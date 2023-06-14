Silvio Berlusconi
Biografia
Silvio Berlusconi nasce il 29 settembre 1936 a Milano. Laureato in Giurisprudenza, inizia la sua professione d'imprenditore nel settore dell'edilizia. Dal 1969 al 1979 si occupa del progetto e della costruzione di "Milano 2", la città satellite alle porte del capoluogo lombardo, cui segue la realizzazione di "Milano 3" e del centro commerciale "Il Girasole".
Nel 1980 si dedica alla produzione televisiva. Trasforma la tv via cavo di Milano 2 in una televisione nazionale: nascono Canale 5, prima rete televisiva nazionale alternativa alla RAI e Publitalia, la relativa concessionaria di pubblicità. Queste attività fanno capo all'holding Fininvest, fondata nel 1978. Il successo ottenuto con Canale 5 lo spinge anche ad acquistare le reti televisive Italia Uno (da Rusconi nel 1982) e Retequattro (da Mondadori nel 1984) che trasforma in un network nazionale.
Nel 1985 divorzia da Carla Dall'Oglio ed ufficializza il legame con Veronica Lario (al secolo Miriam Bartolini), attrice, che sposerà poi nel 1990 e da cui avrà tre figli.
Sempre nell'anno 1985 un pretore ordina l'oscuramento delle sue tv: il meccanismo ideato da Berlusconi per avere una programmazione nazionale - la cosiddetta interconnessione per cassettazione ovvero l'invio dei programmi tramite videocassette trasmesse negli stessi orari da emittenti locali - viene giudicato fuori legge. In suo aiuto interviene Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio, che con due decreti autorizza di fatto le trasmissioni televisive private a diffusione nazionale; la nuova normativa implicitamente rafforza il duopolio RAI-Fininvest. Sempre nello stesso periodo Berlusconi diventa proprietario del settimanale Sorrisi e Canzoni TV.
Dal 1986 è Presidente della squadra di calcio Milan A.C., che sotto la sua gestione conoscerà periodi d'oro (lo storico ciclo di Arrigo Sacchi, ma anche prestigiosi successi con Fabio Capello e Carlo Ancelotti) ottenendo molti titoli sia a livello nazionale che internazionale.
Nel 1989 comincia la cosiddetta "guerra di Segrate" che vede Berlusconi da una parte e Carlo De Benedetti, Caracciolo e Scalfari dall'altra. Alla fine il gruppo Mondadori viene diviso: il settore della produzione dei libri e il settimanale Panorama passano a Berlusconi, mentre l'Espresso e altri giornali locali vanno a De Benedetti - Caracciolo.
Intanto con la legge Mammì sull'editoria e la TV (1990) Berlusconi è costretto a cedere Il Giornale (fondato e diretto per qualche anno da Indro Montanelli) di cui era proprietario dagli anni '70. Lo affida al fratello Paolo Berlusconi. Nello stesso periodo in cui cresce sotto il profilo editoriale, il gruppo Fininvest sviluppa una forte presenza anche nel settore delle assicurazioni e della vendita dei prodotti finanziari con le società Mediolanum e Programma Italia. Tutto questo fa sì che all'inizio degli anni '90 la Fininvest diventi il secondo gruppo privato italiano con oltre 40 mila dipendenti.
All'inizio degli anni '90 crolla il sistema tradizionale dei partiti. Alle elezioni per la carica di sindaco di Roma nel novembre 1993 Berlusconi dichiara - tra lo stupore generale - che voterà per il partito di Gianfranco Fini. Lo "sdoganamento" dei voti della destra missina è il primo passo per la costruzione del Polo delle libertà.
Nel gennaio 1994 Silvio Berlusconi annuncia il suo ingresso in politica: si dimette da tutte le cariche ricoperte nel Gruppo Fininvest e fonda Forza Italia, partito che dal nulla in soli tre mesi arriverà a superare il 20 per cento dei consensi alle elezioni politiche; alleato con il partito Alleanza nazionale di Gianfranco Fini, la Lega Nord di Umberto Bossi e il Ccd di Pierferdinando Casini e Clemente Mastella.
Il governo nasce tra mille polemiche. Anche dall'Europa non mancano critiche. Il Polo va avanti, ma a luglio arriva il primo stop: tenta di far approvare un decreto per uscire da Tangentopoli, entra in rotta con il Pool di Mani pulite (Antonio Di Pietro è ormai uno dei personaggi-simbolo nazionali del rinnovamento del mondo politico) ed è costretto alla retromarcia. Lo stesso avviene per la riforma delle pensioni disegnata dal ministro del Tesoro Lamberto Dini (che poi si allontanerà dal Polo passando allo schieramento dell'Ulivo). Manifestazioni di piazza e opposizione del sindacato inducono a non trattare la materia nella legge Finanziaria. Ma il colpo finale lo subisce a Napoli: mentre Berlusconi presiede la Conferenza mondiale contro la criminalità organizzata il Cavaliere riceve un avviso di garanzia per corruzione dal Pool di Milano. È uno schiaffo in diretta che fa gridare al complotto dei magistrati. Tempi e modi dell'iniziativa non convincono neanche i suoi tradizionali oppositori: Berlusconi in seguito verrà prosciolto dalle accuse, ma il danno di immagine sarà enorme. Approvata la Finanziaria nel dicembre del 1994 la Lega toglie la fiducia al governo. Dopo otto mesi Berlusconi è costretto a dimettersi da presidente del Consiglio dei ministri.
Alle politiche del 1996 Forza Italia si presenta senza l'appoggio leghista: il vincitore è Romano Prodi, leader dell'Ulivo. Berlusconi guida l'opposizione e partecipa ai lavori della commissione Bicamerale per le Riforme presieduta da Massimo D'Alema che tenterà - senza riuscirci - di compiere quelle riforme istituzionali e costituzionali tanto necessarie al Paese.
