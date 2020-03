Biografia

Pierluigi Pardo nato a Roma il 4 marzo 1974, è un giornalista, conduttore televisivo e commentatore sportivo famoso in tutta Italia. Nato e cresciuto nel quartiere Trieste, nel 1999 si laurea in Economia all'Università di Roma La Sapienza ed entra a far parte del "Piccolo Gruppo di Michele Plastino" (un laboratorio di giornalismo e comunicazione da cui provengono giornalisti quali Sandro Piccinini, Massimo Marianella e Fabio Caressa). A questa fantastica esperienza alterna alcune significative esperienze lavorative, come quella di Marketing Assistant Brand Manager alla "Procter & Gamble" e quella di speaker radiofonico presso alcune emittenti locali romane.

I compagni della squadra di calcio, in cui giocava prima di diventare commentatore sportivo, lo hanno soprannominato "Il gatto" o "Pardo il ghepardo", per via della sua agilità.

Nel 2001 entra a far parte, come telecronista, del cast di Stream, poi confluita in Sky Italia, per la quale svolge il lavoro di commentatore per le principali partite di FA Cup. Dall'estate del 2010 lavora per Mediaset Premium come telecronista e inviato per il calcio. Parla perfettamente, oltre l'italiano, quattro lingue: inglese, spagnolo, portoghese e tedesco.

L'11 ottobre 2014 ha sposato la pasticciera Simona Galimberti.

L'esperienza di Pierluigi Pardo a Sky Italia

Durante l'esperienza in Sky Italia, Pierluigi Pardo segue come telecronista le principali partite del Campionato di Serie A, della Lega Pro, di alcune partite di Premier League e lavora anche come inviato da bordo campo per i principali match di Uefa Champions League in cui è impegnata una squadra italiana.

Nel 2006, invece, nel corso dei Mondiali di Calcio giocati in Germania segue tutte le partite giocate dalla Nazionale inglese.

Insieme a Stefano De Grandis conduce il programma "Extreme Dodgeball" su GXT e "American Gladiators" insieme all'ex velina Thais Souza Wiggers. Sostituisce più volte Fabio Caressa nella conduzione del programma "Mondo Gol" e il 19 novembre pubblica "Dico Tutto", la biografia del calciatore Antonio Cassano, scritta insieme al giocatore barese.

Nel 2010, in occasione di uno speciale di Sky dedicato ai primi 100 gol di Wayne Rooney, Pierluigi Pardo presenta uno speciale sul giocatore inglese, realizzato insieme ad alcuni famosi giornalisti di Sky.

Mediaset Premium

Il 26 luglio 2010, insieme al collega ed amico Marco Foroni, passa a Mediaset Premium per seguire come telecronista la stagione 2010/2011. Si presenta subito ai nuovi telespettatori con uno speciale, andato in onda proprio sulle reti Mediaset, con uno speciale su Cassano.

A dicembre dello stesso anno viene inviato ad Abu Dhabi per il Mondiale per Club vinto dall'Inter. Dal 2010 al 2012 conduce invece il programma "Premium Football Club", un approfondimento calcistico in onda ogni lunedì sera. Nel gennaio 2011 presenta l'annuale edizione degli Oscar del calcio. Nel 2012-2013 Pierluigi Pardo è alla conduzione di "Undici", un programma di approfondimento calcistico in onda ogni lunedì sera sul canale Mediaset Italia 2, e figura tra i migliori telecronisti delle partite di Serie A, UEFA Champions League e UEFA Europa League, nonché inviato di punta al seguito della Nazionale di Cesare Prandelli.

A settembre del 2013 conduce la trasmissione "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco" in onda in seconda serata su Italia 1. A febbraio 2016 comincia invece a condurre "Maggioranza assoluta" in onda sempre su Italia 1. Sempre nello stesso anno, in coppia con Carlo Genta, conduce anche la trasmissione radiofonica "Tutti Convocati", trasmessa ogni giorno su Radio 24. Nell'ottobre del 2015 comincia a collaborare come opinionista per il quotidiano sportivo "Corriere dello Sport", nella rubrica "Tiki...Pedia".

Pro Evolution Soccer

Nel 2008 diviene la voce della telecronaca italiana del videogioco Pro Evolution Soccer insieme a José Altafini, ed entrambi rimangono confermati fino all'edizione 2014.

Nel 2015 presta invece la sua voce al videogioco FIFA 15 affiancato da Stefano Nava, insieme al quale sostituisce Fabio Caressa e Beppe Bergomi . Sempre nello stesso anno, partecipa in un cameo nel film "Italiano medio", di Maccio Capatonda.

Pubblicazioni

Nel 2008, come detto, Pierluigi Pardo pubblica la biografia di Antonio Cassano, intitolata "Dico tutto", che ottiene un grandissimo successo di pubblico, raggiungendo le centomila copie vendute. Nel 2009, insieme a José Altafini, scrive "Incredibili amici. Il mio manuale del calcio" e il secondo libro con Antonio Cassano "Le mattine non servono a niente".

Nel 2010 scrive la prima biografia di Samuel Eto'o, intitolata "I piedi in Italia, il cuore in Africa".