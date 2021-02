Biografia

Patrizio Bianchi nasce a Copparo, in provincia di Ferrara, il 28 maggio 1952. Economista, accademico, professore universitario e saggista, il suo nome è divenuto noto a livello nazionale nel febbraio 2021, quando è stato chiamato a fare parte del governo di Mario Draghi. Il premier incaricato di formare un nuovo governo ha chiamato Bianchi a ricoprire il delicato compito, in periodo di crisi pandemica globale, di Ministro dell'Istruzione.

Patrizio Bianchi: gli studi

Nel maggio dell'anno1976 consegue la laurea in Scienze Politiche con lode all'Università di Bologna. Perfeziona poi il percorso di studi presso la London School of Economics, con l'economista sudafricano, professor Basil Yamey. In questi anni opera presso la Price Commission britannica, seguendo un'inchiesta sul controllo dei prezzi nel settore del cemento; a tale argomento Patrizio Bianchi dedica il suo primo saggio, pubblicato nel 1980 per Il Mulino.

Gli anni '80 e '90

Nel 1980 diventa ricercatore presso la Facoltà di Economia dell'Università di Trento. In seguito, nel 1982, torna nella sua regione, l'Emilia-Romagna, per trasferirsi a Bologna.

Quattro anni più tardi, nel 1986 sempre a Bologna, Patrizio Bianchi vince il concorso che gli permette di ottenere la cattedra di Professore Associato.

Nel 1994 diviene Professore Ordinario di Politica Economica, per il Dipartimento di Scienze Economiche. Il Professor Bianchi si trasferisce all’Università di Ferrara Nel 1997.

Patrizio Bianchi rettore universitario

Nel 1998 a Ferrara è ideatore e fondatore della Facoltà di Economia. E' nel 2004 che Bianchi diventa rettore della università dove insegna. Mantiene questo ruolo sino all'anno 2010.

In seguito continua ad insegnare ricoprendo il ruolo di Professore Ordinario di Economia e Politica Industriale (Economia Applicata).

All'Università di Ferrara è anche titolare della Cattedra UNESCO in "Education, Growth and Equality".

Gli impegni politici

In passato è stato assessore all'Istruzione per la regione Emilia Romagna per due mandati: prima sotto la guida di Vasco Errani e poi con Stefano Bonaccini.

Patrizio Bianchi è inoltre direttore scientifico dell’Ifab - Fondazione Internazionale Big Data e Intelligenza Artificiale per lo Sviluppo Umano.

Ministro dell'Istruzione

Da molti anni è considerato molto vicino al mondo della scuola, proprio per la sua filosofia educativa ma anche amministrativa: in questo ambito Patrizio Bianchi ha pubblicato numerosi saggi.

Nel contesto della pandemia di Covid-19, nel 2020, viene chiamato a coordinare la task force ministeriale, formata dal Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Bianchi elabora un piano per la gestione della ripartenza scolastica, ma in seguito entra in rottura con il Ministero quando ritiene che il suo lavoro venga ignorato.

Nel febbraio 2021, con la nascita del governo Draghi, Bianchi è chiamato a succedere ad Azzolina: è lui il nuovo Ministro della scuola. Non è l'unico ex rettore ad essere presente nel nuovo governo: tra i suoi colleghi ministri c'è anche Cristina Messa (ex rettore dell'Università Milano-Bicocca), nuovo Ministro dell'Università.

Vita privata

Patrizio Bianchi vive a Ferrara. E' sposato ed è padre di due figli.