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Biografie

Camila Raznovich

Camila Raznovich

Camila Raznovich

Biografia

Camila Raznovich è una conduttrice televisiva italiana. Nasce a Milano il 13 ottobre 1974 da padre argentino di origine russa, Mario Israel Raznovich (di religione ebraica), e madre italiana, Nicla Nardi (di religione cattolica).

Camila Raznovich

Camila Raznovich

Cresciuta in una comunità hippy in India, con i genitori che per molti anni hanno seguito un maestro di vita che mischiava diverse religioni, la sua infanzia è anche caratterizzata da innumerevoli viaggi e dal melting pot di culture che come è facile comprendere contaminano la sua identità, sviluppatasi forte e indipendente.

Formazione e prime esperienze tv

Dal 1995 al 2000 frequenta alcune tra le più prestigiose scuole di recitazione all'estero come la HB Herbert Berghof di New York, la London Center for Theatre Studies e la Central School of Speech and Drama di Londra.

Dal 1995 inizia anche la carriera ad MTV: numerosissimi sono gli show che la vedono protagonista. Da "Hanging Out" ad "Amour", da "Dial MTV" a "Select", da "Hit List Italia" alla primissima edizione di "MTV On The Beach", Camila Raznovich conduce gli show che fanno la storia del canale.

Camila Raznovich

Dopo tanti anni trascorsi davanti alla telecamera si dedica con successo anche alla radio: Radio 105 e poi Radio Italia Network con il programma "Camila bum bum".

A partire dal 1999 è testimonial di Nescafé.

Gli anni 2000

Il 1° maggio 2001 ritorna a MTV Italia e da allora Camila Raznovich diventa la protagonista indiscussa della fascia serale del canale con "Loveline", il programma di amore e sesso che la vede alle prese con le più ardite domande del pubblico.

Visto il successo del format, MTV decide di affidarle anche la conduzione di "Drugline", tre puntate speciali in prima serata dedicate ai dubbi e ai quesiti dei ragazzi sul mondo della droga.

Camila Raznovich

Nello stesso anno (2004) accetta la sfida di "Kiss & Tell", piccantissimo programma di MTV per trovare l'anima gemella, e dell'innovativo "Sformat", un contenitore cinico e ironico sul mondo dei reality show in seconda serata su RaiDue.

È anche protagonista del nuovo "Girls' Night", talk show tutto al femminile in quattro serate.

Nel 2005 è la volta di "True Line", l'anno successivo di "Voice", quattro serate-evento su temi d'attualità con un folto pubblico di ragazzi chiamato ad interagire con gli ospiti.

Nel 2006 presenta "Relazioni Pericolose" su La7 e pubblica con grande successo il libro autobiografico "Lo Rifarei!".

Camila Raznovich Libro

Il libro di Camila Raznovich

Il 2007 la vede impegnata su Mtv Italia e approdare su RaiTre, con il successo "Amore criminale". Camila è anche protagonista di "Camminando", un viaggio in due speciali (a marzo 2008 su La7) attraverso gli usi, i costumi e le tradizioni spirituali dell'India, raccontati, zaino in spalla, in modo diretto e suggestivo.

Dalla primavera 2008 Camila conduce su Rai 3 il talk show "Tatami".

Il 12 luglio 2009 nasce la sua primogenita, Viola. La secondogenita, Sole, nasce il 16 aprile 2012, avute entrambe dall'ex compagno, l'architetto Eugenio Campari.

Camila Raznovich

Gli anni 2010 e 2020

Nel 2014 sostituisce Licia Colò alla conduzione della storica trasmissione "Alle falde del Kilimangiaro", che cambia nome in "Kilimangiaro".

Camila Raznovich

Nel 2017 presenta il concerto del 1° Maggio a Roma, affiancata dal rapper partenopeo Clementino.

Nel 2021 sposa l’imprenditore francese Loic Fleury.

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Biografieonline non ha contatti diretti con Camila Raznovich. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Camila Raznovich.

Lunedì 5 aprile 2021 19:33:27

Idea Innovativa


Carissima Camilla,
hai mai sentito parlare di Fiori veri "fermi nel Tempo"? Questa Idea é venuta a mia madre, Mariuccia Arati che ha sperimentato per lunghi anni la possibilità di conservare i Fiori "mineralizzandoli". Se vuoi puoi dare un'occhiata alla Pagina facebook: "Libri e fiori di Tatiana e Mariuccia". Abbiamo in casa un'infinità di sculture realizzate a partire dal fiore successivamente trattato come detto sopra. Il sogno di mia madre é quello di realizzare un Museo del Fiore ma, fino ad ora, nessuno l'ha presa sul serio.
Perché non vieni a trovarci, visto che ti piace scoprire il Mondo in tutte le tue sfacettature?
Puoi contattarci, oltre che via mail anche al n° di cell. 328-------. Un caro saluto Tatiana Gorla

Da: Tatiana Gorla
Giovedì 10 dicembre 2020 13:17:54

Houston e le missioni spaziali


Buongiorno Camilla,
Ho ascoltato che lei ha piacere a farsi portare a Houston, posso chiederle come mai? Cosa la spinge? Era la puntata sulle missioni spaziali. Lo sa che bisogna essere preparati fisicamente e mentalmente per partecipare! ? Nel mio caso non condivido e non amo le missioni spaziali tantomeno le avventure subacquee. Saluti
Viviana Ciufo

Da: Viviana Ciufo
Domenica 17 novembre 2019 10:53:24

Buongiorno Camilla, sono il pubblicista Donato Vena. Abbiamo prodotto il docufilm ‘Matera Plovdiv la retta via della cultura 2019', un film che unisce le due capitali europee della cultura 2019 attraverso l'avventura vissuta dal lucano Donato Vena partito da Matera alla volta di Plovdiv, per ritrovare un amico bulgaro che non vede da oltre 25 anni. In compagnia della carovana delle mappe di ghiga, Donato viaggia lungo un'ipotetica retta via tracciata sul globo e che unisce i due paesi, Italia e Bulgaria.

