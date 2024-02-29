Massimiliano Allegri
Biografia • Su e giù per l'Italia calcistica
Massimiliano Allegri nasce a Livorno il giorno 11 agosto 1967. Inizia la sua carriera di calciatore con il Cuoiopelli, in categoria Interregionale nella stagione 1984-1985. Gioca tre stagioni al Livorno, poi esordisce (11 giugno 1989) in serie A con la maglia del Pisa, in un match contro il Milan. La sua prima stagione nella massima categoria nazionale conta solo due sue presenze e alla fine del campionato ritorna a Livorno per giocare in Serie C2.
Un anno più tardi passa in Serie C1 per giocare con il Pavia; nel 1991 si trasferisce a Pescara dove si allena sotto la guida del mister Galeone: la squadra conquistato la promozione in Serie A. Con la maglia biancazzurra del Pescara, Allegri gioca la sua migliore stagione in seria A realizzando dodici gol in trentuno partite.
Seguono poi altre tre stagioni nella massima serie con il Cagliari; torna in serie B nel mese di ottobre del 1995 quando passa al Perugia. Con i Grifoni umbri conquista una nuova promozione in serie A: nella nuova stagione disputa quindici gare e segna tre reti; poi Allegri viene ceduto al Padova (gennaio 1997). Gioca due mezzi campionati in serie B prima di tornare in A con il Napoli, con cui disputa le sue ultime gare nella massima divisione.
Veste ancora la maglia del Pescara e poi quella della Pistoiese. Quindi termina la carriera nell'Aglianese, tra serie D e C2. Allegri conclude la carriera nel 2003 con all'attivo 374 partite e 56 reti, di cui 19 in Serie A.
La carriera di allenatore inizia subito, sulla panchina della sua ultima formazione, l'Aglianese, per la stagione 2003-2004 in Serie C2. Successivamente passa ad allenare la Spal, poi il Grosseto in Serie C1; nel 2007 viene esonerato e sostituito da Antonello Cuccureddu.
Allegri viene chiamato ad allenare il Sassuolo in serie C1: compie un'impresa e porta la squadra in quella stessa stagione ad una storica promozione in serie B, vincendo inoltre la Supercoppa di serie C1.
Nel novembre 2008 Massimiliano Allegri viene insignito del premio "Panchina d'oro" come miglior tecnico della Lega Pro Prima Divisione (la ex serie C1) dopo l'ottimo lavoro alla guida del Sassuolo.
Il 29 maggio 2008 firma un contratto annuale con il Cagliari: è il suo primo ingaggio da allenatore di serie A. La stagiona 2008-2009 inizia molto male per la squadra tuttavia la società ha piena fiducia in Allegri che fa compiere al team un'ascesa che gli permette di totalizzare 34 punti in 17 partite, risalendo al settimo posto in classifica (nella seconda giornata del girone di ritorno).
Il Cagliari rimane nella massima serie e Allegri rimane alla guida dei sardi anche per la stagione 2009-2010.
All'inizio del mese di febbraio 2010 gli viene assegnato il premio "Panchina d'oro" dal voto dei tecnici di serie A e serie B, come miglior allenatore della stagione 2008-2009.
L'allenatore livornese viene però esonerato dal Cagliari il 13 aprile 2010, dopo nove partite senza vittorie.
Il 25 giugno 2010 il Milan annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri. L'esordio ufficiale arriva il 29 agosto 2010, alla prima di campionato contro il Lecce, in cui il Milan si impone con il punteggio di 4-0. Con grande merito porta la squadra alla vittoria del 18° scudetto della società rossonera.
Massimiliano Allegri rimane sulla panchina del Milan sino al 2013, per passare poi alla Roma. Nel luglio 2014, dopo le improvvise dimissioni di Antonio Conte dalla Juventus, viene annunciato che sarà proprio Allegri il suo successore.
Nella primavera del 2015 conquista lo scudetto e porta la Juventus a giocare la finale di Champions League dopo dodici anni. Da quando è alla guida della Juve il palmares è super ricco: quattro scudetti (dal 2015 al 2018), quattro Coppe Italia consecutive (dal 2015 al 2018), una Supercoppa italiana (2015), e due finali UEFA Champions League (2014-2015 e 2016-2017).
Nell'estate del 2017 viene resa nota la sua relazione sentimentale con l'attrice Ambra Angiolini.
