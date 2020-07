Biografia

Nunzia Catalfo è una politica del Movimento 5 Stelle. E' nota per essere la prima firmataria della legge sul reddito di cittadinanza e una delle sue più accanite sostenitrici. Afferma di essersi battuta per la sua approvazione per quasi 6 anni e tanta tenacia le è valsa l'appellativo di madrina del reddito di cittadinanza.

Nasce a Catania, il 29 luglio 1967. Consegue il diploma di liceo scientifico e successivamente specializzazioni come Orientatore e selezionatore del personale, Progettista e tutor di percorsi e-learning e stenotipista.

Prima di intraprendere la carriera politica, si è occupata di materie molto vicine alle sue specializzazioni, e in particolare di formazione, dispersione scolastica e aiuto all'inserimento in collaborazione con i centri per l'impiego e i servizi per l'impiego in generale.

Nunzia Catalfo: l'attività politica

Diventa attivista del Movimento 5 Stelle nel 2008. Cinque anni più tardi viene eletta al Senato nella circoscrizione Sicilia.

Nell'elezione per il nuovo Capogruppo M5S al Senato viene sconfitta dal collega di partito Vito Rosario Petrocelli, sostenuto dall'ala più ortodossa del Movimento di cui sono espressione Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Catalfo è invece esponente dell'ala più dialogante del Movimento, pregio che le viene riconosciuto anche da un avversario politico come il senatore del PD Pietro Ichino.

Quest'ultimo scrive di lei:

è riuscita a distinguersi nettamente da altri parlamentari della sua parte per i toni pacati, la ragionevolezza degli argomenti utilizzati e l'attenzione alle ragioni altrui.

In effetti viene considerata un'interlocutrice del PD anche nei momenti nei quali i rapporti tra M5S e centro sinistra sono più tesi. È nota per la riservatezza e l'abitudine a defilarsi, evitando la luce dei riflettori.

Nunzia Catalfo

Nell'ottobre 2014 viene nominata vicecapogruppo del M5S al Senato insieme al collega Marco Scibona.

La seconda metà degli anni 2010

Alle elezioni politiche del 2018 Nunzia Catalfo viene rieletta senatrice nel collegio uninominale di Catania. È successivamente eletta Presidente della 11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale del Senato.

Dal 5 settembre 2019 è Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del secondo governo Conte, succedendo al collega di partito, Luigi Di Maio.

Attività legislativa

Oltre al ruolo di primo piano per il reddito di cittadinanza e il salario minimo, Catalfo è stata prima firmataria del disegno di legge sull'equo indennizzo e sul riconoscimento delle cause di servizio per la polizia locale.

Inoltre è firmataria del ddl redatto dal Movimento 5 stelle per l'introduzione di un salario minimo orario, originariamente indicato in 9 euro lordi.