Il docufilm, oltre ad avere il patrocinio del comune di Modena, ha ricevuto gli elogi dal ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, che ha dichiarato: "Il viaggio che avete compiuto attraverso la Puglia, il mare Adriatico, l'Albania e la Macedonia del Nord fino alla Bulgaria rende concreto il legame tra le due Capitali europee della cultura 2019, una storia di umanità e di rapporti che simboleggia l'essenza stessa del nostro essere europei".

Un viaggio che si sviluppa lungo i fantomatici 700 km di cultura di cui è infarcita questa retta via, attraversando dunque quattro Stati, Italia Albania Macedonia e infine Bulgaria, passando per mare e terra, scoprendo usi e costumi delle popolazioni locali, svelando paesaggi, raccogliendo testimonianze, tra i sapori e i saperi dei luoghi visitati. Una sfida quella di Donato Vena e della carovana che lo segue: riuscire a piantare un paletto o tirare il filo rosso della cultura che unisce popoli diversi in otto punti lungo questo viaggio dai quali passa la retta via della cultura. Tra questi per esempio il parlamento albanese come anche un vasto campo della Bulgaria, dove per segnare il tracciato si è dovuto ricorrere ad un aratro antico tirato da un cavallo.

Fino al finale a sorpresa. A fare da collante tra gli Stati attraversati sono la musica e i balli folk, all'insegna di un concetto di cultura che passa necessariamente anche attraverso la tradizione popolare.

Il docufilm è stato diretto da Isabella Trovato, giornalista professionista e regista ed è stato coprodotto da le mappe di ghiga, testata giornalistica online dedicata a sapere cultura e conoscenza, e dall'Associazione Tarantella Lucana A. S. D.
Dato l'interesse culturale, il docufilm ha ottenuto il patrocinio: della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Plovdiv 2019, Comuni di Matera e di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna ed il contributo della Regione Basilicata C. R. L. M., Bper banca e Coldiretti Reggio Emilia.

Mi piacerebbe parlare del docufilm nella rubrica Kilimangiaro, magari mettendo in onda alcune immagini accattivanti del viaggio.
Donato Vena (328/-------)


Trailer
https://youtu. be/nr5iiCenDT0

Scheda di Filmitalia
https://www. filmitalia. org/p. aspx? t=film&l=it&did=136301

Servizio di RAI 3 nella trasmissione nazionale "Matera Italia"
https://www. youtube. com/watch? v=Y7JoWFg6xLQ&feature=youtu. be

Comunicato on. Franceschini
https://www. beniculturali. it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset. html_72297238. html

Da: Donato Vena
Domenica 20 gennaio 2019 18:41:49

Buonasera Camila, mi è capitato oggi di ascoltare l'Intervista al giornalista Rai di ritorno dalla Libia. Le verità delle cose che ha detto non erano certo difficili da intuire! Devo dire però che è stato molto bravo nell'esporre la realtà di questa terribile situazione. Il suo grido " siamo tutti responsabili " è stato davvero un salutare pugno nello stomaco, o almeno così sarebbe dovuto essere per una qualsiasi persona con un minimo, anzi minimissimo senso comune. Che fare? Io sono un semplicissimo cittadino, un pensionato non d'oro. Posso proporre a lei che ha la possibilità, visto la sua notorietà e il suo lavoro di lanciare una pagina sui maggiori quotidiani italiani ( e magari non solo italiani se è possibile, per evitare la solita frase insopportabile "prima gli italiani" ) una pagina intera con tante firme con le parole dette oggi dal bravo giornalista. Aggiungo, io non sono credente si potrebbe nel contempo lanciare una sottoscrizione per raccogliere dei fondi per aiutare questi disperati. Io posso concorrere con 100 euro, lo so non sono molti ma è molto più necessario che siano molti a partecipare, dicevo non sono credente ma lascerei poi alla Caritas il compito di organizzare gli aiuti... purtroppo l'assenza di una voce della società così detta civile non credo permetta una soluzione diversa ( almeno al momento non mi pare ci sia ) grazie Luigi Ricci Miazzina ( vb )

Da: Luigi
Domenica 28 ottobre 2018 18:24:40

Bellissima e simpaticissima, ciao

Da: Eduardo albano
Domenica 4 febbraio 2018 19:03:25

Rende il programma Kilimangiaro
molto rilassante e meno formale.
Mi piace

Da: Mario Rubattu
Mercoledì 26 maggio 2010 11:31:48

Quanto e' bella questa donna!!! Mi Piace tanto e ho saputo che forse farà parte della giuria di X-Factor 4... Incrocio le dita per lei

Da: zanzibar

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