Biografia

Paul Edward Valentine Giamatti nasce il 6 giugno 1967 a New Haven, nel Connecticut, ultimo di tre figli di Toni Marilyn, insegnante di lingua inglese alla Hopkins School, e di Angelo Bartlett Giamatti, professore e commissioner della Major League Baseball. Il padre Angelo ha origini italiane, e più precisamente napoletane (Telese Terme). Paul frequenta la Foote School e si diploma presso la Choate Rosemary Hill nel 1985, prima di iscriversi a Yale, dove entra a far parte della società segreta Skull and Bones.

Attivo a teatro, lavora al fianco di attori come Edward Norton e Ron Livingston, a loro volta studenti a Yale, e si laurea nel 1989 in Inglese. In seguito, ottiene il Master of Fine Arts dalla Yale School of Drama, dove studia con Earle R. Gister. Lavora, nel frattempo, in numerose produzioni teatrali tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, prima di approdare in televisione.

E' nel cast del film per la tv "She'll take romance", di Piers Haggard, e recita in "Le mani della notte", di Jan Eliasberg. Quindi, viene diretto da Cameron Crowe in "Singles - L'amore è un gioco", nel 1992, e tre anni più tardi da due mostri sacri del cinema: Woody Allen in "La dea dell'amore" e Sydney Pollack in "Sabrina". Una piccola apparizione in "Prima e dopo", di Barbet Schroeder, anticipa i ruoli in "Donnie Brasco", di Mike Newell, e "Il matrimonio del mio migliore amico", di P.J. Hogan. E' il 1997, anno in cui Paul Giamatti ottiene un ruolo di primo piano come Kenny "Pig Vomit" Rushton nell'adattamento dell'opera di Howard Stern "Private parts", diretto da Betty Thomas.

Nello stesso periodo, si sposa con Elizabeth Cohen (che nel 2001 gli darà un figlio, Samuel Paul). Alla fine degli anni Novanta, Paul entra nel cast di numerosi film campioni di incassi a Hollywood: da "Harry a pezzi", di Woody Allen, a "The Truman Show", il film di Peter Weir con protagonista Jim Carrey che racconta la storia di un uomo la cui vita è stata sempre ripresa dalle telecamere di un programma tv.

E', inoltre, in "Il dottor Dolittle", di Betty Thomas, e nel kolossal di Steven Spielberg "Salvate il soldato Ryan". Dopo aver recitato per John Hamburg in "Safe men" e per F. Gary Gray in "Il negoziatore", l'interprete statunitense veste i panni di Bob Zmuda (e Tony Clifton) in "Man on the moon", la biografia cinematografica di Andy Kaufman diretta da Milos Forman, e recita in "Il prezzo della libertà", di Tim Robbins. All'inizio degli anni Duemila, appare in un episodio di "Women", dal titolo "1961", e in "Big Mama", di Raja Gosnell, oltre che in "Storytelling", di Todd Solondz. Tim Burton lo dirige nel 2001 in "Planet of the apes - Il pianeta delle scimmie", mentre al 2002 risalgono "Big fat liar", di Shawn Levy, e "Pantaloncini a tutto gas", di Peter Hewitt.

L'anno seguente, Paul Giamatti ottiene un ottimo riscontro dalla critica per il suo ruolo in "American splendor" mentre nel 2004, dopo aver recitato in "Paycheck", di John Woo, conquista la fama internazionale grazie alla commedia romantica indipendente "Sideways - In viaggio con Jack", diretta da Alexander Payne: il suo ritratto di uno scrittore depresso gli vale una nomination ai Golden Globe e un Independent Spirit Award. In seguito al successo commerciale della pellicola, Giamatti compare nel film di Ron Howard "Cinderella Man - Una ragione per lottare", in virtù del quale riceve una candidatura agli Oscar come migliore attore non protagonista.

Il successo di Giamatti cresce sempre di più: dopo "The illusionist - L'illusionista" (con Edward Norton), di Neil Burger, viene chiamato a interpretare il thriller soprannaturale di M. Night Shyamalan "Lady in the water", cui segue "Shoot 'em up - Spara o muori!", di Michael Davis.

Tornato a lavorare con Shari Springer Berman e Robert Pulcini per "Il diario di una tata", nel 2008 Paul Giamatti si dedica alla televisione con la miniserie "John Adams": il telefilm, in onda sulla HBO, gli permette di vincere un Emmy Award come migliore attore protagonista.

Nello stesso periodo partecipa a "Pretty Bird - La vera storia del Jet Pack!", film indipendente di Paul Schneider in cui viene messa in scena la storia dell'invenzione del Rocketbelt. Nel 2009 è nel cast di "Duplicity", di Tony Gilroy, e di "The last station", di Michael Hoffman, mentre l'anno successivo è il protagonista de "La versione di Barney", tratto dall'omonimo romanzo. Dopo aver recitato in un episodio della serie comedy di Tina Fey "30 Rock", nel 2011 fa parte del cast della commedia di Todd Philips "Una notte da leoni 2", mentre per Jonathan English recita in "Ironclad". Nello stesso periodo, torna in televisione con il film "Too big to fail - Il crollo dei giganti", ispirato al tracollo finanziario avvenuto negli Stati Uniti in seguito al caso Lehman Brothers.

Diretto da George Clooney in "Le idi di marzo", nel 2012 recita per David Cronenberg in "Cosmopolis" e per Adam Shankman in "Rock of Ages". L'anno successivo è al cinema con "Romeo and Juliet", di Carlo Carlei, "Parkland", di Peter Landesman, e "12 years a slave", di Steve McQueen. Recita, inoltre, allo Yale University Theater nell'"Amleto" di Shakespeare, e inizia le riprese di "The amazing Spider-Man 2", in cui interpreta The Rhino.