e Robin Williams), di Steven Spielberg, ma questi film non avranno il successo sperato.
Le cose per lei non andranno bene nemmeno in amore: rompe il fidanzamento con Kiefer Sutherland poco prima del matrimonio.
Nel 1993 comincia bene con il film di Alan J. Pakula "Il rapporto Pelican", tratto da un romanzo di John Grisham, ma l'anno seguente interpreta un'altra pellicola sfortunata, "Inviati molto speciali" di Charles Shyer.
Stessa cosa accade con il film di Robert Altman "Pret-a-Porter".
Nella vita privata arrivano cambiamenti importanti: si sposa con il cantante di musica country e attore Lyle Lovett; dopo solo due anni però si separano.
Prima del trionfo attuale passano altri tre anni, in cui continua a recitare in film che non lasciano certo il segno come "Qualcosa di cui sparlare" diretta da Lasse Hallstrorm (1995), "Mary Reilly" di Stephen Frears, "Michael Collins" (1996) diretta da Neil Jordan e "Tutti dicono I love you" girato da Woody Allen.
Il suo ritorno sulla scena come attrice di fama mondiale avviene nel 1997 con il divertente film di P. J. Hogan "Il matrimonio del mio miglior amico" nel quale recita accanto a Rupert Everett e Cameron Diaz. Questo film le permette di giungere alla nomination come miglior attrice ai Golden Globe.
Dopo un intervallo nel quale interpreta film di genere drammatico quali "Ipotesi di complotto" diretta da Richard Donner nel 1997 con Mel Gibson e "Nemiche amiche" diretta da Chris Columbus accanto a Susan Sarandon (1998), arriva il vero trionfo.
Tra il 1999 e il 2000 è la protagonista di ben due film dal successo straordinario; si tratta di film che uniscono vari pregi: delicati, romantici, pieni di buoni sentimenti e anche assai divertenti.
Chi non ha sognato di fronte alla star dal cuore tenero di "Notting Hill"? E chi non ha sorriso di fronte alla leggerezza di "Se scappi ti sposo" (ancora dello stesso regista di Pretty Woman e ancora con il sempreverde Richard Gere)?
Ma Julia Roberts aveva anche altre frecce al suo arco e ha potuto scoccarle nell'impegnato "Erin Brockovich" (storia vera diretta dal genialoide Steven Soderbergh), pellicola che l'ha catapultata sul palco dell'Oscar. La Roberts ha insomma riconquistato il suo primato sulle scene ed è tornata ad essere al centro delle preferenze del pubblico.
L'anno successivo, fresca di statuetta, ha accettato una parte nel non memorabile "Ocean's eleven" (dietro la macchina da presa c'era ancora Soderbergh), pellicola pretenziosa e dal cast stellare (George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia e altri) che purtroppo non ha colto nel segno.
Si risposa con Daniel Moder, cameraman figlio del produttore Mike Moder, nel luglio del 2002: con lui ha tre figli (Hazel Patricia e Phinneaus Walter, gemelli eterozigoti nati nel novembre 2004 ed Henry, nato nel giugno 2007).
Filmografia essenziale di Julia Roberts
- Scuola di pompieri (Firehouse), film di J. Christian Ingvordsen (1987)
- Femmine sfrenate (Satisfaction), film di Joan Freeman (1988)
- Mystic Pizza, film di Donald Petrie (1988)
- Legami di sangue (Blood Red), film di Peter Masterson (1989)
- Fiori d'acciaio (Steel Magnolias), film di Herbert Ross (1989)
- Pretty Woman, film di Garry Marshall (1990)
- Linea mortale (Flatliners), film di Joel Schumacher (1990)
- A letto con il nemico (Sleeping with the Enemy), film di Joseph Ruben (1991)
- Scelta d'amore - La storia di Hilary e Victor (Dying Young), film di Joel Schumacher (1991)
- Hook - Capitan Uncino (Hook), film di Steven Spielberg (1991)
- I protagonisti (The Players), film di Robert Altman (1992) - cameo non accreditato
- Il rapporto Pelican (The Pelican Brief), film di Alan J. Pakula (1993)
- Inviati molto speciali (I Love Trouble), regia Charles Shyer (1994)
- Prêt-à-Porter, film di Robert Altman (1994)
- Qualcosa di cui... sparlare (Something to Talk About), film di Lasse Hallström (1995)
- Mary Reilly, film di Stephen Frears (1996)
- Michael Collins, film di Neil Jordan (1996)
- Tutti dicono I Love You (Everyone Says I Love You), film di Woody Allen (1996)
- Il matrimonio del mio migliore amico (My Best Friend's Wedding), film di P.J. Hogan (1997)
- Ipotesi di complotto (Conspiracy Theory), film di Richard Donner (1997)
- Nemiche amiche (Stepmom), film di Chris Columbus (1998)
- Notting Hill, film di Roger Michell (1999)
- Se scappi, ti sposo (Runaway Bride), film di Garry Marshall (1999)
- Erin Brockovich - Forte come la verità (Erin Brockovich), film di Steven Soderbergh (2000)
- The Mexican - Amore senza sicura (The Mexican), film di Gore Verbinski (2000)
- I perfetti innamorati (America's Sweethearts), film di Joe Roth (2001)
- Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco (Ocean's Eleven), film di Steven Soderbergh (2001)
- Grand Champion, film di Barry Tubb (2002) - cameo
- Confessioni di una mente pericolosa (Confessions of a Dangerous Mind), film di George Clooney (2002)
- Full Frontal, film di Steven Soderbergh (2002)
- Mona Lisa Smile, film di Mike Newell (2003)
- Closer, film di Mike Nichols (2004)
- Ocean's Twelve, film di Steven Soderbergh (2004)
- La guerra di Charlie Wilson (Charlie Wilson's War) regia di Mike Nichols (2007)
- Un segreto tra di noi (Fireflies In The Garden), film di Dennis Lee (2008)
- Duplicity, film di Tony Gilroy (2009)
- Appuntamento con l'amore (Valentine's Day), film di Garry Marshall (2010)
- Mangia prega ama (Eat Pray Love), film di Ryan Murphy (2010)
- L'amore all'improvviso - Larry Crowne (Larry Crowne), film di Tom Hanks (2011)
- Biancaneve (Mirror Mirror), film di Tarsem Singh (2012)
- I segreti di Osage County (August: Osage County), film di John Wells (2013)
- Wonder (2017)
- Ben is Back (2018)
Frasi di Julia Roberts
Il vero amore non arriva da noi. Il vero amore si trova dentro di noi.
