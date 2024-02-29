Massimiliano Allegri

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Biografia Su e giù per l'Italia calcistica

Massimiliano Allegri nasce a Livorno il giorno 11 agosto 1967. Inizia la sua carriera di calciatore con il Cuoiopelli, in categoria Interregionale nella stagione 1984-1985. Gioca tre stagioni al Livorno, poi esordisce (11 giugno 1989) in serie A con la maglia del Pisa, in un match contro il Milan. La sua prima stagione nella massima categoria nazionale conta solo due sue presenze e alla fine del campionato ritorna a Livorno per giocare in Serie C2.

Un anno più tardi passa in Serie C1 per giocare con il Pavia; nel 1991 si trasferisce a Pescara dove si allena sotto la guida del mister Galeone: la squadra conquistato la promozione in Serie A. Con la maglia biancazzurra del Pescara, Allegri gioca la sua migliore stagione in seria A realizzando dodici gol in trentuno partite.

Seguono poi altre tre stagioni nella massima serie con il Cagliari; torna in serie B nel mese di ottobre del 1995 quando passa al Perugia. Con i Grifoni umbri conquista una nuova promozione in serie A: nella nuova stagione disputa quindici gare e segna tre reti; poi Allegri viene ceduto al Padova (gennaio 1997). Gioca due mezzi campionati in serie B prima di tornare in A con il Napoli, con cui disputa le sue ultime gare nella massima divisione.

Veste ancora la maglia del Pescara e poi quella della Pistoiese. Quindi termina la carriera nell'Aglianese, tra serie D e C2. Allegri conclude la carriera nel 2003 con all'attivo 374 partite e 56 reti, di cui 19 in Serie A.

La carriera di allenatore inizia subito, sulla panchina della sua ultima formazione, l'Aglianese, per la stagione 2003-2004 in Serie C2. Successivamente passa ad allenare la Spal, poi il Grosseto in Serie C1; nel 2007 viene esonerato e sostituito da Antonello Cuccureddu.

Allegri viene chiamato ad allenare il Sassuolo in serie C1: compie un'impresa e porta la squadra in quella stessa stagione ad una storica promozione in serie B, vincendo inoltre la Supercoppa di serie C1.

Nel novembre 2008 Massimiliano Allegri viene insignito del premio "Panchina d'oro" come miglior tecnico della Lega Pro Prima Divisione (la ex serie C1) dopo l'ottimo lavoro alla guida del Sassuolo.

Il 29 maggio 2008 firma un contratto annuale con il Cagliari: è il suo primo ingaggio da allenatore di serie A. La stagiona 2008-2009 inizia molto male per la squadra tuttavia la società ha piena fiducia in Allegri che fa compiere al team un'ascesa che gli permette di totalizzare 34 punti in 17 partite, risalendo al settimo posto in classifica (nella seconda giornata del girone di ritorno).

Il Cagliari rimane nella massima serie e Allegri rimane alla guida dei sardi anche per la stagione 2009-2010.

All'inizio del mese di febbraio 2010 gli viene assegnato il premio "Panchina d'oro" dal voto dei tecnici di serie A e serie B, come miglior allenatore della stagione 2008-2009.

L'allenatore livornese viene però esonerato dal Cagliari il 13 aprile 2010, dopo nove partite senza vittorie.

Il 25 giugno 2010 il Milan annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri. L'esordio ufficiale arriva il 29 agosto 2010, alla prima di campionato contro il Lecce, in cui il Milan si impone con il punteggio di 4-0. Con grande merito porta la squadra alla vittoria del 18° scudetto della società rossonera.

Massimiliano Allegri rimane sulla panchina del Milan sino al 2013, per passare poi alla Roma. Nel luglio 2014, dopo le improvvise dimissioni di Antonio Conte dalla Juventus, viene annunciato che sarà proprio Allegri il suo successore.