Alle elezioni europee del 1999 Forza Italia sfiora il 30 per cento dei voti vincendo anche le Regionali: le conseguenze di questo successo vedranno Massimo D'Alema dimettersi dalla carica di premier. In campo europero Forza Italia aderisce al Ppe: Silvio Berlusconi diventa uno degli esponenti di punta.
Alle elezioni politiche del 2001 Berlusconi recupera il rapporto con la Lega di Umberto Bossi, apre ai repubblicani e consolida il rapporto con Gianfranco Fini. Il risultato è positivo: la Casa delle libertà vince con il 45,4 per cento alla Camera e il 42,5 al Senato. In termini di seggi significa 368 seggi alla Camera (la maggioranza è di 315) e di 177 al Senato (la maggioranza è di 158). Berlusconi sale alla Presidenza del Consiglio e Forza Italia diventa il primo partito italiano con il 29,4 per cento dei voti.
Il secondo Governo Berlusconi è il più longevo della storia della Repubblica Italiana quando si arriva alle elezioni europee del 2004. Fatte le debite somme dei risultati delle singole forze politiche, per Forza Italia i risultati non sono confortanti ma anche lo schieramento dell'Ulivo sebbene la sola lista Uniti nell'Ulivo raccolga oltre il 31% dei voti, non raggiungerà l'obiettivo sperato.
In questi anni di dedizione alla politica, lascia la guida delle sue aziende ai figli Marina Berlusconi (Mondadori) e Pier Silvio Berlusconi (Mediaset).
Nell'aprile del 2005, successivamente ai negativi risultati ottenuti dalla Casa delle Liberta con le elezioni regionali, Berlusconi ha sciolto l'esecutivo presentando una nuova compagine di ministri.
Le successive elezioni politiche (aprile 2006) hanno diviso in due gli elettori italiani che hanno comunque decretato la vittoria del centro-sinistra. Il governo Prodi resta in carica per soli due anni. Alle elezioni politiche del 2008 Berlusconi si presenta come leader della formazione del PdL (Popolo della Libertà), che unisce Forza Italia e Alleanza Nazionale, assieme a gruppi minori di orientamento democristiano e liberale. Il risultato delle elezioni decreta il PdL come primo partito italiano: nel maggio del 2008 prende il via il IV governo Berlusconi. Con il congresso del 29 marzo 2009, a Roma, viene poi sancita la nascita ufficiale del PdL.
Ha pubblicato alcuni volumi di discorsi che raccolgono il suo pensiero politico, tra cui ricordiamo "L'Italia che ho in mente" (2000), "Discorsi per la democrazia" (2001), "La forza di un sogno" (2004).
Le capacità imprenditoriali di Berlusconi sono indubbie, come anche le sue doti diplomatiche grazie alle quali, come hanno avuto modo di riconoscere anche i suoi antagonisti politici, l'Italia ha spesso ottenuto meritato risalto d'immagine a livello internazionale. Di fatto, con la sua discesa in campo Berlusconi si è assunto una grande responsabilità di fronte a tutti gli italiani, e analizzando la storia contemporanea del Paese, nel bene e nel male, Berlusconi è stato uno degli autori che ne ha scritto le pagine più importanti.
Dopo un ingente numero di processi a suo carico, nel 2013 viene condannato (dopo tre gradi di giudizio). Alle sue spalle conta 4 incarichi come Presidente del Consiglio del Ministri, Ministro degli esteri, della salute e delle finanze. Alle sua spalle lascia anche la trasformazione del suo partito da Forza Italia a Popolo della Libertà, e il nuovo ritorno a Forza Italia (2013). Il Parlamento alla fine del mese di novembre dello stesso anno si pronuncia a favore della sua decadenza da senatore. Berlusconi dovrà pertanto scontare la pena: la sua presenza sulla scena politica, nonostante non sia più eleggibile, continuerà ad essere importante.
Torna candidabile nel 2018: viene eletto parlamentare europeo alle elezioni europee del 2019.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 vince nel collegio uninominale di Monza, tornando al Senato dopo nove anni di assenza.
Muore il 12 giugno 2023 all'età di 86 anni, presso l'ospedale San Raffaele di Milano.
A seguito della morte, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti l’ha menzionato in un’intervista esclusiva ricordandolo con queste parole:
“Silvio Berlusconi è stato un maestro, un maestro per me che ho avuto la fortuna di lavorare a Mediaset. Perché allora, soprattutto all’inizio, quando non era ancora impegnato con l’attività politica, seguiva personalmente tutte le trasmissioni, ci correggeva, ci faceva migliorare già come un maestro di professione e già come maestro di giornalismo. Non tanto sul contenuto del pezzo ma più nella forma.”
Frasi di Silvio Berlusconi
La relazione tra la mia esperienza di imprenditore e quella di politico risiede in un'unica parola: libertà.
La verità ha sempre mille volti, come ogni volto ha sempre mille verità.
La formula del successo si riassume in tre parole: lavoro, lavoro, lavoro.
Serve un chiarimento sulla Costituzione. Rifletteremo e vedremo se dovremo arrivare a quella riforme della Carta Costituzionale che sono necessarie, perché è una legge fatta molti anni fa, sotto l'influenza di una fine della dittatura con la presenza al tavolo di forze ideologizzate, che hanno guardato alla Costituzione russa come ad un modello da cui prendere molte indicazioni.
Non conosco nessun pessimista che abbia mai combinato qualcosa di buono nella vita.
La libertà è l'essenza dell'uomo e Dio creando l'uomo l'ha voluto libero.