Nel marzo 2018 viene premiato per la terza volta in carriera con la Panchina d'oro.
La quinta annata di Allegri alla Juve (2018-2019) vede la squadra bianconera conquistare la sua ottava Supercoppa italiana ed il suo ottavo Scudetto consecutivo: quest'ultimo non solo è un record nella storia della Serie A, ma anche dei maggiori campionati nazionali d'Europa. Nonostante ciò alla fine della stagione arriva l'esonero. Allegri lascia la Juventus sul podio degli allenatori più vincenti nella storia del club, dietro solo a Marcello Lippi e Giovanni Trapattoni.
Torna alla Juve dopo due anni: alla fine del mese di maggio 2021 Massimiliano Allegri firma per sostituire Andrea Pirlo e tornare così sulla panchina della Juventus. Viene esonerato il 17 maggio 2024, verso la fine del campionato.
Frasi di Massimiliano Allegri
[Josè Mourinho] Ogni tanto è un po' patetico, ripete sempre le stesse cose; è molto bravo, ma dietro la sua arroganza nasconde delle insicurezze.
[Su Antonio Cassano] È stato importante, con i suoi assist e i suoi gol, fino a quando non ha avuto il suo problema al cuore. Il Milan lo ha aiutato, lo ha rigenerato e grazie al Milan è andato agli Europei. Ora è dell'Inter e sono contento di averlo allenato; con me ha giocato abbastanza e spesso. Poi tutte le chiacchiere non servono a niente. Ha fatto una scelta ed è stato accontentato. Se ha detto certe cose forse si sentiva in diritto di dirle. Ma ci vuole rispetto. Parlare dopo non serve a niente. Sono parole che non sanno di nulla.
[Su Zlatan Ibrahimovic] Ha il mal di pancia? Vorrà dire che gli daremo il Maalox.
[Nel post-partita di Inter-Milan 1-1] Abbiamo giocato un ottimo primo tempo senza concedere nulla all'Inter, nella ripresa c'è stata una grande parata di Abbiati e il gol, poi più nulla.
[Intervista rilasciata alle "Iene" dopo la vittoria dello scudetto 2010-2011 con il Milan]
[Dopo le polemiche seguite a Milan-Juventus 1-1 del 25 febbraio 2012] Da ora in avanti prima di parlare chiederò il permesso a Marotta, in carta bollata. Anzi, in carta semplice, non esageriamo.
La Champions è il palcoscenico ideale per fare una grande partita.
Non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di rassegnare le dimissioni, soprattutto perché se per qualsiasi cosa la colpa è dell'allenatore allora resto per fare il capro espiatorio.
[Nel 2012 sul numero di campionati vinti dalla Juventus] Per me sono... 31! Perché? C'è compreso quello del campionato di serie B... L'ha vinto, no?
Quando sono arrivato si diceva che non potevo fare l'allenatore del Milan, poi i ragazzi mi hanno fatto vincere campionato e Supercoppa. Tanti ambiscono ad allenare il Milan, è un ruolo sempre al centro dell'attenzione. Io sono sereno e indifferente per un semplice fatto: quando parlo lo faccio sempre direttamente. Quello che ho detto ai vecchi lo so io. Andare a rivangare il passato non ha senso. Quello che ho detto a Gattuso lui lo sa, poi uno fa le sue scelte. Quando uno mi prende per il c... divento matto. E odio le persone indirette, forse per quello sto antipatico a molti.
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Foto e immagini di Massimiliano Allegri
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Massimiliano Allegri. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Massimiliano Allegri.
Formazione
Buongiorno sono Alberto, le volevo chiedere se nella partita contro il Verona potesse mettere Perin al posto di Scezney.
Grazie.
Vittoria il campionato di serie a
Io sono arrabbiato molto scusa. Io vorrei cristiano ronaldo. Adesso ronaldo e a Manchester united. Io vorrei mettere ronaldo alla juve per vincere allo scudetto
Togliere un giocatore
Io sono Lorenzo Pisu vorrei sostituire il giocatore della squadra juventus rugani al posto suo vorrei mettere ronaldo. Scusa allegri.
Juve: rimonta contro il Villareal
Io vorrei dedicare questo messagio ad masimiliano allegri e i suoi ragazzi dai ragazzi vinciamo contro il villareal tu sei la squadra del cuore io sono gregorio sono un tifoso della juve sai qual è il moto della juve fino alla fine inoltrate questo mesaggio ad allegri e i suoi ragazzi
Juve: formazione contro salernitana con il 4-4-2
Per il primo tempo
in difesa ho messo
danilo
de ligt
rugani
chiellini
danilo a sinistra
chiellini a destra
in centro campo ho messo
bernardeschi a sinistra
locatelli
alex sandro
cuadrado
in atacco ho messo
kean a destra
morata a sinistra
per il secondo tempo ecco le sostituzioni
al posto di danilo ce de sciglio
al posto di alex sandro ce arthur
al posto di kean ce vlahovic
al posto di morata ce dybala
inoltrate questo mesaggio ad massimiliano allegri allenatore della juve
morata
Juve: rimonta contro il Villareal con il 4-4-2
Per il primo tempo
in difesa ho messo
danilo
de ligt
rugani
chiellini
in centro campo ho messo
bernardschi a sinistra
locatelli
rabiot
cuadrado a destra
in atacco ho messo
vlahovic
morata
per il secondo tempo ecco le sostituzioni
al posto di danilo ce alex sandro
al posto di rabiot ce arthur
al posto di cuadrado ce zakaria
al posto di morata ce dybala
se non va bene il 4-4-2 come posseso palla faccismo il 3-5-2 inoltrate ha massimiliano allegri
Scudetto juve 2022
Io vorrei la vittoria schiacciante della Juventus. Io sono arrabbiato perché vorrei che la Juventus prende a tutti costi lo scudetto
Scudetto impossibile
Le nostre dirette avversarie hanno cominciato da un po’ a perdere punti ma grazie alla mancanza totale di gioco, idee, schemi, tattica ecc., cioè grazie a Lei che rappresenta l’anticalcio, non riusciremo mai ad approfittarne. Perché non si toglie finalmente dai cosiddetti?
Scudetto juve 2022
Vorrei la vittoria schiacciante e lo scudetto alla Juventus 2022 nella serie a
Nuovo ruolo dybala
Ma dybala come regista e CC di qualità non lo vedresti?
Calcio mercato Juve (vendere giocatori) (acquisti Juve)
Buongiorno. sono Gregorio Crocco sono un tifoso della Juve, se volete potete inviare questa mail che parla del calcio mercato Juve ai dirigenti che fanno il mercato. Ecco il calcio mercato juve
vendere giocatori:
Alvaro Morata, Kaio Jorge, Ramsey, Arthur, Kulusevsky, Rabiot, Matias Soulè, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Fabio Miretti, Marley Akè, Alessandro Citi, Marco Da Gracca
acquisti giocatori:
Insigne, Pogba, Miralem Pjanic, Angel Di Maria, N' Golo Cantè, Calhanoglu, Palmieri, Sergio Ramos, Marcelo, Arturo Vidal, Zapata, KoulyBaly, Gabriel Jesus, Lionel Messi
Crisi Juventus
Non mi sembra tanto difficile: MANCA VELOCITA'. L'obiettivo non è il possesso palla, ma la vittoria e vince che segna più reti. I passaggi all'indietro dovrebbero essere proibiti, i passaggi a giocatori che non guardano la porta avversaria sono dannosi. Non esagerare con i passaggi orizzontali che riducono la velocità. I giocatori sono tutti bravi: devono essere gestiti meglio. VELOCITA' VELOCITA' VELOCITA'
Difesa juve
Mi scusi per questo messaggio max però in difesa serve esperienza quindi Chiellini al posto di de ligt, è troppo giovane e poi mi può dare un aiuto al fantacalcio
Nota di rammarico
C. A. Gent. mo Sig. re Massimiliano Allegri
Illustre Sig. re Allegri, condivido in pieno le lamentele del tifoso di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Stante tutto quanto sopra, rivolgo alla S. V. I. (SIGNORIA VOSTRA ILLUSTRISSIMA), un accorato appello onde apprestare le soluzioni tecniche che dovessero sembrare più opportune. Onorato dell'incontro epistolare, Vi porgo molti saluti.
Salerno, addì 29/10/2021. Ore 19, 23.
Giuseppe Oteri. Da Salerno.