Nella primavera del 2015 conquista lo scudetto e porta la Juventus a giocare la finale di Champions League dopo dodici anni. Da quando è alla guida della Juve il palmares è super ricco: quattro scudetti (dal 2015 al 2018), quattro Coppe Italia consecutive (dal 2015 al 2018), una Supercoppa italiana (2015), e due finali UEFA Champions League (2014-2015 e 2016-2017).

Nell'estate del 2017 viene resa nota la sua relazione sentimentale con l'attrice Ambra Angiolini.

Nel marzo 2018 viene premiato per la terza volta in carriera con la Panchina d'oro.

La quinta annata di Allegri alla Juve (2018-2019) vede la squadra bianconera conquistare la sua ottava Supercoppa italiana ed il suo ottavo Scudetto consecutivo: quest'ultimo non solo è un record nella storia della Serie A, ma anche dei maggiori campionati nazionali d'Europa. Nonostante ciò alla fine della stagione arriva l'esonero. Allegri lascia la Juventus sul podio degli allenatori più vincenti nella storia del club, dietro solo a Marcello Lippi e Giovanni Trapattoni.

Torna alla Juve dopo due anni: alla fine del mese di maggio 2021 Massimiliano Allegri firma per sostituire Andrea Pirlo e tornare così sulla panchina della Juventus. Viene esonerato il 17 maggio 2024, verso la fine del campionato.

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Biografieonline non ha contatti diretti con Massimiliano Allegri. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Massimiliano Allegri.

Giovedì 29 febbraio 2024 21:46:24

Ciao, sono un tuo grande fan, sei il mio allenatore preferito e mi hai ispirato a giocare a calcio, grazie mille!
Per favore mi potresti inviare il tuo autografo?, ci tengo moltissimo.

Da: Ariele
Martedì 8 novembre 2022 07:38:22

Formazione


Buongiorno sono Alberto, le volevo chiedere se nella partita contro il Verona potesse mettere Perin al posto di Scezney.
Grazie.

Da: Alberto
Lunedì 21 marzo 2022 00:15:48

Vittoria il campionato di serie a


Io sono arrabbiato molto scusa. Io vorrei cristiano ronaldo. Adesso ronaldo e a Manchester united. Io vorrei mettere ronaldo alla juve per vincere allo scudetto

Da: Lorenzo Pisu
Venerdì 18 marzo 2022 23:46:24

Togliere un giocatore


Io sono Lorenzo Pisu vorrei sostituire il giocatore della squadra juventus rugani al posto suo vorrei mettere ronaldo. Scusa allegri.

Da: Lorenzo Pisu
Mercoledì 16 marzo 2022 11:24:25

Juve: rimonta contro il Villareal


Io vorrei dedicare questo messagio ad masimiliano allegri e i suoi ragazzi dai ragazzi vinciamo contro il villareal tu sei la squadra del cuore io sono gregorio sono un tifoso della juve sai qual è il moto della juve fino alla fine inoltrate questo mesaggio ad allegri e i suoi ragazzi

Da: Gregorio
Martedì 15 marzo 2022 20:16:59

Juve: formazione contro salernitana con il 4-4-2


Per il primo tempo

in difesa ho messo
danilo
de ligt
rugani
chiellini

danilo a sinistra
chiellini a destra

in centro campo ho messo
bernardeschi a sinistra
locatelli
alex sandro
cuadrado

in atacco ho messo
kean a destra
morata a sinistra

per il secondo tempo ecco le sostituzioni

al posto di danilo ce de sciglio
al posto di alex sandro ce arthur
al posto di kean ce vlahovic
al posto di morata ce dybala

inoltrate questo mesaggio ad massimiliano allegri allenatore della juve
morata

Da: Gregorio
Lunedì 14 marzo 2022 19:52:47

Juve: rimonta contro il Villareal con il 4-4-2


Per il primo tempo
in difesa ho messo
danilo
de ligt
rugani
chiellini

in centro campo ho messo
bernardschi a sinistra
locatelli
rabiot
cuadrado a destra

in atacco ho messo
vlahovic
morata

per il secondo tempo ecco le sostituzioni
al posto di danilo ce alex sandro
al posto di rabiot ce arthur
al posto di cuadrado ce zakaria
al posto di morata ce dybala

se non va bene il 4-4-2 come posseso palla faccismo il 3-5-2 inoltrate ha massimiliano allegri

