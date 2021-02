Biografia

Vittoria Ceretti nasce il 7 giugno 1998 a Brescia. E' una delle top model più importanti e riconosciute a livello mondiale. Scopriamo nella sua biografia tutti i dettagli sulla sua strabiliante e fulminea carriera, senza dimenticare di volgere lo sguardo anche alla sua vita privata.

Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti: una top model in erba

Cresce assieme al padre, alla madre e al fratello Guglielmo Ceretti in un piccolo paesino della zona di Gardone-Val Trompia. Vittoria trascorre un'infanzia piacevole in un luogo protetto assieme a una famiglia, che la supporta e si dimostra particolarmente comprensiva quando la ragazza sceglie di tentare la carriera come modella. Prende parte al concorso Elite Model Look ad appena quattordici anni.

Il tentativo ha successo, grazie al look etereo e al tempo stesso acqua e sapone di Vittoria. Esordisce sulle passerelle per la collezione primavera-estate 2014 per uno dei più grandi nomi della moda italiana, Dolce & Gabbana. Viene riconfermata nuovamente dagli stilisti siciliani Domenico Dolce e Stefano Gabbana anche per la campagna autunno-inverno, nonché quella beauty, nelle quali Vittoria Ceretti ottiene un ruolo da protagonista. Mantiene poi saldamente tale ruolo sia nel 2015 che nel 2016.

I grandi brand

Oltre alla proficua collaborazione con Dolce & Gabbana, nel 2015 diventa anche il volto della campagna autunno-inverno dello stilista Giorgio Armani. Non stupisce che nello stesso anno Vittoria Ceretti entri di diritto tra le prime 50 modelle a livello internazionale, come confermato dal sito models.com.

Nel luglio dell'anno successivo viene scelta per la cover di Vogue Italia. Lo shooting per questa copertina dà inizio a un sodalizio artistico tra Vittoria e il fotografo Steven Meisel. Di fronte a questo fotografo statunitense di fama mondiale, sempre nel 2016, posa per gli scatti delle campagne di Armani e di Prada. Appare anche in quella di Givenchy, questa volta immortalata dagli obiettivi di Mert Alas & Marcus Piggott.

Vittoria Ceretti: la preferita di tutti i grandi nomi della moda

Nel 2017 il successo strabiliante di Vittoria viene certificato anche dal conferimento del premio Model of the Year, assegnato dal Reader's Choice Awards di models.com. Compare assieme a Irina Shayk e altre top model nella campagna pubblicitaria primavera-estate di Alberta Ferretti, sempre grazie all'obiettivo di Steven Meisel.

Il biennio d'oro 2017-2018

Agli stilisti che apprezzano il volto ammaliante della ragazza bresciana si aggiunge Alexander McQueen, che la vuole come protagonista della campagna primavera-estate 2017. Per la stessa stagione Fendi ritrae Vittoria Ceretti assieme a Gigi Hadid e Bella Hadid. Givenchy la conferma nuovamente facendola comparire assieme ad altre top model.

Sempre per la campagna primavera-estate del 2017 diventa anche il volto di Bottega Veneta. Il 2017 si rivela un anno davvero straordinario per la giovane modella, che appare su diverse copertine di Vogue Giappone, America e Francia. Inoltre, alla fine dell'anno viene scelta come testimonial della campagna autunno-inverno da Versace.

L'anno successivo appare nuovamente sulla copertina di Vogue, stavolta sulla prestigiosa edizione inglese, assieme ad altre otto modelle, che si sono ritagliate un ruolo predominante sulla scena internazionale. Dopo aver calcato alcune tra le passerelle più importanti del mondo prima di aver compiuto i vent'anni, Vittoria Ceretti riesce ad aggiungere nei propri traguardi professionali il legame con le fragranze delle case di moda. Appare negli scatti di All You Need Is Love di Tiffany e Arizona Fragrance di Proenza Schuler. Come confermato dal sito di Vogue Italia, il 2018 si dimostra un altro anno spettacolare per la top model bresciana, il cui nome è il più cercato sul sito del magazine. Nello stesso periodo si guadagna anche il titolo di icona del settore da models.com.

Vittoria Ceretti su una copertina di Vogue (Giappone, agosto 2019)

Vittoria Ceretti: vita privata e curiosità

Nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione parigina di Vogue, Vittoria afferma che le sarebbe piaciuto studiare recitazione o psicologia se non avesse avuto fortuna come modella. Considerata la carriera notevole, a dispetto della giovanissima età, la top model è particolarmente matura. Non stupisce il fatto che abbia voluto sposarsi a soli 21 anni con il musicista Matteo Milleri. Dopo sei mesi di fidanzamento, i due sono convolati a nozze all'inizio di giugno del 2020 a Ibiza, in una cerimonia avvolta nel mistero.

Vittoria Ceretti con il marito Matteo Milleri

Nel febbraio del 2021 viene reso noto che salirà sul palco nazional-popolare del Festival di Sanremo 2021 per affiancare il conduttore e direttore artistico Amadeus, in una delle serate del Festival.