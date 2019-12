Biografia

Paola Ogechi Egonu nasce il 18 dicembre del 1998 a Cittadella, in Veneto, da genitori nigeriani. Inizia a giocare a pallavolo nella squadra della sua città natale. A quattordici anni ottiene la cittadinanza italiana (quando suo padre riesce a farsi assegnare il passaporto italiano), per poi entrare a far parte - nel ruolo di schiacciatrice - della società federale del Club Italia. Nella stagione 2013/14 disputa il campionato di serie B1.

La stagione successiva Paola Egonu gioca in serie A2, sempre con il Club Italia, e si aggiudica il campionato mondiale Under 18 con l'Italia. Nel corso della rassegna viene premiata anche come migliore schiacciatrice.

Nello stesso periodo gioca anche per la nazionale Under 19, con la quale vince la medaglia di bronzo nel campionato mondiale di categoria. e per la nazionale Under 20. Intanto, Paola Egonu alterna la carriera sportiva con quella scolastica. Studia ragioneria a Milano. Torna a Galliera Veneta, il paese in cui è cresciuta e in cui vivono i suoi genitori, una volta ogni due settimane, per il week-end.

Sempre nel 2015 viene convocata, ad appena sedici anni, per la prima volta nella nazionale maggiore. Forte di un'altezza di 1 metro e 90 centimetri, grazie alla quale è in grado di arrivare a un'elevazione di 3 metri e 46 in salto, Paola Egonu disputa il Grand Prix con la nazionale azzurra di volley.

Nella stagione 2015/16 disputa il suo primo campionato di serie A1 con il Club Italia e contribuisce a far qualificare la nazionale maggiore di pallavolo al torneo di volley dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Convocata dal commissario tecnico Marco Bonitta per la rassegna a cinque cerchi, scende in campo - a nemmeno diciotto anni - sin dalla prima partita delle azzurre, disputata contro la Serbia.

Paola Egonu diventa, così, una delle protagoniste annunciate delle Olimpiadi italiane, anche per le sue origini. Lei, che si definisce "afroitaliana", ogni due anni torna in Nigeria, durante le vacanze di Natale, per andare a trovare le sue cugine e i suoi nonni.

Nella stagione 2017-2018 viene ingaggiata dall'AGIL Volley di Novara. Gioca quindi in Serie A1: con il nuovo team conquista la Supercoppa italiana 2017 e la Coppa Italia 2017-2018. In quest'ultimo contesto viene premiata come MVP (Most Valuable Player, miglior giocatrice del torneo). Ai campionati del mondo che svolgono in Giappone nell'ottobre del 2018, le sue schiacciate portano la nazionale azzurra a conquistare una storica medaglia d'argento.