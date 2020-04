Studia al liceo classico e poi al liceo delle scienze umane. Apre il suo primo canale YouTube e non ci vuole molto prima che il fenomeno inizi a diventare globale. Sofia Viscardi usa YouTube per parlare a ragazzi e ragazze come lei, attraverso video-blog che fotografano una generazione. Risale al 2015 la sua prima collaborazione di livello assoluto: Sofia Viscardi infatti intervista sul suo canale YouTube il famoso scrittore Roberto Saviano .

Sofia Viscardi