Da: Gregorio
Domenica 13 marzo 2022 10:59:25

Scudetto juve 2022


Io vorrei la vittoria schiacciante della Juventus. Io sono arrabbiato perché vorrei che la Juventus prende a tutti costi lo scudetto

Da: Lorenzo Pisu
Venerdì 25 febbraio 2022 20:48:19

Scudetto impossibile


Le nostre dirette avversarie hanno cominciato da un po’ a perdere punti ma grazie alla mancanza totale di gioco, idee, schemi, tattica ecc., cioè grazie a Lei che rappresenta l’anticalcio, non riusciremo mai ad approfittarne. Perché non si toglie finalmente dai cosiddetti?

Da: Enrico
Venerdì 25 febbraio 2022 16:15:08

Scudetto juve 2022


Vorrei la vittoria schiacciante e lo scudetto alla Juventus 2022 nella serie a

Da: Lorenzo Pisu
Mercoledì 16 febbraio 2022 14:03:30

Nuovo ruolo dybala


Ma dybala come regista e CC di qualità non lo vedresti?

Da: Gallani Alessandro
Sabato 29 gennaio 2022 13:12:14

Calcio mercato Juve (vendere giocatori) (acquisti Juve)


Buongiorno. sono Gregorio Crocco sono un tifoso della Juve, se volete potete inviare questa mail che parla del calcio mercato Juve ai dirigenti che fanno il mercato. Ecco il calcio mercato juve

vendere giocatori:
Alvaro Morata, Kaio Jorge, Ramsey, Arthur, Kulusevsky, Rabiot, Matias Soulè, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Fabio Miretti, Marley Akè, Alessandro Citi, Marco Da Gracca

acquisti giocatori:
Insigne, Pogba, Miralem Pjanic, Angel Di Maria, N' Golo Cantè, Calhanoglu, Palmieri, Sergio Ramos, Marcelo, Arturo Vidal, Zapata, KoulyBaly, Gabriel Jesus, Lionel Messi

Da: Gregorio
Lunedì 13 dicembre 2021 09:36:06

Crisi Juventus


Non mi sembra tanto difficile: MANCA VELOCITA'. L'obiettivo non è il possesso palla, ma la vittoria e vince che segna più reti. I passaggi all'indietro dovrebbero essere proibiti, i passaggi a giocatori che non guardano la porta avversaria sono dannosi. Non esagerare con i passaggi orizzontali che riducono la velocità. I giocatori sono tutti bravi: devono essere gestiti meglio. VELOCITA' VELOCITA' VELOCITA'

Da: Luigi Gandini
Sabato 4 dicembre 2021 22:56:47

Difesa juve


Mi scusi per questo messaggio max però in difesa serve esperienza quindi Chiellini al posto di de ligt, è troppo giovane e poi mi può dare un aiuto al fantacalcio

Da: Gianluca
Venerdì 29 ottobre 2021 19:24:21

Nota di rammarico


C. A. Gent. mo Sig. re Massimiliano Allegri

Illustre Sig. re Allegri, condivido in pieno le lamentele del tifoso di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Stante tutto quanto sopra, rivolgo alla S. V. I. (SIGNORIA VOSTRA ILLUSTRISSIMA), un accorato appello onde apprestare le soluzioni tecniche che dovessero sembrare più opportune. Onorato dell'incontro epistolare, Vi porgo molti saluti.

Salerno, addì 29/10/2021. Ore 19, 23.

Giuseppe Oteri. Da Salerno.