Si può fare politica anche fuori dal Parlamento: non è un seggio che fa il leader.
Sarebbe disdicevole se il governo cadesse ma naturalmente non siamo disponibili a mandare avanti un governo [il governo Letta] se la sinistra dovesse intervenire su di me, sul leader del Pdl, impedendogli di fare politica.
[30 agosto 2013]
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Silvio Berlusconi
Foto e immagini di Silvio Berlusconi
Commenti
Ma un parlamentare che parla sottobanco col nemico putin non dovrebbe essere ingabbiato al 41bis per alto tradimento come l'altro burattino della lega?
Buongiorno Cavaliere Berlusconi, avrei tanto bisogno di parlare con lei, mio marito ed io siamo suoi sostenitori da sempre, il mio sogno è incontrarla x una foto che appendero in casa. So che lei ha un cuore grande, non sapevo come rivolgermi a lei, avrei bisogno di un aiuto concreto, se mi può contattare le sarò eternamente grata, noi abitiamo vicino ad Arcore, in attesa di una sua risposta le auguro tanta salute e tanta fortuna, in fede signora Rosalia
Buongiorno cavaliere sono la signora Rosalia ho dimenticato di darle il mio contatto, 345-------, grazie buona giornata
Non so se ti è arrivato il messaggio in cui è specificato le mie conscenze e operazioni: laurea in ingngeria di Roma e 3 lauree di filosofia di Catania. Inoltre quando lavoravo a Milano nel politecnico ero responsabile di tutti i sistemi di comunicazione italiani ed ero io a difenderli, negli anni 80, a Brussell. Ciao e spero di comunicare molto presto con te. Saluti di vita e spero di amministrare con te la Sicilia che attualmete è amministrata da ignoranti e irresponsabili,
devi sapere che noi abbiamo i petrolchimici più importanti di Italia e di Europa ma il costo del nostro carburante è molto elevato,
ciao caro Silvio. Mi piacerà molto contattarti e vederti.
Caro Silvio ho dimenticato negli altri messaggi di comunicarti le mie coordinate che sono le seguenti:
telefono: 333-------
residenza: contrada sabatù n°------- 96010 Canicattini Bagni (Siracusa) Sicilia.
email: -------
Un caro saluto
Elezioni: necessito di qualche chiarimento
Buongiorno Presidente,
come sostenitore da sempre del centro- destra in occasione di queste elezioni necessito di qualche chiarimento:
1) in caso di vittoria pensate di continuare ad inviare armi all'Ucraina ?
2) pensate di continuare con le sanzioni (che alla fine ricadono solo su di noi) nei confronti di Putin?
3) per quanto ancora dobbiamo prendere ordini dagli Americani che sono gli unici a volere far continuare questa guerra?
Le sarei grato se nelle prossime conferenze pubbliche mi chiarisse questi 3 punti che condizionano il mio voto e quello di tanti altri Italiani.
Distinti saluti
Caro zio Silvio ieri avete fatto l'unica cosa buona dal 2011, e spero alle prossime elezioni gli Italiani vi affossino allo 0, 7%, non devono dimenticare quando braccavate i no-vax e no green pass come degli appestati, poliziotti che mangiavano panini x la strada, medici e infermieri radiati dal proprio lavoro, ma qualche giudice piano piano sta rimettendo le cose al suo posto, che schifo, VERGOGNATEVI, POPOLO DELLE LIBERTA' di che, LIBERTA' di SCELTE, o siamo in COREA del NORD. il tutto detto da una persona che ha fatto tutti i vaccini... Libertà di scelta... Libertà di scelta... Vi auguro lo 0, 7%... Ciaooo
Avete fatto un danno
Complimenti !!!
Oggi, 20/07/22 avete fatto un danno immenso a TUTTI.
Da oggi, Vostro EX ELETTORE
Armando Bianchini
A proposito di Putin
Ciao Silvio, come hai fatto proprio tu a fidarti di un ex comunista?
Che ne pensi di alcune mie riflessioni sulle possibili cause della guerra?: Madre Russia vs figlia Ucraina: guerra generazionale?
E’ come se la madre Russia, ancora attaccata ai valori della tradizione (famiglia patriarcale, culto della forza, obbedienza cieca nei riguardi dell’autorità), si rifiutasse di accettare che la propria figlia Ucraina frequenti compagnie, quelle occidentali, non consone allo stile di vita a lei imposto, fino all’extrema ratio dell’uccisione della figlia stessa (mi viene spontaneo il confronto con il caso di cronaca relativo alla vicenda tragica di Saman e della famiglia pakistana che l’ha uccisa).
Se così fosse ci troveremmo di fronte ad un problema di ancor più difficile soluzione che se si trattasse “solo” di un problema legato all’imperialismo russo o all’espansionismo di tipo economico. Sarebbe un problema di tale complessità e profondità da richiamare alla mente gli abissi messi in scena dalla tragedia greca.
Quale soluzione è possibile? La figlia Ucraina per sua stessa natura rivolta verso il futuro non può accettare di ritornare ad un passato remoto in cui non può più riconoscersi, e d’altra parte la madre Russia, secondo il suo stesso concetto di famiglia, non può accettare che le venga tolto qualcosa che sente/crede/vuole di sua appartenenza. Paradossalmente quindi è proprio l’estrema vicinanza dei due popoli a rendere la situazione ancora più grave di quella che se fossero culturalmente distanti.
Appello al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin: non c’è amore più grande di quello che ha una madre per la propria figlia: lascia che la figlia Ucraina della Grande Madre Russia se ne vada per la sua strada. “Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia” (Alessandro Manzoni).
