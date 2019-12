Biografia

Salernitano doc, nato sotto il segno zodiacale dell'Ariete, il giovane Capo Plaza ha conquistato il pubblico con le sue canzoni dai testi profondi, sfrontati e talvolta di protesta. Inoltre è molto apprezzato per la sua spiccata creatività, oltre che per l'abilità con il freestyle (improvvisazione). Questo personaggio debutta nel mondo musicale in età molto giovane e raggiunge milioni di visualizzazioni sul web.

Capo Plaza, dopo un periodo di gavetta, è diventato famoso grazie a diversi singoli, fra cui il brano "Tutti i giorni" (2014, con Sfera Ebbasta). Affronta lunghi tour in giro per l'Italia incontrando i fan, rilasciando autografi e scattando selfie.

Chi è davvero Capo Plaza?

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul rapper campano che rappresenta uno dei maggiori interpreti del genere Trap e produce hit fortunate che diventano in breve tempo disco di platino.

Capo Plaza: la biografia

Il nome vero è Luca D'Orso. Il cantante italiano colleziona milioni di visualizzazioni giornaliere su YouTube e si distingue per i messaggi positivi che manda ai giovani, incoraggiandoli sempre a credere nei propri obiettivi e a non mollare mai.

Capo Plaza nasce il 20 aprile del 1998 a Salerno - quartiere Pastena - e scrive le sue prime strofe nel 2011. La sua carriera artistica inizia tramite il social YouTube, piattaforma in cui pubblica i primi video amatoriali che vengono immediatamente apprezzati dai fan e dagli appassionati di rap.

Capo Plaza

Il 2013 è l'anno in cui Plaza raggiunge il primo successo, tutto ciò grazie al singolo d'esordio dal titolo "Sto giù". Nel 2014 duetta con il noto rapper Sfera Ebbasta nel brano citato all'inizio "Tutti i giorni"; nel 2016 esce l'album "Sulamente nuje" realizzato in coppia con Peppe Soks. La svolta nella carriera di Capo Plaza è rappresentata dal brano "Nisida", hit prodotta da AVA, subito amata e che diventa disco di platino in breve tempo.

Passato alla label Sto Record, la stessa del collega Ghali, Capo Plaza pubblica nel 2017 tre distinti singoli che diventano ancora una volta disco di platino. Si tratta delle tracce "Allenamento #1, #2 e #3".

Esistono tanti altri brani interpretati da Capo Plaza che conquistano le vette delle classifiche. Fra questi si distingue "Giovane fuoriclasse", singolo prodotto ancora da AVA e che anticipa il nuovo album. Inoltre c'è anche la hit "Tesla" duettata con Sfera Ebbasta e DrefGold, in cui il fenomeno musicale racconta il cambiamento di vita che ha affrontato per il successo ottenuto, tutto questo grazie ai proventi ottenuti dalla vendita dei suoi brani.

Nel 2018 realizza il suo primo album in studio da solista, dal titolo "20".

Capo Plaza: vita sentimentale e privata

La vita privata del rapper salernitano non è molto conosciuta. Il cantante è sempre riservato e difficilmente rilascia interviste o rimane coinvolto in gossip che fanno discutere il pubblico e i fan. Le notizie sulla sua vita privata come quelle circa la sfera sentimentale, non sono molto chiacchierate.

Capo Plaza è stato impegnato sentimentalmente con una ragazza di nome Francesca. Da quando si è trasferito in affitto a Milano si sa che la sua ragazza si chiama Naomi: nata nel 2000, era una sua fan e si sono conosciuti sui social. Tuttavia delle sue relazioni non si conoscono i risvolti. Capo Plaza in diverse interviste ha dichiarato di avere un rapporto speciale con un'altra donna. Si tratta della madre, a cui è molto legato.

Altre curiosità

Quali altre curiosità avvolgono il personaggio Capo Plaza, amato dagli appassionati di musica e Trap italiana?

Ha una sorella di 6 anni più grande. Il rapper campano Capo Plaza è seguito da milioni di fan; con il brano "Allenamento #2" è riuscito a superare oltre cinque milioni di visualizzazioni. Questo gli ha permesso di ottenere anche un importante riconoscimento, la certificazione come doppio disco di platino.

Il giovane cantante ha affermato durante un'intervista di aver messo "la testa a posto" dopo aver visto la mamma in lacrime davanti alle forze dell'ordine in seguito ad una bravata avvenuta durante l'età adolescenziale. Capo Plaza ammette di non voler ostentare i soldi guadagnati con la vendita dei suoi album. Tiene solo a precisare che si può diventare ricchi anche partendo da zero.

Capo Plaza afferma che se non avesse fatto il rapper probabilmente sarebbe andato a lavorare come muratore. Il rapper è anche molto attivo sui social, specie su Facebook e Instagram. Il suo canale ufficiale Instagram viene seguito da oltre 1 milione e mezzo di fan (2019) e racchiude numerose foto, notizie e anticipazioni.