Da: Giuseppe Oteri
Giovedì 28 ottobre 2021 19:14:18

Sig. Allegri,
le ho scritto qualche volta ma ora riassumo cosi:
possibile che non si sia accorto che Bernardeschi è da "oratorio"?
possibile che non si sia accorto che De Ligt non serve a niente? sa solo passare a pochi metri e non si propone mai: se lo aveste ceduto avreste incassato tanti soldi e avreste trattenuto il grande talento ROMERO e altri ancora..
Gradirei una sua risposta, grazie.

Da: Giuseppe Pelosi
Giovedì 28 ottobre 2021 10:46:49

Formazione ideale Juventus


Egregio Mister Massimiliano Allegri la contatto da Santa Maria Capuano Vetere per incentivarla a modificare il modulo di gioco per la squadra della Juventus. Secondo alcuni studi effettuati in questo tempo ho maturato l’idea di consigliarle di schierare il modulo 3-4-3 come segue l’alleato. Fiducioso di un suo riscontro le porgo cordiali saluti.
Szczesny, De Ligt, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Locatelli, Mckennie, Alex Sandro, Chiesa, Morata, Dybala.

Da: Francesco
Martedì 5 ottobre 2021 13:34:25

Scudetto 2021-2022


Buongiorno mister, innanzitutto grazie per essere ritornato ad allenare la juventus! !
Vorrei solamente una promessa per questa stagione, partita malissimo in campionato per 1. 000 motivi... LO SCUDETTO...
Non posso più sentire i tifosi del Milan, Inter, Napoli che danno per morta la " vecchia signora " sono convinto che avete a disposizione una rosa di primissimo livello e il DNA della Juventus ancora di più! !
10 punti dal Napoli, 8 dal Milan, 6 dall'Inter sono tantissimi dopo 7 giornate, ma non per lei e non per la juventus!!!
Solo una promessa " FINO ALLA FINE " BISOGNA CREDERCI ! !
Un caro saluto da un tifoso storico bianconero da Riva del Garda.
La Champions è un sogno, ma con il mister tra i piu forti del mondo, tutto è possibile...

Da: Roberto Colò
Domenica 26 settembre 2021 17:32:25

Mister perchè vedendo la grande capacità di Chiesa di saltare l'uomo e calciare non lo prova dietro la prima punta.
Buon campionato

Da: Michele Sebastianelli
Martedì 14 settembre 2021 10:38:04

Fiducia piena


Salve Mister Allegri, ho avuto modo di seguire le inutili rubriche sportive alla TV fatta da gente che ha giocato a calcio e da giornalisti sportivi incompetenti in materia. Noto inoltre dai messaggi che si vuole dare consiglio su come impostare un modulo ad un allenatore che ha già dimostrato di essere un grande esperto di calcio, lo dimostrano gli scudetti e le finali in Champions. Finitela per favore di sparate inutili sentenze e di dispensare consigli, piuttosto auguriamo al Mister Allegri una pronta ripresa e rinnoviamogli la fiducia, ricordandoci che il nostro motto è: FINO ALLA FINE. Tanti auguri e buon lavoro Mister. Forza JUVE.

Da: Lino
Martedì 7 settembre 2021 11:10:59

Rettifico bayer Flick 4. 2. 3. 1 e Dybala.

Da: Angelo Rigamonti
Martedì 7 settembre 2021 10:25:01

Scusa se insisto. Proviamo con un 4. 3. 3 alla batteria di Flick con Dybala dietro la punta Kulu a sx e Chiesa a dx. 2 a metà tra loca mckeny Arturo betancur poi giri la squadra di 20/25 mt in senso antiorario e 3. 4. 3 con durata che si tiene il lato sx alla Del Piero o alla Insigne in nazionale. Chiesa sempre a dx. Centravanti moisse in alternativa morta. A sx in mediana c'è l imbarazzo della scelta a dx cuadrado