Help
Buon giorno dott Berlusconi non so se mai qualcuno leggera mai queste righe, sono un vigile del fuoco di Catania e credo di avere subito delle ingiustizie riguardo proprietà abitativa dove siamo in quattro famiglie tutti parenti casa che è stata un lascito dei genitori di mia moglie oggi entrambi defunti. per vari problemi abbiamo dovuto avere a che fare sia col comune che con un ingegnere privato che a suo dire ci avrebbe aiutato a sistemare il tutto. situazione molto ingarbugliata posso solo dire che è l'unica proprietà immobiliare in possesso della nostra famiglia e che dopo 11 anni di causa civile oggi abbiamo avuto sentenza negativa. io sono convinto che il problema e perché noi non disponiamo di denaro per avete avvocati capaci e l'ingegnere truffaldino ma a sua volta incappato a problemi con il nostro comune e riuscito a vincere la causa. oggi ci troviamo a pagare 150 Milà euro a l'ingegnere con la beffa che nessuno riesce a sistemare burocraticamente l'abitazione per poterla a malincuore vederla. io non chiedo soldi però spero che magari con l'appoggio di avvocati da lei conosciuti riusciremo a risolvere per il meglio noi non vorremmo perdere la casa ma al massimo se riusciamo a sistemarla saldiamo il debito che secondo me non è dovuto. la ringrazio le auguro buona Pasqua spero che qualcuno possa leggere tutto ciò e aiutarmi io come vigile del fuoco sono abituato ad aiutare tutti grazie
Una famiglia disperata in cerca di aiuto
Buonasera Onorevole Berlusconi!
Vi sembrerà molto strano questo messaggio, ma una persona disperata può arrivare fino qui. Vi seguiamo sempre e per noi sei veramente un mito. Io vivo a Tirana, Albania, ho lavorato anche fuori Albania io e mio marito ma non è andata bene e siamo ritornati qui. Mio marito fa un anno che non c’è più dopo una malattia. Io ho 53 anni e vivo con mia madre, anche lei malata. Io lavoro con un stipendio molto basso e mia madre con un pensione ridicolo che ha lavorato per 35 anni. Non arriviamo a fine mese. Voi con molta ragione chiederete perché avete scelto me? Perche sempre vi abbiamo seguito e veramente pensiamo che siete una persona speciale. Questo che Vi scrivo vale se potete o no aiutarci. Vi auguro una lunga vita, salute, successo e ogni bene con tutto il cuore.
Con molto rispetto
Elona
Tirana: 15/04/2022
Buongiorno Silvio sarebbe disposto a venire in una RSA a salutare la mia mamma. Grazie
Buongiorno presidente, come ultima ancora mi rivolgo a lei, sono un anestesista impegnato nei centri covid, ho avuto molte difficoltà durante il periodo critico, per cui ho trascurato molte cose fra cui i rapporti con le banche per cui mi trovo con casa pignorata, che sta per andare all'asta. Le chiedo se posso contare su di lei per trovare una soluzione, visto che mi si sono chiuse tutte le porte del credito, Grazie! !
Sono in difficoltà con pagamento bollette luce e gas
Signor Presidente Silvio Berlusconi percependo in lei un uomo di valori come umiltà e bontà d'animo chied umilmente un aiuto economico per evitare le chiusure delle mie utenze Gas e Energia elettrica. con la mia famiglia siamo veramente in difficoltà la preghiamo se può aiutarci la ringrazio anticipatamente le auguriamo a lei e tutta la sua FAMIGLIA
BUONA VITA. Le lascio il mio n. tel. 366------- grazie grazie di cuore.
Salve cavaliere, avrei bisogno solo di poterle parlare.
Per governare, basta parole i politici devono stare in mezzo al popolo
Per governare, basta parole i politici devono stare in mezzo al popolo per conoscere i veri problemi che ci sono. Se i genitori sono fuori tutto il giorno e non seguono i figli, come fanno a sapere se si drogano, con chi escono a che ora tornano a casa ecc... Concediamo BONUS magari a chi non ne ha bisogno o ai lecca culi... Ma togliamo le tasse a chi ha un misero reddito (ricordo che quando c'era Berlusconi almeno fino a 7.000 euro non si pagavano le tasse), Io dico invece che almeno fino a 16.000 euro non si dovrebbero pagare le tasse. Se poi andiamo a guardare gli stipendi d’oro dei politici, dei conduttori TV e i costi dei programmi RAI, c'è da vergognarsi: 3.000.000 - 2.000.000 -1. 500.000 - 1.000.000 di euro all'anno, per fare cosa: divertirsi e credendo di fare ridere, ma la gente se pensa a questo piange... Ma ci rendiamo conto che non siamo eterni e che la vita dell'uomo è un'affacciata alla finestra? La politica in Tv può essere molto facile per i politici, in mezzo al popolo è lavorata.
Diceva giusto Theresa May: So di non essere un politico che si mette in mostra. Non faccio il tour degli studi televisivi, non faccio pettegolezzi durante i pasti, non bevo nei bar del Parlamento, non parlo a cuore aperto. Faccio semplicemente il lavoro che ho davanti.
Comunque diceva giusto Leonardo Sciascia: “Il popolo cornuto era e cornuto resta: la differenza è che il fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e la democrazia lascia che ognuno se l’appenda da sé, del colore che gli piace, alle proprie corna. ”
Un’idea mi frulla
scema come una rosa
Dopo di noi non c’è nulla.
Nemmeno il nulla
che già sarebbe qualcosa.