Non è mia intenzione sminuire una qualsiasi altra religione soltanto a causa della mia passione per l'Induismo. Non credo nel confronto fra le religioni o fra gli esseri umani. Fare un confronto è cosa davvero meschina. Io ho ricevuto una reale soddisfazione spirituale dall'Induismo.
[I have no intention of demeaning any other religion simply because of my fondness for Hinduism. I don't believe in comparing religions or human beings. A comparison is a very mean thing to do. I have received real spiritual satisfaction through Hinduism.]
Sotto una foto con mia nipote mi hanno scritto: come stai invecchiando male, sei orribile. Quello che è successo mi ha fatto capire quanto deve essere difficile essere una giovane donna al tempo dei social. Ho 50 anni, so chi sono e so cosa voglio, ma commenti del genere possono ferire.
Ho gli specchi anche io ma non sono ossessionata dall'idea della bellezza a tutti i costi.
Qualcuno ha detto che fino ai quaranta vesti la tua vita con il tuo viso, dopo inizi ad indossare la tua vita sul viso, il che dovrebbe portarmi ad avere una faccia carina, perché sono felice della mia vita.
Sto invecchiando con dignità, umorismo e serenità. Non faccio ricorso al lifting o al botox e so per gli standard di Hollywood sto rischiando la mia carriera. Se non vogliono darmi un ruolo perché sembro vecchia, vorrà dire che il progetto me lo produco io e scelgo chi voglio. L'importante è non prendere questo mestiere troppo sul serio.
Conosco tante mamme che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese: quelli sono i problemi seri, queste sono le donne che ammiro, che sono belle e brave anche quando tutto è difficile.
Sinceramente ho altre paure. Paura per i miei figli, di non riuscire a proteggerli da chiunque voglia approfittarsi di loro. Per me è più importante star bene e far vivere bene la mia famiglia. Sono fortunata e apprezzo tutto quello che ho. Ringrazio mio marito e i miei figli ogni giorno.
Per questo, per me i momenti più importanti della giornata non sono mai quelli che trascorro sul set, ma quelli in cui faccio colazione con loro perché parliamo di tutto. È un momento magico.
[Martin Luther King pagò il conto dell'ospedale per la sua nascita] Le nostre famiglie erano amiche I miei genitori presero i figli dei King nella loro scuola di teatro. Poi quando nacqui io, Martin e la moglie Coretta aiutarono i miei genitori a uscire da una situazione difficile.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Julia Roberts
Foto e immagini di Julia Roberts
Video Julia Roberts
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Julia Roberts. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Julia Roberts.
Vorrei tanto conoscerti di persona! Mi darai questa possibilità considerando che ti ho sempre ammirato
Good evening and that the real julia roberts profil ? .. If it is you wanted to tell you that .. I'm your huge fan .. I love you and your movies .. I hope you read my message and answer me .. hello
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Eric Roberts Diabete Shirley Maclaine Pretty Woman Richard Gere Joel Schumacher Dustin Hoffman Robin Williams Steven Spielberg Il Rapporto Pelican John Grisham Robert Altman Michael Collins Woody Allen Rupert Everett Cameron Diaz Richard Donner Mel Gibson Nemiche Amiche Susan Sarandon Notting Hill Erin Brockovich Storia Vera Steven Soderbergh Ocean's Eleven George Clooney Brad Pitt Matt Damon Andy Garcia The Mexican I Perfetti Innamorati Mona Lisa Smile Closer Ocean's Twelve Appuntamento Con L'amore Mangia Prega Ama Tom Hanks Biancaneve Wonder Ben Is Back Cinema
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1967
Caricamento in corso...