Da: Angelo Rigamonti
Venerdì 3 settembre 2021 12:08:15

2 certezze
1^ non c'è un play e si farà senza senza inventarne nessuno. Si giocherà a 2 in mezzi.
2^ Chiesa a destra è devastante. Non inventare nulla. Chiesa a destra

Da: Angelo Rigamonti
Giovedì 26 agosto 2021 22:23:58

Calcio mercato


Mister per il dopo Ronaldo comprate Isak attaccante giovane, dinamico che gioca per la squadra

Da: Ottaviano
Domenica 22 agosto 2021 19:47:42

Portiere


Buonasera Mister Allegri.
Perché la Juve si ostina a tenere un portiere come Szczesny che vanifica ogni entusiasmo sia della squadra che di noi tifosi?
Perché Lei lo sta permettendo?
Perfavore spiegatemelo!!!

Da: Flavia Scotto
Venerdì 20 agosto 2021 15:00:59

Mago?


Noto che lei insiste su Bernardeschi e Ramsey, forse vuol far vedere che lei resuscita i morti? Solo questa puo' essere la spiegazione dell'impiego dei due giocatori: Auguri!

Da: Giuseppe Pelosi
Giovedì 19 agosto 2021 07:57:16

Ero molto amica di Luisa o Antonella come si faceva chiamare lei


Buongiorno Mister sicuramente non leggera mai questa mail ma ci provo ugualmente, vorrei avere un suo parere su un calciatore vorrei mandarle dei video o farglielo visionare direttamente per avere un suo parere in questo momento è a Livorno. Ci ho solo provato la ringrazio in anticipo buon lavoro

Da: Daniela
Mercoledì 11 agosto 2021 12:08:48

Centrocampista, regista


Salve mister Allegri, sono un tifoso juventino, si parla molto che alla Juve manchi un regista di centrocampo, mi chiedevo in questi giorni chi potrebbe provare ha farlo? Quadrato!, grande tecnica, salta l’uomo, grande esperienza, facilità ad adattarsi in tutte le zone del campo, buon tiro buon realizzatore, ha imparato ha difendere. Magari già ci avrà pensato e provato il mr. Comunque sempre forza mr e forza Juve fino alla fine

Da: Giovanni Gariffo
Martedì 10 agosto 2021 06:18:48

Soluzione per centrocampo


Ciao Max,
una soluzione per sistemare il centro campo c’è già: De Ligt davanti a Bonucci e Chiellini, alla brasiliana, con 2 mezzali veloci e tecniche. In mezzo non passa più neanche l aria e di testa le prende tutte lui.
Provare per 2 partite e sarà gloria eterna per lei mister.
Forza Juve #fino alla fine

Da: Gabriele
Giovedì 29 luglio 2021 11:36:12

Juve: formazione contro il Barcellona con il 4-3-3


In difesa ho messo per il primo tempo
Danilo
De ligt
Bonucci
Demiral
Nel centro campo ho messo
Ramsey
Arthur
Chiesa
In attacco ho messo
Ronaldo
Dybala
Morata
Per il secondo tempo ho. messo come sostituzioni
Al posto di demiral ćé Alex Sandro
Al posto di ramsey ćé kulusevski
Al posto di Arthur ćé rabiot
Al posto di chiesa ćé cuadrado

Da: Gregorio Crocco
Giovedì 17 giugno 2021 16:39:14

Presto sarà tardi


Legga la mia segnalazione: Locatelli e Kantè Certo, piu si aspetta piu' Locatelli lievita di prezzo e, credo, anche Kantè. Ha valutato Romero? Un giocatore che oltre a neutralizzare il suo avversario, lo si trova spesso in attacco. Un colosso di giocatore, molto meglio di De Ligt che, venduto, porterebbe parecchi soldini alla cassa Juve, mentre Romero è già della Juve. Preciso che no ho presunzione di suggerirle qualcosa al maestro Allegri ma, gradirei conoscere il suo pensiero.

Da: Giuseppe Pelosi
Mercoledì 16 giugno 2021 22:48:56

Sig. Allegri insistito per avere Donnarumma, un giovane e Italiano in più alla Juventus.