(Giorgio Caproni)
Il Futuro di Genova
Gentile Presidente, Lei che con la Sua lungimiranza ha fatto si che l'insediamento di Milano 2, dettasse l'inzio del Progetto Milano Futura, come poi così è stato io, nel mio piccolo, di già nel 1998, ho segnalato alle Istituzioni Liguri e non-purtroppo inascoltato- un Progetto che chiamai Genova Futura. Ove prevedevo lo sviluppo della Città, non più solo ed unicamente sullo "sfruttameto della sua Portualità" che con l'avvento dei traffici via CT/, stava esaurendosi, bensì con la ricerca di nuove fonti di reddito. Ed segnalai che, una di queste possibilità, era l'insediamento nelle aree ex ILVA della Cittadella dello Shipping. Semplicemnete l'estensione della Zona Franca- già esistente in Genova- ove potevano prendere "alloggio" tutte quelle Aziende dello Shipping e non solo: Trading ad esempio e non solo Italiane. Si poteva così creare una sinergia importante ed unica con Aziende che, dall'estero, operano sui mercati internazionali. Chi ha capito come gira il mondo fu l'Olanda. Ecco l'insediamento dell'ex Fiat & Co. Tutt'oiggi, sarebbe ancora possibile creare la Cittadella dello Shipping, anzichè insediare nuovi Terminal CT/. Questi quasi in pieno centro Città: vedi Calata Bettolo. Ecco, mi rivolgo a Lei perché, con la sua proverbiale lungimiranza, possa dare il giusto valore ad un progetto simile ed attuabile.
Grato dell'attenzione, cordialmente Suo,
A. Gualeni
Genova
(Ke Linse)
Cell. 348-------
Tu sai come fare
Non mi ricordo l'anno ma ricordo che avevi detto che Putin è il tuo fratello minore giusto?, se tu sei il fratello maggiore, ferma tu la guerra, quanto ci vuole? Chiamalo
Ripartenza
Dare la possibilità di ripartire a chi ha avuto difficoltà e con la perdita del lavoro ha perso anche la casa e che oggi pur avendo nuovamente un lavoro x la banca è un cattivo pagatore e non ha dirito ad un mutuo...
Aiuto Salva mio padre
Aiutarmi la mia situazione ha dell'incredibile. Silvio mio. padre è stato. un tuo grande sostenitore.. ti prego perdonami il tu... ma mi fa sentire più a mio. agio... spero tanto di scrivere a te personalmente vedo come posso fare...
Aiuto. Sono un papà separato in grosse difficoltà economiche
Buon giorno Cav. Sono un papà separato in grosse difficoltà economiche e anche problemi con la legge per le denunce che ho avuto dalla mia ex. Sono davvero disperato e vorrei un contatto con Lei anche solo per un conforto morale. Spero che Lei possa aiutarmi in questo. Felicitazioni per il suo matrimonio. Saluti
Vincenzo un papà disperato
In Friuli manca la protonoterapia o adroterapia per i malati oncologici inoperabili
Vorrei tanto che i collaboratori dell' On. le Berlusconi Silvio, mi spiegassero perché in Friuli manca ancora la terapia di alta precisione, fatta con i protoni come avviene invece a Pavia od a Trento, costringendo così i malati oncologici gravi a spedizioni irrealizzabili fuori Regione FVG. -
Grazie, cordiali saluti. -
Della Bianca Lucio
339-------
0432--------
Perche non fa nessuno Niete per fermare la guerra donne muoino babini senza famiglia fai qualcosa 0049 ------- il mio numero in germania
Auguri
Mille di questi giorni. Iacoponi Mauro
Esporre un idea futuristica per Venezia
Esporre un idea o come dire fare una cosa futuristica in una località molto difficile da poter fare qualcosa di futuristico a Venezia senza creare problemi alla città con eliporto e e rada per barche e yacht di tutte le dimensioni
Proposta di fare un affare secondo me molto più che interessante dato che conosco il posto che dovrebbe essere effettuato, io sono solo un italiano che è invalido e non pretende nulla di particolare ma almeno l'idea se può essere interessante e in più si rende un luogo storico per l'Italia e una delle città più belle del mondo e unica, questo è tutto 5 minuti per spiegare, idea che non serve sia il sig Berlusconi ma anche chi fa le veci per quanto riguarda la parte finanziaria economica e decisionale, spero che venga contattato anche perché secondo me è un ottimo investimento a livello mondiale per il turismo nel nostro paese da il mega lusso a alla gente comune. Spero ad un vostro contatto
Buonasera presidente Berlusconi avevo tanto piacere parlare con lei ma non è stato mai possibile come la posso contattare
Iscritta da due anni senza mai essere contattata
Egregio Dr. Berlusconi,
sono docente dell’Università di Padova che fa quest’anno 800 anni, vivo a Padova, faccio ricerca, pubblico saggi e libri e due anni fa ho deciso di iscrivermi al Suo partito che corrisponde alle mie idee. Pensavo anche che forse le mie competenze in qualche modo potevano essere utili.
A tutt’oggi non ho una tessera, ho contattato io un nome del Suo partito di Padova che mi diceva di avere pazienza. Dopo parecchio tempo mi faccio viva nuovamente e mi informo, mi viene detto che sono libera di scegliere un altro partito se non mi va, che c’è la pandemia.
Mi scusi ma che ideologia è questa, non si dovrebbe difendere il proprio partito, accogliere chi vorrebbe far parte?
Noi la nostra Università la difendiamo, cerchiamo di dare un nostro contributo a livello di ricerca, di didattica, a livello umano. Ma che partito è il Suo che non ha interesse di accogliere una persona che vorrebbe dare un contributo se può interessare e anche dare il voto, conoscere parecchie persone per invogliare a dare il voto. Proprio a Padova ci saranno le elezioni per sindaco fra non molto.
Comunque il mio stupore non ha fine.
Si parla poi di un partito che ha perso tanti voti e tanti personaggi che sono passati ad altro.