Sig. Allegri,
le ho scritto qualche volta ma ora riassumo cosi:
possibile che non si sia accorto che Bernardeschi è da "oratorio"?
possibile che non si sia accorto che De Ligt non serve a niente? sa solo passare a pochi metri e non si propone mai: se lo aveste ceduto avreste incassato tanti soldi e avreste trattenuto il grande talento ROMERO e altri ancora..
Gradirei una sua risposta, grazie.
Formazione ideale Juventus
Egregio Mister Massimiliano Allegri la contatto da Santa Maria Capuano Vetere per incentivarla a modificare il modulo di gioco per la squadra della Juventus. Secondo alcuni studi effettuati in questo tempo ho maturato l’idea di consigliarle di schierare il modulo 3-4-3 come segue l’alleato. Fiducioso di un suo riscontro le porgo cordiali saluti.
Szczesny, De Ligt, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Locatelli, Mckennie, Alex Sandro, Chiesa, Morata, Dybala.
Scudetto 2021-2022
Buongiorno mister, innanzitutto grazie per essere ritornato ad allenare la juventus! !
Vorrei solamente una promessa per questa stagione, partita malissimo in campionato per 1. 000 motivi... LO SCUDETTO...
Non posso più sentire i tifosi del Milan, Inter, Napoli che danno per morta la " vecchia signora " sono convinto che avete a disposizione una rosa di primissimo livello e il DNA della Juventus ancora di più! !
10 punti dal Napoli, 8 dal Milan, 6 dall'Inter sono tantissimi dopo 7 giornate, ma non per lei e non per la juventus!!!
Solo una promessa " FINO ALLA FINE " BISOGNA CREDERCI ! !
Un caro saluto da un tifoso storico bianconero da Riva del Garda.
La Champions è un sogno, ma con il mister tra i piu forti del mondo, tutto è possibile...
Mister perchè vedendo la grande capacità di Chiesa di saltare l'uomo e calciare non lo prova dietro la prima punta.
Buon campionato
Fiducia piena
Salve Mister Allegri, ho avuto modo di seguire le inutili rubriche sportive alla TV fatta da gente che ha giocato a calcio e da giornalisti sportivi incompetenti in materia. Noto inoltre dai messaggi che si vuole dare consiglio su come impostare un modulo ad un allenatore che ha già dimostrato di essere un grande esperto di calcio, lo dimostrano gli scudetti e le finali in Champions. Finitela per favore di sparate inutili sentenze e di dispensare consigli, piuttosto auguriamo al Mister Allegri una pronta ripresa e rinnoviamogli la fiducia, ricordandoci che il nostro motto è: FINO ALLA FINE. Tanti auguri e buon lavoro Mister. Forza JUVE.
Rettifico bayer Flick 4. 2. 3. 1 e Dybala.
Scusa se insisto. Proviamo con un 4. 3. 3 alla batteria di Flick con Dybala dietro la punta Kulu a sx e Chiesa a dx. 2 a metà tra loca mckeny Arturo betancur poi giri la squadra di 20/25 mt in senso antiorario e 3. 4. 3 con durata che si tiene il lato sx alla Del Piero o alla Insigne in nazionale. Chiesa sempre a dx. Centravanti moisse in alternativa morta. A sx in mediana c'è l imbarazzo della scelta a dx cuadrado
2 certezze
1^ non c'è un play e si farà senza senza inventarne nessuno. Si giocherà a 2 in mezzi.
2^ Chiesa a destra è devastante. Non inventare nulla. Chiesa a destra
Calcio mercato
Mister per il dopo Ronaldo comprate Isak attaccante giovane, dinamico che gioca per la squadra
Portiere
Buonasera Mister Allegri.
Perché la Juve si ostina a tenere un portiere come Szczesny che vanifica ogni entusiasmo sia della squadra che di noi tifosi?
Perché Lei lo sta permettendo?
Perfavore spiegatemelo!!!
Mago?
Noto che lei insiste su Bernardeschi e Ramsey, forse vuol far vedere che lei resuscita i morti? Solo questa puo' essere la spiegazione dell'impiego dei due giocatori: Auguri!
