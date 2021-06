Biografia

Manuel Locatelli nasce nella città di Lecco l'8 gennaio 1998. E' un calciatore, centrocampista, divenuto noto al grande pubblico - anche di non appassionati - grazie alle sue brillanti prestazioni con la nazionale italiana di calcio durante gli Europei del 2020 (giocati nel 2021). Molto dotato dal punto di vista tecnico, proprio grazie alle sue notevoli capacità di gioco, trova grande impiego come regista nelle squadre dove milita. Durante la competizione europea del giugno 2021 arriva a farsi notare a livello internazionale. Scopriamo di più sulle tappe salienti della carriera calcistica di Manuel Locatelli.

Manuel Locatelli

Manuel Locatelli: gli esordi e le primavere calcistiche lombarde

Nato a Lecco, sul lago di Como, si trasferisce ben presto con la famiglia a Galbiate. Sin da piccolo mostra una predisposizione per il gioco del calcio, che inizia a praticare nella squadra dell'oratorio di Pescate, allenata dal padre Emanuele. Il suo talento non tarda a farsi notare e dopo qualche stagione passata nelle giovanili dell'Atalanta, a soli undici anni entra nella rosa della squadra rossonera del Milan, passando dagli esordienti fino alla primavera.

Nella stagione 2015-2016 riesce a farsi notare e a passare in prima squadra: il 21 aprile 2016 a diciotto anni anni fa il suo esordio in Serie A nel match casalingo contro il Carpi.

Il giovane Locatelli al Milan

Quando il Milan passa sotto la guida dell'allenatore Vincenzo Montella, Manuel Locatelli ricava ancora più spazio in squadra - complice anche l'infortunio che vede coinvolto Riccardo Montolivo. A seguito di questo incidente, infatti, Locatelli è sempre più spesso titolare.

Il 2 ottobre del 2016 arriva a segnare il primo gol in Serie A nella partita vinta per 4-3 contro il Sassuolo: quella che sarebbe diventata la sua squadra futura. Il mese di ottobre si rivela cruciale per la carriera di Manuel Locatelli, che mette a segno il gol decisivo nella partita contro la Juventus: l'1-0 è sufficiente ai rossoneri per trionfare sulla squadra di Torino, dopo ben quattro anni.

Locatelli colleziona in tutto venticinque presenze in campionato durante la stagione, che lo vede anche aggiudicarsi come titolare la Supercoppa italiana il 3 agosto 2017.

Esordisce nelle coppe europee giocando nei preliminari di Europa League e nella competizione internazionale viene spesso impiegato dall'allenatore come titolare. Al contrario, in campionato gli viene preferito Lucas Biglia, un acquisto recente del calciomercato rossonero, che si dimostra più esperto.

Manuel Locatelli: il successo con il Sassuolo

Nella stagione 2018 viene ceduto in prestito al Sassuolo con una formula che prevede l'obbligo di riscatto. Fa il proprio esordio con la squadra emiliana il 26 agosto durante la seconda giornata di campionato, che termina con un pareggio per 2-2 contro il Cagliari. Nella competizione di Coppa Italia riesce a segnare il primo gol contro il Catania il 5 dicembre: la rete si rivela definitiva per la vittoria del Sassuolo.

Non tarda ad arrivare anche il primo gol in campionato, segnato contro il Cagliari, che apre le marcature dell'ottimo 3-0 finale. Questo è l'inizio di un'avventura positiva per il centrocampista, che ritrova il gol in Serie A dopo un lungo periodo.

L'anno successivo è quello della consacrazione di Manuel Locatelli, che si ritaglia il proprio ruolo ideale nella formula 4-2-3-1 voluta dall'allenatore De Zerbi. Di fatto è anche grazie alla sua presenza che il Sassuolo riesce a registrare una delle migliori performance della propria storia, classificandosi ottavo in campionato.

Manuel Locatelli e l'exploit con la nazionale azzurra

Quando milita nella Primavera del Milan, Locatelli viene coinvolto anche nelle giovanili nazionali nei gironi Under 15, Under 16 e Under 17. Nella categoria Under 19 riesce a mettere a segno un gol su punizione contro l'Austria: l'avventura europea degli azzurrini si dimostra un successo; deve arrestarsi solo in finale per una sconfitta sonora inflitta dalla Francia.

Locatelli esordisce con l'Under 21 azzurra il 23 marzo del 2017 nell'amichevole contro la Polonia; dopo soli due anni Manuel diventa il capitano del team.

La fortuna sorride a Locatelli quando approda alla nazionale maggiore: il 27 agosto 2020 il c.t. Roberto Mancini lo convoca per la prima volta; il 7 settembre , a soli ventidue anni, Locatelli fa il suo esordio come titolare nella partita vinta per 1-0 contro i Paesi Bassi.

Manuel Locatelli con la maglia azzurra della nazionale italiana di calcio

Grazie all'ottima prestazione riesce a ritagliarsi subito un proprio spazio nella formazione della nazionale; il 28 marzo 2021 arriva a segnare il suo primo gol in azzurro nell'ambito delle qualificazioni mondiali contro la Bulgaria. È durante la competizione europea che Manuel Locatelli diventa uno dei nomi più contesi per la stagione successiva: nel giugno 2021 infatti parte come titolare. Nel campionato europeo Locatelli sostituisce idealmente il centrocampista Marco Verratti, anch'egli presente col gruppo, ma in fase di recupero da un infortunio. Già alla seconda partita, nella fase a gironi, mette a segno una brillante doppietta nella gara che l'Italia si aggiudica per 3 a 0 contro la Svizzera.

Curiosità

Manuel Locatelli è fidanzato dal 2017 con Thessa Lacovich, ragazza originaria del Costa Rica, che ha studiato a Milano dove si è laureata in Digital Communication Strategy: quando segna i suoi gol, Manuel è solito esultare disegnando una "T" con gli indici delle mani per dedicarli a lei.