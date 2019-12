Biografia • Alti e bassi catodici

Federica Panicucci nasce a Cecina, in provincia di Livorno, il giorno 27 ottobre 1967. Dopo alcune piccole esperienze nel campo della moda, debutta in tv nel 1987 come "centralinista" di Portobello, storico programma di Enzo Tortora. Nel 1988 diventa una delle annunciatrici di Rai Tre. Poi prende parte nel ruolo di "hostess" alla trasmissione "Il gioco delle coppie", condotta da Marco Predolin su Canale 5.

Nel 1991 passa a Italia 1 partecipando ad "Unomania", programma contenitore del pomeriggio condotto da Gabriella Golia all'interno del quale sono presenti numerose rubriche: tra queste c'è lo spazio musicale "twin clips", che Federica Panicucci conduce. L'anno seguente conduce l'anteprima del Festivalbar, intitolata "Festivalbar - Zona verde", per poi tornare nell'autunno dello stesso anno a "Unomania", questa volta nelle vesti di conduttrice, al posto di Gabriella Golia.

Nell'estate del 1993 conduce il suo primo Festivalbar, affiancando Rosario Fiorello e Amadeus. Con Amadeus conduce anche le due edizioni successive. Negli anni 1994 e 1995 è impegnata ancora nel pomeriggio di Italia 1 con il contenitore "Smile", al fianco di Stefano Gallarini e Terry Schiavo.

Nel 1996 passa in Rai dove affianca Adriano Celentano nello show "Arrivano gli uomini", in onda su Raiuno. In questi anni presenta anche i collegamenti dal backstage per l'evento "Pavarotti & Friends".

Negli anni 1996 e 1997 Federica Panicucci conduce su Italia il programma musicale "Jammin Night", dedicato alla musica dal vivo, inizialmente da sola e successivamente affiancata da Natalia Estrada e Lorena Forteza.

Alla fine degli anni Novanta la vediamo al fianco di Pippo Baudo nella conduzione di alcune trasmissioni evento come "Il ballo delle debuttanti" e "La notte delle muse". Dal 2000 al 2003, passata nuovamente in RAI, conduce per Rai 2 nel primo pomeriggio e in fascia preserale i programmi "Affari di cuore", "Batticuore" e "Scherzi d'amore", il cui comune denominatore sono le storie legate ai sentimenti o in cui si cerca di aiutare la coppia in studio a superare i loro problemi sentimentali.

Dal 2003 al 2005 conduce su Rai Due, in seconda serata, il programma-contenitore comico "Bulldozer", insieme ad Enrico Bertolino. Nel 2003 si conclude l'esperienza su Radio Deejay, emittente radiofonica con la quale collaborava dal 1996 presentando il programma Dear Deejay.

Torna in Mediaset nella primavera 2006 per condurre il varietà "Comedy Club", che però terminato dopo una sola puntata a causa degli scarsi risultati di ascolto. Nell'autunno seguente conduce insieme a Enrico Papi la prima edizione de "La pupa e il secchione", con cui torna al successo televisivo.

A partire dal 2006, in ambiente radiofonico, è conduttrice de "La superclassifica", programma radiofonico di Radio 101 nel quale illustra la classifica musicale che il magazine "TV Sorrisi e canzoni" pubblica settimanalmente sulle sue pagine.

In questo periodo sposa con il compagno DJ radiofonico Mario Fargetta, dal quale ha due figli, Sofia e Mattia.

Nella stagione 2007/2008 presenta il programma Candid Camera insieme da Giacomo Valenti.

Nel maggio dell'anno 2009 ritorna in prima serata su Italia 1 per condurre "Cupido", ma il programma si rivela un flop.

Dopo quest'ultima esperienza viene scelta per sostituire Barbara D'Urso alla conduzione del contenitore "Mattino cinque", programma del mattino di Canale 5 . A partire dal 16 gennaio 2011 passa a condurre la trasmissione domenicale del pomeriggio di Canale 5, "Domenica cinque", succedendo ancora una volta Barbara D'Urso. Nel dicembre 2015 si separa dal marito Fargetta.