Biografia

Wanda Nara nasce il 10 dicembre del 1986 in Argentina, nella città capitale, Buenos Aires. Nel 2006 debutta a teatro con lo spettacolo "Humor en Custodia", mentre l'anno successivo è sul palco con "King Corona", di Jorge Corona. Tuttavia lascia la produzione dopo due mesi per presunti abusi commessi dallo stesso Corona e da sua moglie.

Nel 2007 Wanda Nara partecipa allo show televisivo "Patinando por un Sueno", mentre il 28 maggio del 2008 si sposa con il calciatore argentino Maxi Lopez. Nel 2009 prende parte a "El Musical de tus Suenos", e due anni più tardi è la volta di "Patinando 2011": in questo caso, però, abbandona il programma per trasferirsi in Italia al seguito del marito, e per via della sua gravidanza. A sostituirla in tv arriva sua sorella Zaira Nara - più giovane di due anni - di professione modella.

Il matrimonio tra i due si conclude il 6 novembre del 2013. Wanda Nara e Lopez divorziano dopo l'accusa di tradimento lanciata dal calciatore, a cui la donna risponde sostenendo che lo stesso Maxi Lopez le era stato più volte infedele; i magistrati argentini optano per la versione di Wanda. La donna, quindi, lascia l'Italia per tornare a Buenos Aires in compagnia dei suoi tre figli: Valentino Gastòn Lopez, nato il 25 gennaio del 2009; Constantino Lopez, nato il 18 dicembre del 2010; e Benedicto Lopez, nato il 20 febbraio del 2012.

Poco dopo Wanda intraprende una relazione sentimentale con l'attaccante argentino dell'Inter Mauro Icardi, conosciuto grazie all'amicizia con l'ex marito. Nel mese di aprile del 2014, Icardi e Lopez si sfidano nella partita tra Sampdoria e Inter, ribattezzata "derby di Wanda": Lopez, però, rifiuta di stringere la mano al suo "rivale".

Wanda Nara è presente su Instagram con l'account @wanda_icardi

Il 19 gennaio del 2015 Wanda diventa mamma per la quarta volta, con la nascita di Francesca Icardi, seguita il 27 ottobre del 2016 da Isabella Icardi, quinta figlia della Nara e seconda di Icardi. Nel frattempo l'argentina diventa anche procuratrice del compagno e ne cura gli interessi sportivi ed economici, favorendo i suoi rinnovi di contratto con l'Inter a suon di aumenti di stipendio.

Nel mese di settembre 2017 esce il suo primo libro: "Campione in campo e nella vita", in cui parla del marito Icardi ed è dedicato alla crescita personale e sportiva dei più piccoli. Nell'agosto del 2018, Wanda firma un contratto con Mediaset per partecipare in qualità di opinionista alla trasmissione calcistica di Italia 1 "Tiki Taka", condotta da Pierluigi Pardo.