Ero molto amica di Luisa o Antonella come si faceva chiamare lei
Buongiorno Mister sicuramente non leggera mai questa mail ma ci provo ugualmente, vorrei avere un suo parere su un calciatore vorrei mandarle dei video o farglielo visionare direttamente per avere un suo parere in questo momento è a Livorno. Ci ho solo provato la ringrazio in anticipo buon lavoro
Centrocampista, regista
Salve mister Allegri, sono un tifoso juventino, si parla molto che alla Juve manchi un regista di centrocampo, mi chiedevo in questi giorni chi potrebbe provare ha farlo? Quadrato!, grande tecnica, salta l’uomo, grande esperienza, facilità ad adattarsi in tutte le zone del campo, buon tiro buon realizzatore, ha imparato ha difendere. Magari già ci avrà pensato e provato il mr. Comunque sempre forza mr e forza Juve fino alla fine
Soluzione per centrocampo
Ciao Max,
una soluzione per sistemare il centro campo c’è già: De Ligt davanti a Bonucci e Chiellini, alla brasiliana, con 2 mezzali veloci e tecniche. In mezzo non passa più neanche l aria e di testa le prende tutte lui.
Provare per 2 partite e sarà gloria eterna per lei mister.
Forza Juve #fino alla fine
Juve: formazione contro il Barcellona con il 4-3-3
In difesa ho messo per il primo tempo
Danilo
De ligt
Bonucci
Demiral
Nel centro campo ho messo
Ramsey
Arthur
Chiesa
In attacco ho messo
Ronaldo
Dybala
Morata
Per il secondo tempo ho. messo come sostituzioni
Al posto di demiral ćé Alex Sandro
Al posto di ramsey ćé kulusevski
Al posto di Arthur ćé rabiot
Al posto di chiesa ćé cuadrado
Presto sarà tardi
Legga la mia segnalazione: Locatelli e Kantè Certo, piu si aspetta piu' Locatelli lievita di prezzo e, credo, anche Kantè. Ha valutato Romero? Un giocatore che oltre a neutralizzare il suo avversario, lo si trova spesso in attacco. Un colosso di giocatore, molto meglio di De Ligt che, venduto, porterebbe parecchi soldini alla cassa Juve, mentre Romero è già della Juve. Preciso che no ho presunzione di suggerirle qualcosa al maestro Allegri ma, gradirei conoscere il suo pensiero.
Sig. Allegri insistito per avere Donnarumma, un giovane e Italiano in più alla Juventus.
Bentornato,
c'è molta fiducia in lei per le sue riconosciute capacità. Quello che le posso suggerire è di fare quello che crede, Un'unica domanda le faccio: come valuta Romero, specialmente nei confronti di De Ligt. Tutto qui.
Ringrazio e saluto cordialmente.
Bentornato a casa
Buongiorno Max,
Prima di tutto bentornato a casa. Sin dal primo giorno del tuo arrivo, al contrario di tanti, ero molto entusiasta perché come allenatore ti seguo dai tempi del Cagliari ed ho capito subito che non eri un allenatore come gli altri ma avevi qualcosa in più. Per prima cosa, ho sempre pensato che il calcio fosse una cosa semplice e non c'è bisogno di tutti questi teorici che fanno lezioni come se dovessero andare a lavorare alla NASA. Proprio per questo il calcio è difficile da capire e non è per tutti. L'unico allenatore che ha espresso il mio pensiero sul calcio in toto sei stato tu e di questo sono contento perché, se lo dici anche tu, significa che qualcosina di calcio l'ho imparata anche io. Secondo me, se l'anno prossimo con te in panchina riuscissimo a tenere anche Cristiano, potremmo veramente arrivare fino in fondo anche in Europa. Chiaramente, dobbiamo rinforzare anche la coppia centrale di centrocampo ma sono convinto che sarete già al lavoro per formare un reparto veramente competitivo. Vorrei scrivere tante altre cose ma mi fermo qui.
Buon lavoro e fino alla fine forza juventus
Giuseppe abbonato curva sud
Paolo Dybala
Benvenuto, anzi, bentornato, ma non Le venisse in mente di toccare Paolo Dybala! ! Buon lavoro!
Ho molta fiducia in lei ma, capisco che si ostini a far giocare Bernardeschi, capisco che lei vorrebbe far vedere che Bernardeschi non è stato valutato, ma, la prego, ci pensi bene: Bernardeschi è un galoppatore da oratorio, non ha proprio nulla del giocatore di calcio. Corre, si dà da fare, certo, ogni tanto osa tirare da lontano ma non fa mai parte dell'organico, per cui, la prego, non lo utilizzi perchè è un giocatore (?) avulso.
