Biografia

Andrew Paul Wachowski nasce a Chicago il 29 dicembre 1967. Andy è il fratello minore di Laurence (detto Larry). Andy e Larry hanno poi entrambe cambiato sesso: in campo artistico le sorelle Wachowski sono conosciute come Lana e Lilly.

Lana e Lilly Wachowski - prima Larry e Andy - sono una coppia di registi. La celebre coppia è nota al grande pubblico soprattutto per aver creato la saga di Matrix. La loro creatività ha inoltre prodotto la serie tv Sense8. Eclettiche e stravaganti le (oramai) sorelle statunitensi amano raccontare storie dal finale inaspettato e scuotere gli spettatori con originalità e colpi di scena.

Lana e Lilly Wachowski, chi sono

Come erano prima del cambio genere?

Ecco tutte le curiosità, le vicende riguardanti la vita privata, gli amori, i successi lavorativi, la passione per i fumetti e tanto altro.

Lana e Lilly Wachowski: le biografie

Un tempo erano fratelli. Poi sono divenute sorelle. Le sorelle Wachowski: registe, sceneggiatrici e produttrici cinematografiche di fama internazionale. Laurence, classe 1965, ed Andrew Paul, appena due anni più piccolo (1967), nascono a Chicago da una madre infermiera e da un padre imprenditore di origine polacche.

Lana e Lilly Wachowski

I due fratelli incominciano gli studi insieme, dapprima frequentando la Kellogg Elementary School e successivamente conseguendo il diploma presso la Whitney Young High School.

Laurence ed Andrew Paul non brillano, non sono studenti modello. Tuttavia già in età precoce, in questi anni, mostrano un profondo interesse per i fumetti e per il cinema, partecipando a diverse iniziative e agli spettacoli scolastici.

L'idea di Matrix

Dopo aver lasciato il college, i due iniziano a sviluppare le idee per mettere a punto la trilogia di Matrix, occupando il tempo libero per continuare a creare fumetti. Il primo film "Matrix" è del 1999, i successivi "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions" sono entrambe del 2003.

In seguito all'uscita del secondo capitolo, Laurence inizia ad apparire sul grande schermo vestito da donna, utilizzando il nome di Lana Wachowski, dichiarando apertamente la sua tendenza transgender e la volontà di cambiare sesso.

Lilly Wachowski

Negli scatti che immortalano Lana in abiti femminili è facile notare un look estroso e i caratteristici capelli viola. Il percorso per cambiare sesso prosegue per circa un decennio e si conclude con l'ufficiale dichiarazione in occasione del trailer per film "Cloud Atlas" (2012).

Lana spiega meglio le ragioni che riguardano il suo cambio di sesso in una intervista rilasciata al periodico americano The New Yorker: definisce la sua decisione una "evoluzione".

Nel 2015 la coppia lancia il film "Jupiter - Il destino dell'universo". L'anno successivo anche Lilly Wachowski dichiara ai media il suo processo di transizione.

Lana Wachowski e Lilly Wachowski: gli amori

Lana, prima conosciuta come Larry, è stata sposata con Thea Bloom. Il matrimonio durato nove anni, dal 1992 al 2002, si è concluso con un divorzio e con una richiesta di risarcimento. In seguito alla separazione Larry iniziò una nuova relazione con la dominatrice Ilsa Strix. Alisa Blasingame è compagna di Andy. I due si sono sposati nel 1991.

Curiosità

Lana e Lilly Wachowski hanno più volte ammesso di voler stupire il grande pubblico con storie dalla trama non scontata. Le due sorelle hanno lavorato per marchi editoriali del calibro di Razorline e Marvel Comics. Hanno anche pubblicato fumetti ispirati alla loro creatura, Matrix.

La coppia è stata anche più volte citata in giudizio con l'accusa di aver plagiato Matrix e altri lavori. In un'occasione Sophia Stewart ha chiamato le sorelle in tribunale sostenendo che Matrix fosse stato rubato dal romanzo "Il terzo occhio". La causa non ha avuto seguito: è stat rigettata per mancanza di prove. Lana e Lilly hanno anche partecipato ad altre importanti produzioni cinematografiche come "V per Vendetta" (2005), "Ninja Assassin" (2009) e "Speed Racer" (2008).