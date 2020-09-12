Biografia

Il vero talento lo si riconosce subito. Lucrezia Lando, ballerina professionista, ha la danza dentro ed infatti, anche se non è riuscita ad affermarsi ad “Amici” di Maria De Filippi nel 2014, ha trovato subito Milly Carlucci che ha saputo valorizzarla come merita.

Oltre ad essere una danzatrice di grande bravura, Lucrezia Lando è anche molto bella, con un fisico slanciato, occhi azzurri e capelli biondi.

Nasce a Bassano del Grappa (in provincia di Vicenza) il 10 dicembre 1998, segno zodiacale Sagittario, ha indossato le scarpe da ballo per la prima volta a 10 anni, studiando e approfondendo sia il genere classico che quello latino-americano.

Lucrezia Lando

Insieme allo “storico” partner Giacomo Ballerin la Lando ha partecipato a diverse competizioni internazionali, ottenendo buonissimi risultati. Prima di Ballerin, è stata affiancata da Lorenzo Zamporelli.

Nel 2016 Lucrezia partecipa al Campionato Mondiale di Ballo Latino (categoria under 21), per poi concentrare tutte le sue energie sui prestigiosi International Open. L'anno seguente, nel 201, è eliminata dal casting per partecipare al talent show “Amici”. Ma poi l’anno successivo, nel 2018, Lucrezia viene inserita tra le ballerine professioniste di “Ballando sotto le Stelle”.

Lucrezia Lando: vita privata e curiosità

Questa ballerina telentuosa è anche una persona assai riservata, non ama parlare molto della sua vita privata. Pare che nel 2018 abbia avuto un flirt con l’allora partner di ballo nella trasmissione della Carlucci, Giaro Giarratana. In realtà non vi è mai stata una conferma ufficiale circa una probabile relazione tra i due.

In una intervista al settimanale “Di Più” la ballerina avrebbe però confidato:

“Ho vissuto una grande passione con Giaro Giarratana. Una passione basata su un’intesa totale: di cuore, di testa, di pelle, di carne. [...] Ci siamo scoperti a vicenda, a poco a poco. Prima passando insieme tutta la giornata, anche quando le prove erano finite. Poi passando insieme anche le serate. E, infine, passando insieme le notti. Ci bastava sfiorarci con un mano e guardarci negli occhi per dirci tante cose, anche senza parole.”

Ma dopo l’esperienza televisiva, i due sono tornati ad essere soltanto amici.

Nell’edizione 2018 del programma di Rai 1, Lucrezia Lando ha ricevuto apprezzamenti e gratificazioni dal pubblico e dai telespettatori, che a causa delle movenze sexy l’ha definita “Venere della pista del sabato sera Rai”.

Anche sui social, nonostante la ballerina sia presente con foto e post vari, non vi è nulla che lasci intendere la presenza nella sua vita di un uomo o, al contrario, l’essere felicemente single.

Per l'edizione di Ballando con le stelle 2020, Lucrezia gareggia in coppia con l'attore e regista Gilles Rocca. Sono loro alla fine la coppia vincitrice.