Invece per quanto riguarda la juve, avrà trovato una compagine un po' invecchiata, con giocatori un po' lenti, direi alquanto obsoleti: Necessita un centrocampo con Locatelli, Kantè tanto per fare due nomi. La saluto augurandole un proficuo lvoro
Mkhitaryan
Mister bentornato!
Il calciatore in oggetto non potrebbe fare comodo alla sua squadra?
Poiché non ha ancora rinnovato con la Roma, prendendo tempo, potrebbe essere un segnale da non trascurare.
Cordialmente.
I tuoi tifosi ti rivogliono
Caro Max io sono un tifoso e come tutti vogliamo il tuo ritorno a casa dove per 5 anni hai trionfato senza concorrenza. Ti vogliamo bene e spero che con il tuo arrivo metterai fine a questa orribile stagione con alla guida di Pirlo. Ti aspettiamo per fare il triplete E SPERO CHE CONVINCERAI CRISTIANO A RIMANERE
Ciao max, mi piacerebbe averti come allenatore della Roma, perché vincere a Roma vuol dire essere uno dei top perché è una cosa difficile se non impossibile, e questo lo capì anche capello che si consacrò come allenatore vincendo lo scudetto con la Roma dopo aver vinto tutto con il Milan e altre squadre importanti grazie
Ciao Massimiliano, sono un "ragazzo" del '49 nato a Piombino con un passato calcistico irrilevante: qualche partita in serie D e poi promozione nell'US Piombino... insomma nei figurini, come diceva il mi babbo, non ci sono andato. Seguo ogni tanto le tue conferenze stampa su you tube e concordo in pieno quando affermi che il calcio e' cambiato soltanto quando e' stato vietato il passaggio al portiere, poi tutti i discorsi sugli schemi che sembrano numeri al lotto, per me lasciano il tempo che trovano... certo ci vuole organizzazione ma come diceva un mio vecchio allenatore " il pallone da quando esiste il calcio e' sempre stato tondo e chi lo tratta meglio vince le partite". Saluti
Fabrizio Chelotti
Errore tattico
Come ben si sà lei è un grande allenatore che ha mille capacità positive, dal gestire i giocatori, al motivarli ecc... per mia presunzione penso che l'errore ha commesso si è ripetuto in diversi match della CHAMPIOS League.
Le partite a cui mi riferisco sono: Juve VS Chealsea, con la rimonta di Murinho, Bayer Monaco VS Juventus, con la rimonta del Bayer (4-2) e la semifinale tra Real Madrid Juventus, vinta agli ultimi minuti dal Real Madrid.
In queste TRE partite la juve era padrona del gioco, ma negli ultimi minuti si abbassava per difendere il risultato, questo faceva CRESCERE il coraggio alle squadre avversarie, in più dava la possibilità a loro di avere più occasioni per segnare.
A mio modesto parere, (che può essere anche sbagliato) era sufficiente che la Juve mantenesse un Baricentro alto. in questo modo non avrebbe fatto crescere l'autostima degli avversari e non gli avrebbe dato la possibilità di avere più occasioni di quelle che non ne abbiano avute in tutta la partita.
Novita', per. supportare calciato
Con un applicativo. e con. supporto. di. professionista si possono. migliorare le. prestazioni. prima dei singoli poi del. gruppo, io ve lo segnalo e. consiglio di. valutarlo. Chiedo la mail di Allegri x inviare due. fogli. che illustrano applicazione e poi. indichero' il telefono se vorra''approfondire. Cordiali saluti
Massimo,
Ti soffermasti a parlare con me al quartiere del sole.
Si, presuntuoso e sostenuto.
Tant'è che volevi con lo scooter all'allenamento!
Casomai avessi voglia, discuteremo di cose importanti..
La Juventus di questi anni con questi calciatori avrebbe vinto con qualunque allenatore. Allegri è solo e semplicemente un pallone gonfiato. Vorrei vederlo allenare le cosiddette squadrette di centro e media classifica!
Veramente encomiabile la carriera di Allegri. Qualche alto e basso che non hanno inficiato la sua carriera. Oggi raccoglie con merito, anche grazie ad una Società seria, ambiziosa, professionale, che ha sempre messo, sia a lui che agli altri allenatori, il meglio che il mercato proponesse.
vorrei ad allegri di fare vincere lo scudetto al milan se potrebbe dirmi qualcosa via mail grazie [email protected]
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