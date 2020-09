Biografia

László József Bíró (indicato anche come Ladislao José Biro, per la sua naturalizzazione argentina) nacque a Budapest il 29 settembre 1899. Di professione giornalista, a lui si deve l'invenzione della penna a sfera. Come talvolta accade, le invenzioni assumono poi il nome del proprio inventore, ed è così che oggi chiamiamo comunemente biro, le penne a sfera.

L'invenzione della penna a sfera (o biro)

La celebre invenzione va fatta risalire intorno alla fine degli anni Trenta. Nella compartecipazione va dato credito anche a György, fratello di László Bíró.

Pare che Bíró ebbe la prima intuizione del meccanismo alla base della penna a sfera osservando alcuni bambini che giocavano a biglie sulla strada. Ma questa potrebbe essere solo parte della leggenda.

Il problema dell'inchiostro

Di fatto ciò che mosse Bíró verso quella che sarebbe poi diventata una fama planetaria - più per l'oggetto della sua invenzione che per la sua persona - fu trovare una soluzione al problema delle macchie che le penne stilografiche lasciavano sui fogli. Così Bíró provò a sostituire il tipo di inchiostro che si usava per scrivere, con quello delle rotative che stampavano i giornali.

Il nuovo liquido era però viscoso. Esso rendeva difficoltosa e poco fluida la scrittura. Così Bíró perfezionò la sua idea, con una soluzione semplice e allo stesso tempo geniale. All'interno della punta inserì una piccola pallina metallica. Questa permise di ottenere una distribuzione omogenea dell'inchiostro, proprio con lo stesso principio che permetteva ai cilindri rotanti di stampare la carta dei giornali. Nacque così la prima penna a sfera.

La diffusione dell'invenzione di László Bíró

Come accade a tutte le invenzioni però, prima di poter essere commercializzata, la "biro" necessitò di molti perfezionamenti oltre che, naturalmente, di un grosso investimento finanziario. Le sperimentazioni di Bíró vennero interrotte per il precipitare degli eventi storici. Ci si avvicinava alla Seconda guerra mondiale. László, assieme alla famiglia di origine ebraica, dovette fuggire dall'Ungheria a Parigi per evitare persecuzioni. In seguito, dopo l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi, si spostò in Argentina.

E' in Argentina che Bíró iniziò la produzione della sua penna. Ad aiutarlo ci fu il contributo di vari esperti. Affinché la penna funzionasse bene era necessaria una pallina metallica con precise caratteristiche. Solo una ditta svizzera fu alla fine in grado di produrre le sfere. L'altro problema era quello di ottenere un inchiostro dalla corretta viscosità. Inizialmente se ne occupò il fratello György, e successivamente le sperimentazioni continuarono nella ditta di Andor Goy e Kovalszky. Andor Goy ebbe un ruolo importante nella produzione su larga scala della penna a sfera.

La penna BIC

Nel 1940 Bíró iniziò a lavorare in modo indipendente e nel 1943 brevettò la sua invenzione. I costi di produzione erano però piuttosto elevati e la penna a sfera risultava essere un prodotto d'élite. I fratelli Bíró cedettero il brevetto al barone italiano, naturalizzato francese, Marcel Bich, che riuscì a produrre una penna abbattendo i costi del 90% e la commercializzò in tutto il mondo.

Sebbene la prima penna a sfera fosse stata presentata al grande pubblico in Argentina, nel 1945, col marchio Eterpen, successivamente fu associata al nome di Bich. Commercializzandola con il nome di penna BIC, ebbe un successo enorme. E' facile intuirlo, considerato che ancora oggi si è soliti indicare con il nome "penna Bic" il semplice oggetto per scrivere.

Marcel Bich divenne ricchissimo e creò un impero a livello industriale. László Bíró invece morì povero, a Buenos Aires, il 24 ottobre 1985, all'età di 86 anni. A sua memoria e in suo onore, in Argentina ogni 29 settembre - suo giorno di nascita - si festeggia il "giorno degli inventori".

Curiosità