Cordiali saluti
Dagmar Winkler Pegoraro
-------
PS. Se mi viene inviato un indirizzo email invio il mio curriculum in formato europeo per sapere di che settore mi occupo.
Sera caro presidente sono una del suo partito mi servirebbe un lavoro attualmente sono disoccupata chiedo a lei se mi potrebbe dare una mano abito in sardegna zona sassari sono sarda vivo con i miei genitori ma mia madre non sta tanto bene e malata vorrei aiutarla ma non ho abbastanza opportunita quindi se puo aiutarmi mi farebbe piacere ho esperienza nel campo anziani e vorrei trovarlo a sassari perche non ho mezzi e tutti vogliono gente automunita o con titolo di oss grazie cordiali saluti da silvia sechi.
Accise prodotti petroliferi
Egr. Sig Silvio, in merito all' attuale situazione energetic, e non solo, venutasi a creare per il conflitto tra Russia e Ucraina e "grazie" anche ad altre congiunture Le propongo una idea seppur di limitata azione nel tempo, ed è la seguente:
Le accise devono essere azzerate da subito per determinate categorie che gli garantirebbero un medio periodo di ossigenazione e per permettere a tutti i cittadini la regolarità degli approvvigionamenti di tutte le materie prime ed essenziali, di fatto calmierando il mercato da aumenti sconsiderati.
Tutti gli altri che non rientrano nelle categorie protette e cioe': le persone che usano le auto solo per il tempo libero spesa ecc contineranno a pagare, fin tanto che le sue proposte non vengano prese in considerazione e quindi attuate, riportando un riequilibrio in tutti i settori.
Spero che Lei possa contattare Putin per convincerlo a fare un armistizio.
Buon lavoro
Sono Perego proprietario di un azienda di noleggio l’autobus granturismo l’Autoservizi Perego. Svariati anni fa, quando lei, Sig presidente, aveva posto in essere una navetta bus per trasporto passeggeri dal centro residenziale Edilnord a via Sacchetti Milano per svariati anni, ci siamo conosciuti. Da allora in cui io ragazzo svolgevo il compito di bigliettaio sul bus di papà, ho ampliato la nostra azienda familiare, diventando vicini di casa con la nostra sede a Cologno Monzese / Sesto San Giovanni. Oggi ho una svariata flotta di oltre 35 autobus e sono sempre stato dalla sua parte con una grande amicizia con il senatore Mallegni. Qualora ci fosse l’esigenza di inviare degli autobus al confine per recuperare bambini e mamme Ucraini facendoli giungere in Italia nello specifico Milano /Lombardia attraverso i vostri canali mediaset non esiti a contattarci. Colgo l occasione di salutarla con affetto e grande stima. Perego Paolo (autoservizi perego)
Pace e fine guerra
Illustrissimo signor presidente Silvio Berlusconi sono un vostro ammiratore in tutto con le stesse idee la libertà vi prego vivamente parli con putin per la pace e fine guerra vi prego fate il possibile ragionate da uomini basta guerra saluti con esito positivo per tutto il mondo preghiamo
Signor Presidente mi perdoni per il disturbo ma conosco la Sua umanità Sono Enzo Farina 72 anni cardiopatico diabetico iperteso moglie disoccupata dal 1974 e figlio Paolo invalido civile al100/100 per il quale LE chiedo un posto da usciere custode portiere Grazie per quanto vorrà fare cordialissimi
Guerra Russia - Ucraina
Presidente,
le scrivo ancora per dare un mio infinitesimo contributo interpretativo alle domande che il Presidente di una nazione sotto devastazione come l'Ucraina sta chiedendo ad alta voce; la domanda: "perché l'occidente (peraltro c'era anche la Russia) che ha sconfitto il nazismo e ha combattuto il terrorismo non ci aiuta a sconfiggere gli invasori". La prima risposta che viene in mente è perché gli scenari sono molto diversi: nello sciagurato secondo conflitto mondiale non esistevano ancora, fortunatamente, su vasta scala le armi di distruzione di massa, e altrettanto fortunatamente anche i terroristi non ne hanno avuto disponibilità.
Ma qui le grandi potenze militari mondiali una volta a confronto disporrebbero di tutti i tipi di arma, in numero smisurato, inconcepibile per il minuscolo pianeta terra, e in una escalation di guerra e di contrasto sul campo, dove i morti stanno crescendo ogni giorno, non ci sarebbe salvezze per nessuno.
Impossibile pensare che il Presidente Ucraino non ne sia consapevole, chiaramente però per salvare il suo popolo ritiene che la mossa più giusta sia poter controbilanciare l'invasione con una forza di contrasto equivalente. Così, siamo chiaramente in una situazione da "cul de sac".
Di nuovo, prima che sia troppo tardi ritengo che il negoziato per salvare l'Ucraina (e il Mondo) debba essere spostato su un livello più alto rispetto a quello locale dell'Ucraina. Forse Usa, Nato e Russia dovrebbero sedersi ad un tavolo di trattative di pace più ampie. Spero che anche i media possano condividere una visione concretamente preoccupata della gente che come me vuole solo ed esclusivamente la pace.
Grazie Presidente per ogni considerazione e azione che un uomo di grande buon senso come Lei potrà mettere in campo.
Giorgio
Spett. Presidente, sono un anestesista rianimatore che lavora nei centri covid, avrei urgente bisogno di parlare con lei di un problema che mi sta attanagliando e non mi fa lavorare con quella tranquillità di cui avrei bisogno, grazie
Buongiorno Silvio,
mi permetto di scriverle come ho già fatto in passato per chiedere un aiuto.
Ho acquistato un'auto l'anno scorso con un certo importo di rata mensile perché io e mio marito dividevamo le spese.
