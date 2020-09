Biografia

L'attrice Nadia Rinaldi nasce il 13 settembre del 1967 a Roma. Dopo aver preso parte al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, ha modo di lavorare insieme con lui in diverse messinscene. Nel 1988 esordisce a teatro con "Liola", mentre un paio di anni più tardi, sempre con la regia di Proietti, appare in "Il desiderio preso per la coda". In seguito Nadia Rinaldi è protagonista del film del 1991 "Faccione", che rappresenta l'esordio alla regia di Christian De Sica. Nello stesso anno è nel cast di "Crack", per la regia di Giulio Base, e della commedia di Enrico Oldoini "Vacanze di Natale '91".

Sempre per Oldoini nel 1992 recita in "Anni 90", dove interpreta il ruolo di un'automobilista che a causa di un'interferenza telefonica conosce un uomo dalla voce elegante (interpretato da Christian De Sica) con il quale poi fa un incidente. Dopo essere stata diretta da Pino Quartullo in "Quando eravamo repressi" e da Roberto Giannarelli in "Donne sottotetto" (per cui conquista una candidatura ai Nastri d'Argento come migliore attrice non protagonista), appare in "Amami", di Bruno Colella, e ritrova dietro la macchina da presa Enrico Oldoini, che la dirige in "Anni 90 - Parte II", oltre che in "Miracolo italiano".

Nel 1993 è in televisione con "Un commissario a Roma", per la regia di Luca Manfredi, e successivamente con "Uno di noi", di Fabrizio Costa. Nel frattempo, affianca Christian De Sica in "S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa". Nel 1996 Nadia Rinaldi è al fianco di Cecilia Dazzi, Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti, Athina Cenci e Remo Girone nella fiction "Dio vede e provvede", in cui veste i panni di una suora.

Nel 1998 comprare nel film di Bruno Gaburro "Come quando fuori piove", entra nel cast della fiction di Raiuno "Un medico in famiglia" e recita per Dario Argento ne "Il fantasma dell'opera", in cui veste i panni dell'antagonista, Carlotta Altieri.

Nello stesso anno finisce nei guai: viene arrestata per possesso di un chilo di cocaina a fini di spaccio. In questi anni inoltre si trasferisce da Roma a Pescara, dove vive con la sua famiglia.

Nadia Rinaldi negli anni 2000

Nel 2000 torna al cinema con il film di Maurizio Anania "Il conte di Melissa", ma è sul grande schermo anche con "Senza paura", di Stefano Calvagna, prima di essere diretta da Diego Febbraro in "Una milanese a Roma". In televisione, invece, appare ne "La banda", di Claudio Fragasso, mentre Pier Francesco Pingitore la dirige in "Villa Ada" e ne "La casa delle beffe".

Nel 2001 Nadia è in televisione con "Gian Burrasca", accanto a Rita Pavone, per la regia di Maurizio Pagnussat. In questo periodo decide di sottoporsi a un'operazione di bypass intestinale, in virtù della quale arriva a perdere ben 80 chili.

L'11 ottobre del 2003 l'attrice romana si sposa nella chiesa di San Marco a Roma con Ernesto Ascione. Un paio di anni più tardi, dopo aver preso parte al reality show di Raidue "La talpa", viene diretta ancora da De Sica, in "The Clan".

Gli anni 2010

Nel 2010 si sposa con il pittore Francesco Toraldo, ma la storia tra i due finisce dopo due anni. Nello stesso periodo appare nel film di Alessandro Gassmann "Razzabastarda". Nel 2013, invece, è una delle concorrenti dello show di Canale 5 "Jump! Stasera mi tuffo", presentato da Teo Mammucari.

L'anno che segue è nel film di Stefano Calvagna "Non escludo il ritorno", dedicato a Franco Califano. Successivamente Nadia Rinaldi è spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D'Urso su Canale 5, dove in più occasioni litiga con Alberico Lemme.

Nadia è mamma di due figli, Riccardo e Francesca. La sua pagina Facebook ufficiale è visitabile all'indirizzo facebook.com/officialfanpagenadiarinaldi.

Nel 2015 è a teatro con "Giovanna D'Arco - Il musical", per la regia di Emanuele Pacca, mentre nel 2016 torna sul palcoscenico con "Per un pugno di sgay" e "Buon compleanno", entrambi con la regia di Pier Francesco Pingitore. Nel 2017 è attrice per Emanuele Pacca in "M.A.F.I.A. Il musical". Nel gennaio del 2018 è una delle concorrenti del reality show "L'isola dei famosi", presentato su Canale 5 da Alessia Marcuzzi, dove ritrova Cecilia Capriotti, già concorrente di "Jump!".