Da: Piero Luigi Garasto
Venerdì 11 giugno 2021 08:18:23

Bentornato,
c'è molta fiducia in lei per le sue riconosciute capacità. Quello che le posso suggerire è di fare quello che crede, Un'unica domanda le faccio: come valuta Romero, specialmente nei confronti di De Ligt. Tutto qui.
Ringrazio e saluto cordialmente.

Da: Giuseppe Pelosi
Sabato 5 giugno 2021 14:31:55

Bentornato a casa


Buongiorno Max,

Prima di tutto bentornato a casa. Sin dal primo giorno del tuo arrivo, al contrario di tanti, ero molto entusiasta perché come allenatore ti seguo dai tempi del Cagliari ed ho capito subito che non eri un allenatore come gli altri ma avevi qualcosa in più. Per prima cosa, ho sempre pensato che il calcio fosse una cosa semplice e non c'è bisogno di tutti questi teorici che fanno lezioni come se dovessero andare a lavorare alla NASA. Proprio per questo il calcio è difficile da capire e non è per tutti. L'unico allenatore che ha espresso il mio pensiero sul calcio in toto sei stato tu e di questo sono contento perché, se lo dici anche tu, significa che qualcosina di calcio l'ho imparata anche io. Secondo me, se l'anno prossimo con te in panchina riuscissimo a tenere anche Cristiano, potremmo veramente arrivare fino in fondo anche in Europa. Chiaramente, dobbiamo rinforzare anche la coppia centrale di centrocampo ma sono convinto che sarete già al lavoro per formare un reparto veramente competitivo. Vorrei scrivere tante altre cose ma mi fermo qui.

Buon lavoro e fino alla fine forza juventus

Giuseppe abbonato curva sud

Da: Giuseppe
Giovedì 3 giugno 2021 16:11:00

Paolo Dybala


Benvenuto, anzi, bentornato, ma non Le venisse in mente di toccare Paolo Dybala! ! Buon lavoro!

Da: Enrico Balistreri
Martedì 1 giugno 2021 16:12:22

Ho molta fiducia in lei ma, capisco che si ostini a far giocare Bernardeschi, capisco che lei vorrebbe far vedere che Bernardeschi non è stato valutato, ma, la prego, ci pensi bene: Bernardeschi è un galoppatore da oratorio, non ha proprio nulla del giocatore di calcio. Corre, si dà da fare, certo, ogni tanto osa tirare da lontano ma non fa mai parte dell'organico, per cui, la prego, non lo utilizzi perchè è un giocatore (?) avulso.
Invece per quanto riguarda la juve, avrà trovato una compagine un po' invecchiata, con giocatori un po' lenti, direi alquanto obsoleti: Necessita un centrocampo con Locatelli, Kantè tanto per fare due nomi. La saluto augurandole un proficuo lvoro

Da: Giuseppe Pelosi
Lunedì 31 maggio 2021 18:42:47

Mkhitaryan


Mister bentornato!
Il calciatore in oggetto non potrebbe fare comodo alla sua squadra?
Poiché non ha ancora rinnovato con la Roma, prendendo tempo, potrebbe essere un segnale da non trascurare.
Cordialmente.

Da: Roberto Rizzi
Lunedì 5 aprile 2021 11:18:40

I tuoi tifosi ti rivogliono


Caro Max io sono un tifoso e come tutti vogliamo il tuo ritorno a casa dove per 5 anni hai trionfato senza concorrenza. Ti vogliamo bene e spero che con il tuo arrivo metterai fine a questa orribile stagione con alla guida di Pirlo. Ti aspettiamo per fare il triplete E SPERO CHE CONVINCERAI CRISTIANO A RIMANERE