Ora, con 3 figli la rata pesa molto ma non trovo nessuna finanziaria che mi faccia una rata di 100 euro al mese
Mi può aiutare in qualche modo ?
Ho sempre riposto una grande fiducia in Lei e ricordo con il sorriso gli anni '90 delle elezioni quando con il ciao di mio fratello andavamo a togliere i cartelloni con il suo volto e li appendevamo in casa sperando in un futuro migliore... un abbraccio grande
Enza
Pace
Buongiorno cavaliere con affetto
Presente Berlusconi vi chiedo un tuo intervento per la pace da parte tua al tuo
amico presidente Putin perché tu lo puoi fare.
Un affettuoso abbraccio e di stima che ho sempre per te.
Spero di un tuo riscontro SALVATORE DI MARTINO
Chiedo aiuto a Presidente
Presidente, sono in norme difficoltà, l'assicurazione non riconosce il danno provocato dal incendio a casa mia 5 anni fa, grazie infinite, un milione di grazie se Lei può aiutarmi
Guerra Russia - Ucraina: escalation infernale
Egregio Presidente,
il continuo inasprimento delle sanzioni e la richiesta di forniture militari da parte dell'Ucraina credo possano seriamente condurre ad una escalation infernale, letale per tutti, compresa la stessa Ucraina. Che prova di forza è andare verso un olocausto? Per il negoziato e l'ottenimento di una tregua a trattare fino a trovare una soluzione, credo sia necessario che l'occidente sia disposto a mettere sul piatto anche qualcosa di diverso e di concreto per ottenere che anche dall'altra parte si profili un altrettanto concreto passo verso un cambio di posizione che a tutt'oggi appare impossibile.
Grazie Presidente per la sua lettura e pazienza.
Giorgio
La pace
Presidente Silvio berlisconi io creo che solo la tua amicizia a far smettere la questa guerra pensi a tutti bambini a tutte questa persone ti prego grande presidente
Riforma catasto
Signor Presidente buongiono,
ho letto con sorpresa questa mattina che per un voto è stata approvata la riforma del catasto. Ritengo che sia un'altra catastrofe per le famiglie Italiane. E' assolutamente necessario far cadere il governo ed andare ad elezioni anticipate. Credo che Lei sappia come fare.
Cordiali saluti.
Convincere Putin a fermare la guerra in Ucraina
Carissimo presidente Silvio Berlusconi mi permetto di darti del tu visto che ti ho stimato e sostenuto in tutti questi anni dalla tua discesa in campo. Sono convinto che solo tu possa trovare una soluzione diplomatica, per convincere Putin a fermare la guerra. Credo che lo scoppio di una terza guerra mondiale sia uno scenario devastante per tuttii. Penso che Putin ti stimi e sono certo che ti ascolterà. Grazie di cuore
Guerra in Ucrania: fare ragionare Putin
Signor Silvio Berlusconi, sono un comune cittadino italiano e vorrei sapere, se lei è in grado di fare ragionare Vladimir Putin avendo avuto un, amicizia in passato e se ancora attuale, la prego se è possibile faccia un impresa come sa fa lei.
Confido nella sua influenza da Premier. Cordiali Saluti
Cavaliere sei un grande
Sig. Cavaliere Lei è un grande il miglior politico di tutti i tempi.
Sono stata sempre convinta delle sue capacità e la stimo.
Sono rammaricata per il comportamento di Salvini e in modo particolare della Meloni che non hanno saputo cogliere l'occasione per farlo eleggerlo Presidente della Repubblica.
Sono sicura che in un momento come questo tutti desideravano ciò ma sono talmente falsi che non riescono a riconoscere i propri errori.
Nella mia vita lavorativa ho conosciuto sulla mia pelle la malignità della sinistra ma come Lei ho combattuto e vinto sempre le mie battaglie, sono convinta che chi agisce per l'interesse dell'ente in cui lavora non ci possono essere sconfitte.
Signor Cavaliere e Presidente una cosa volevo evidenziare nelle Leggi e con le parole si parla sempre di meritocrazia ma nessuno si accorge che con tutti i poteri che date ai Sindaci altro che vengono apprezzati i meritevoli vanno apprezzati chi dice sempre si e confonde l'interesse dell'ente con gli interessi dei singoli Sindaci e Assessori.
La mia storia di mobbing che dura da più di 20 anni è iniziata quando da Capo ufficio ragioneria ho espresso un parere negativo per mancanza di copertura finanziaria e regolarità contabile per una perizia di variante che riguardava un Ingegnere fratello di un Assessore comunale.
Sig. Cavaliere sarebbe il caso che quando si fanno le leggi che possono riguardare dipendenti pubblici si consultasse persone che subiscono il mobbing per vedere le disfunzione che si arreca all'Ente e le sofferenze delle persone che le subiscono.
Sig. Cavaliere ho notato un é di indifferenza per Salvini e Meloni spero che sia cosi che dopo l'elezione del Presidente della Repubblica non penso che meritano la sua stima IL GRANDE è LEI, non si va avanti con i slogan ma con le grandi idee e riforme per il bene di tutti.
La saluto con grande affetto.
Michelina
Salve signor Silvio Berlusconi sono una ragazza di 33 anni sono in difficoltà economica... Mi aiuti per favore..
Buonasera cavaliere, o non saprei come chiamarla.
Quindi siccome ho grande stima di lei e siccome credo che al di sopra di qualsiasi ruolo lei sia un Signore, beh la chiamero’ allora Sig. Silvio, che dal mio umile punto di vista e’ mille volte piu’ lodevole.
Le scrivo perche’ oggi presa dalla disoerazione piu’ amara ho deciso di fare un colpo di testa.
