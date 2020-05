Biografia • Fonte inesauribile

Vera e propria anima, nonostante le apparenze, della band degli Oasis, Noel Gallagher è l'autore di gran parte dei testi e delle musiche che hanno reso il gruppo famoso in tutto il mondo, quelle che ancora rappresentano il marchio Oasis. Più di recente, anche gli altri componenti del gruppo hanno offerto il loro contributo all'aspetto creativo, con testi e canzoni di loro composizione.

Nato il 29 maggio 1967, è cresciuto come il fratello Liam (aggressivo frontman della band), nel grigio quartiere di Manchester, vivendo insieme agli altri due fratelli un'infanzia difficile, soprattutto a causa del difficile rapporto con padre Thomas, un alcolizzato al quale Noel non ha mai perdonato le violenze compiute nei confronti della madre.

Lasciati gli studi ancora molto giovane, intraprende i più svariati lavori, dall'imbianchino al panettiere all'operaio. Ma la grande passione che lo divora e che occupa tutto il suo tempo libero è naturalmente la musica.

Con i pochi soldi guadagnati, dunque, si dà all'acquisto di chitarre e di ogni diavoleria necessaria ad effettuare registrazioni. Buona parte delle sue risorse, inoltre, vola via nei negozi di dischi, dove Noel fa letteralmente incetta di album; i suoi gruppi preferiti del momento sono gli Smiths, i Beatles, gli Who e molti altri, amori che rimarranno nel suo cuore anche negli anni a venire.

Nel 1988 partecipa ad una audizione per diventare nuovo cantante degli Inspiral Carpets, ma viene solo assunto come membro della truope per le tournè. Ma è proprio in questo periodo che conosce Mark Coyle, futuro produttore degli Oasis. Finita la tournè dei Carpets gli Oasis di Liam & co, erano già nati, e già si esibivano saltuariamente in qualche locale di Manchester. Dopo averli ascoltati Noel, come sua abitudine, disse a brutto muso al fratello (con cui ha sempre avuto una relazione burrascosa) che la band non gli piaceva proprio, ma propose comunque di diventare il loro leader. I quattro accettarono. Così gli Oasis nel 1991 iniziarono la loro ascesa al successo, quel percorso che gli avrebbe fatti diventare di lì a poco la rock band più famosa del mondo.

Noel Gallagher

Noel è divorziato da Meg Matthews (si sono sposati a Las Vegas, Nevada il 5 Giugno 1997). Insieme hanno una figlia, Anais (nome dato in onore della controversa scrittrice francese Anais Nin, fra le preferite della moglie), nata a Londra il 27 Gennaio 2000. Malgrado la figlia, dunque, la coppia ha retto bene per un periodo piuttosto breve. Fra l'altro, per uno strano scherzo del destino, Noel divorziò due mesi dopo che Liam annunciò la sua separazione dall'attrice e cantante Patsy Kensit.

I due fratelli sembrano dunque legati, loro malgrado, da un destino comune, un destino che finora li ha però portati, sul piano musicale, solo ad un successo crescente, tanto che molti parlano di loro come "i nuovi Beatles".

Il 28 agosto 2009, con un comunicato sul sito ufficiale della band, Noel rende noto l'abbandono ufficiale agli Oasis, aggiungendo di "non poter lavorare con Liam un giorno di più". Torna nel 2011 con un nuovo disco da solista dal titolo "Noel Gallagher's High Flying Birds". I dischi successivi sono "Chasing Yesterday" (2015) e "Who Built the Moon?" (2017). Nel 2019 è in Italia come ospite principale del concerto del 1° maggio.