Da: Gianmarco
Sabato 3 aprile 2021 23:47:22

Ciao max, mi piacerebbe averti come allenatore della Roma, perché vincere a Roma vuol dire essere uno dei top perché è una cosa difficile se non impossibile, e questo lo capì anche capello che si consacrò come allenatore vincendo lo scudetto con la Roma dopo aver vinto tutto con il Milan e altre squadre importanti grazie

Da: Gianluca
Mercoledì 31 marzo 2021 20:47:43

Ciao Massimiliano, sono un "ragazzo" del '49 nato a Piombino con un passato calcistico irrilevante: qualche partita in serie D e poi promozione nell'US Piombino... insomma nei figurini, come diceva il mi babbo, non ci sono andato. Seguo ogni tanto le tue conferenze stampa su you tube e concordo in pieno quando affermi che il calcio e' cambiato soltanto quando e' stato vietato il passaggio al portiere, poi tutti i discorsi sugli schemi che sembrano numeri al lotto, per me lasciano il tempo che trovano... certo ci vuole organizzazione ma come diceva un mio vecchio allenatore " il pallone da quando esiste il calcio e' sempre stato tondo e chi lo tratta meglio vince le partite". Saluti
Fabrizio Chelotti

Da: Fabrizio Chelotti
Martedì 23 marzo 2021 15:07:34

Errore tattico


Come ben si sà lei è un grande allenatore che ha mille capacità positive, dal gestire i giocatori, al motivarli ecc... per mia presunzione penso che l'errore ha commesso si è ripetuto in diversi match della CHAMPIOS League.
Le partite a cui mi riferisco sono: Juve VS Chealsea, con la rimonta di Murinho, Bayer Monaco VS Juventus, con la rimonta del Bayer (4-2) e la semifinale tra Real Madrid Juventus, vinta agli ultimi minuti dal Real Madrid.
In queste TRE partite la juve era padrona del gioco, ma negli ultimi minuti si abbassava per difendere il risultato, questo faceva CRESCERE il coraggio alle squadre avversarie, in più dava la possibilità a loro di avere più occasioni per segnare.
A mio modesto parere, (che può essere anche sbagliato) era sufficiente che la Juve mantenesse un Baricentro alto. in questo modo non avrebbe fatto crescere l'autostima degli avversari e non gli avrebbe dato la possibilità di avere più occasioni di quelle che non ne abbiano avute in tutta la partita.

Da: Mattia Narcisi
Domenica 17 gennaio 2021 20:28:17

Novita', per. supportare calciato


Con un applicativo. e con. supporto. di. professionista si possono. migliorare le. prestazioni. prima dei singoli poi del. gruppo, io ve lo segnalo e. consiglio di. valutarlo. Chiedo la mail di Allegri x inviare due. fogli. che illustrano applicazione e poi. indichero' il telefono se vorra''approfondire. Cordiali saluti

Da: Angelo Arensi
Martedì 14 maggio 2019 00:58:59

Massimo,
Ti soffermasti a parlare con me al quartiere del sole.
Si, presuntuoso e sostenuto.
Tant'è che volevi con lo scooter all'allenamento!
Casomai avessi voglia, discuteremo di cose importanti..

Da: Filippo
Giovedì 2 maggio 2019 11:28:42

La Juventus di questi anni con questi calciatori avrebbe vinto con qualunque allenatore. Allegri è solo e semplicemente un pallone gonfiato. Vorrei vederlo allenare le cosiddette squadrette di centro e media classifica!

Da: Alfredo - Roma
Mercoledì 14 novembre 2018 15:51:32

Veramente encomiabile la carriera di Allegri. Qualche alto e basso che non hanno inficiato la sua carriera. Oggi raccoglie con merito, anche grazie ad una Società seria, ambiziosa, professionale, che ha sempre messo, sia a lui che agli altri allenatori, il meglio che il mercato proponesse.

Da: Salvo Dema
Lunedì 7 gennaio 2013 09:17:53

vorrei ad allegri di fare vincere lo scudetto al milan se potrebbe dirmi qualcosa via mail grazie [email protected]

Da: principessinaole

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