Ho 52 anni. Sono mamma di due splendidi ragazzi di 22 e 19 anni, che studiano perche’ devono raggiungere nella loro vita lo scopo di “camparsi” e di raggiungere una vita dignitisa. Perche’ non siano dei parassiti. Io lavoro. Ho uno stipendio sufficiente. Mio marito anche. Ma negli ultimi anni le cose sono davvero precipitate. Non abbiamo casa di proprieta’. Viviamo in locazione in un appartamento del social housing di Bari. Che tanto social non e’. Il canone e’ per noi elevato. Ma non abbiamo scelte. Oggi ricevo una raccomandata da un avvocato del social housing. Ci intima di lasciare casa perche’ abbiamo dei fitti arretrati. Poco male se si considera che la cassa integrazione degli ultimi anni ci ha davvero feriti. Sono spudorata nel chiederle aiuto. Ho bisogno urgente di 4.000 euro. Si, sono tanti per me, nulla forse per lei. Io non riesco ad avere un prestito per ritardi nei pagamenti. Sono dipendente e la mia azienda ha solo due dipendenti. Niente cessione. Mio marito lavora in un azienda edile. Niente cessione neanche per lui. Me li presti. Non li voglio in regalo non mi pernetterei mai di chiederlo. Me li presti. Glieli rendo a 200 euro al mese. La prego mi aiuti. Oggi provo uno strano senso di disperazione. Me li presti. Io la stimo comunque. Magari fossero stati tutti come lei. La prego. Il mio numero e’ 371-------. Mail ------- Mi auguro che sia lei a rispondermi. Buona vita. Sig. Silvio.
È la fine
Salve Presidente, io ci provo tanto non ho più nulla da perdere, ho 53 anni sono sfrattato e cerco in tutte le maniere un qualsiasi lavoro che mi permetta di non finire per strada, cosa che comunque accadrà tra 8 giorni.
Lo so benissimo che sto messaggio non avrà nessun risvolto positivo perché la sfortuna vuole vincere.
La saluto Presidente.
Andrea
Caro Cav. Berlusconi,
per la soluzione crisi ormai qualsi militare attorno alla Ucraina Lei può avere ancora un ruolo determinante grazie alla Sua amicizia personale col presidente Putin.
Le possibilità di mediazione del presidente del Consiglio Draghi sono pressocheè insignificanti data il suo ufficiale e minaccioso schieramento americano. In extremis auspicherei, caro Cav. Berlusconi, un Suo incontro personale-ufficiale col presidente Putin per poi estendere all'Occidente, Europa e Italia compresa, un comunicato e un appello a far retrocedere la NATO dai confini della Russia, soprattutto dall'Ucraina. È l'unico argomento ragionevole che Putin accetterebbe per la sacrosanta tutela geopolitica dei suoi confini nazionali. Anche se le Sue condizioni di salute sono precarie, il tentativo ne varrebbe la pena e il mondo che ama la pace Le sarebbe riconoscente. Solo che non c'è tempo da perdere. Vorrei entrare nei dettagli e per questo incontrarLa brevemente; potrei raggiungerLa subito in aereo da Berlino.
Per Lei sono un anonimo, ma sono di formazione filosofica (Torino e Berlino) e ho grande esperienza di politica (non attiva). Per giunta credo fermamente nei valori cristiani della convivenza umana. Cari saluti e, spero, a presto! Mario Tamponi, Kurfürstendamm 115, 10711 Berlin, ------- /0049-------
Richiesta appuntamento per esporre un progetto
Buona sera la contatto in quanto durante la pandemia ho creato una piattaforma ht t / w. vivialmeglio. eu.. In qs anni ho conseguito diplomi di nutrizione e sono la venditrice Herbalife più accreditata del Mondo. La pandemia ha sconvolto la ns società. Le persone sono in sovrappeso, è necessario raffòrzate le difese immunitarie perché siamo entrati nell’epoca delle pandemie, la popolazione è diventata molto sedentaria, manca il lavoro. Mi piacerebbe stipulare un accordo a livello Europeo in quanto distributrice più accreditata. Herbalife è l’azienda numero 1 al mondo e fornisce gli integratori sportivi agli atleti del coni. Avrei bisogno di incontrarla per spiegarle il mio progetto. Il ministro Patuanelli aveva stipulato un accordo con Amazon. Herbalife non vuole che i suoi prodotti vengano venduti su Amazon e non vuole che i prodotti vengano esposti nei negozi. Per qs ho creato la piattaforma con un codice qr per accedervi. Certa di un suo riscontro porgo distinti saluti. Simona Rubiolo. I miei recapiti sono 347------- 011-------8 349-------
Sono una donna con difficoltà economiche,
sono sarda ho un lavoro precario che non mi permette di pagare tutti i mesi un affitto, chiedo il suo aiuto!
Conoscendo il Suo amore per i cani invito la Vostra Signoria Illustrissima alla manifestazione cinofila del 25 Aprile a Parco Acos a Novi Ligure dove abbiamo invitato anche l'Onorevole Brambilla. La manifestazione si svolge a scopo benefico. Distinti saluti Ivano Bernini presidente del Centro Cinofilo Gaviese che organizza insieme a Csen Cinofilia e ANIMAL'S ANGELS Onlus.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Mondadori Veronica Lario Bettino Craxi Milan A.c. Arrigo Sacchi Fabio Capello Carlo Ancelotti Carlo De Benedetti Scalfari Il Giornale Indro Montanelli Gianfranco Fini Umberto Bossi Pierferdinando Casini Clemente Mastella Tangentopoli Antonio di Pietro Lamberto Dini Romano Prodi Massimo D'alema Repubblica Italiana Marina Berlusconi Pier Silvio Berlusconi Economia Politica
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1936
Caricamento in corso...
Persone famose morte nel 2023
Caricamento in corso...