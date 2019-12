Nel 2018, a 20 anni non ancora compiuti, ai campionati italiani primaverili Simona fa tris con il primo posto nei 400, negli 800 e nei 1500 metri stile libero. Inoltre fa parte della squadra italiana che partecipa ai campionati europei di Glasgow, che le portano in dote un successo straordinario, fatto di tre medaglie d'oro: la prima arriva sugli 800 metri stile libero, con un tempo che le vale il nuovo primato italiano, più basso del record precedente appartenente ad Alessia Filippi ; la seconda giunge nei 1500 metri stile libero; la terza riguarda i 400 metri stile libero. Negli anni in cui Federica Pellegrini , per ragioni anagrafiche, si avvia verso la conclusione della sua carriera agonistica, Simona Quadarella viene identificata come nuova stella del nuoto italiano femminile.

