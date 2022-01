Biografia

Maria Giovanna Maglie è una giornalista italiana. E' ammirata e osteggiata in egual misura, e per questo motivo risulta essere una figura controversa del giornalismo italiano. E' nota al pubblico anche come saggista, ma soprattutto come opinionista nelle trasmissioni televisive, in cui spicca per la sua personalità. Scopriamo di più sui fatti rilevanti della vita e della carriera di Maria Giovanna Maglie.

Maria Giovanna Maglie

Gli esordi

Maria Giovanna Maglie nasce nella città di Venezia il 3 agosto 1952. La madre è veneziana, il padre è pugliese. Nel capoluogo lagunare trascorre solo i primi anni di vita, ovvero quelli dell'infanzia; poi a dieci anni si trasferisce assieme alla famiglia a Roma.

Sin da piccola mostra un notevole interesse per quel che riguarda la professione giornalistica. Decide di perseguire questa strada una volta conclusi gli studi superiori.

Terminato il percorso di formazione universitaria, Maria Giovanna Maglie trova ben presto impiego per il quotidiano d'area socialista L'Unità. Per questa testata a tiratura nazionale, dall'inizio della propria carriera, si occupa di seguire da vicino i temi legati alla politica e all'attualità internazionale.

Il 1979 è l'anno in cui comincia la sua collaborazione con il quotidiano; da qui in poi Maria Giovanna Maglie lavora in veste di inviata e approfondisce la situazione sociale di diverse nazioni dell'America Latina. Fino al 1987 il rapporto professionale con L'Unità si dimostra proficuo.

L'approdo in Rai

Poi la sua personalità dirompente la porta ad avere divergenze importanti con la linea del Pci (Partito Comunista Italiano); all'epoca il partito è molto influente sulle decisioni editoriali del giornale.

Trascorsi due anni Maria Giovanna Maglie viene assunta dall'emittente radiotelevisiva pubblica. Grazie all'intervento di Bettino Craxi, all'epoca la figura più importante del Psi (Partito Socialista Italiano), la giornalista riesce ad approdare nella più prestigiosa redazione giornalistica della Rai.

Ero circondata da persone che pensavano che ero una stronza, che aveva tradito il Pci. E che chissà quali ruberie facevo. [...] Mica lo nego: sono una che fa di tutto per non passare inosservata. E poi ero considerata "la grande amica di Craxi". Ero la raccomandata di Craxi, non "la grande amica".

La popolarità televisiva come inviata

Nel 1990 scoppia la Guerra del Golfo: Maglie viene scelta per la sua esperienza di inviata internazionale come punto di riferimento per le cronache in diretta del TG Due.

Nei mesi successivi viene promossa all'ambito ruolo di inviata dagli Stati Uniti d'America: rimane in questo ruolo fino al 1993.

In virtù della maggiore visibilità della quale gode in veste di inviata televisiva, diventa oggetto dell'attenzione della comica Francesca Reggiani, che ne propone un'imitazione nel programma Avanzi (su Rai 3, condotto da Serena Dandini).

Le controversie giudiziarie

Maria Giovanna Maglie, come detto, è dotata di una personalità che non passa inosservata: entra così al centro di una grande polemica. Questa nasce dapprima dalle sue dimissioni volontarie dalla Rai, poi nell'avvio di un procedimento giudiziario per rimborsi gonfiati delle trasferte estere.

Il caso desta l'attenzione dei media, che ne accrescono la visibilità, ma anche dell'opinione pubblica.

Il processo si conclude velocemente, nel 1994, con l'archiviazione (vi è assenza di fatture false); tuttavia, e al tempo stesso, il comportamento della giornalista finisce per essere oggetto di alcune interrogazioni parlamentari in Senato.

L'attività di saggista

La figura di Maria Giovanna Maglie si allontana così dal video. La giornalista si concentra maggiormente sull'attività di saggista ed editorialista. La lista delle collaborazioni avviate in questo periodo è molto lunga e comprende pubblicazioni di carta stampata di diverse aree politiche di riferimento. Tra queste spiccano:

Il Giornale

Il Foglio

Libero

Inoltre, viene spesso invitata a commentare fatti di politica e attualità presso le emittenti Radio Radicale e Radio 24.

Oltre a essere autrice di diversi saggi legati alle vicende internazionali, Maria Giovanna Maglie si dedica alla creazione della biografia di una donna altrettanto controversa del giornalismo italiano, Oriana Fallaci.

Maria Giovanna Maglie sostenitrice del populismo

Nel 2011 la giornalista torna a lavorare con la Rai in una veste inedita: quella di collaboratrice per la realizzazione del docufilm Istanbul la sublime.

Contemporaneamente inizia la propria attività di opinionista televisiva, destinata a darle nuova visibilità in video.

Sono moltissime le trasmissioni in cui presenta opinioni che spesso portano a scontri verbali con gli altri ospiti presenti. Tra le trasmissioni in cui è ospite vi sono:

La vita in diretta (Rai 1)

Non è l'arena (La7)

L'isola dei famosi (Rai 2)

Stasera Italia (Rete 4)

Nel 2016 viene espulsa dall'Ordine dei Giornalisti per mancato pagamento della quota d'iscrizione. Nello stesso periodo Maria Giovanna Maglie manifesta sempre più la propria ammirazione per i movimenti populisti, sia a livello nazionale - in particolare per la nuova Lega di Matteo Salvini - sia a livello internazionale.

Si dichiara una grande fan di Donald Trump, di cui anticipa la vittoria alle elezioni presidenziali americane dello stesso anno.

Ero convinta della forza del personaggio. [Donald] Trump è un personaggio pop, è un divo, è una star. I Repubblicani hanno schierato diciassette persone alle primarie del New Hampshire, non è che non c'hanno provato a fargli la guerra in tutti i modi. Dall'altra parte c'era un candidato già eletto, come la Madonna incoronata: Hillary Clinton. Il fatto che mi ha fatto pensare che fosse veramente un personaggio "pericoloso" è stata questa levata di scudi, prima americana e poi mondiale. Era veramente uno contro tutti.

Negli anni 2020

Tra il 2020 e il 2021 Maria Giovanna Maglie pubblica tre libri, tutti con l'editore Piemme: