Biografia

Ronn Moss è un attore statunitense. E' conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Ridge Forrester, interpretato nella soap opera americana Beautiful dal 1987 al 2012. Il suo vero nome all’anagrafe è Ronald Montague Moss.

Ronn Moss

Nasce a Los Angeles (California) il 4 marzo 1952, sotto il segno zodiacale dei Pesci; si appassiona alla musica fin da bambino, grazie al lavoro e alla guida del padre, che era un musicista. Apprende subito, già da piccolo, come si suona il pianoforte e frequenta con entusiasmo le lezioni di canto.

Ronn Moss: la carriera musicale

Nel 1976, insieme ad altri tre amici, fonda il gruppo musicale “Player”. Con questa band Ronn Moss incide due album musicali (uno nel 1981 e l’altro nel 1996), poi nel 2002 decide di esordire come solista, con l’album “I’m your man”. Nel 2005 arriva anche un altro album, dal titolo “Uncovered”.

La carriera cinematografica

Nel frattempo si dedica ad un’altra sua grande passione: la recitazione. La carriera cinematografica di Ronn Moss comincia con la partecipazione alla pellicola “I paladini: storia d’armi e d’amori”, nel 1983. Poi nel 1987 fa parte del cast del film intitolato “Agguato alle Hawaii”.

Nel 1990 lo troviamo nel film “Predator 2”, e nel 2000 partecipa al film “The Alternate”. Nel 2004 accetta una piccola parte nel film “Christmas in Love” di Neri Parenti, poi nel 2008 doppia la voce del cane nel film di animazione “ Bolt - Un eroe a quattro zampe” e interpreta il vampiro Dracula nel film “Her Morbid Desires”.

Anche in tv le apparizioni di Moss sono abbastanza frequenti: ricordiamo la sua partecipazione al programma televisivo “Ballando co le stelle” di Rai Uno, nel 2010; in questo contesto l’attore balla in coppia con Sara Di Vaira.

Ridge di Beautiful

Ma è con “Beautiful”, la soap opera statunitense nata nel 1987, che Ronn Moss raggiunge il successo e la popolarità internazionale. Il personaggio dell’affascinante Ridge Forrester gli calza a pennello; i produttori gli rinnovano il contratto per ben 25 anni.

Nel 2012 Ronn Moss lascia definitivamente il ruolo di Ridge, per tornare al suo primo amore, la musica, e al gruppo “Player”, da lui stesso fondato.

Per il ruolo di Ridge Forrester, nella sua carriera ha ricevuto cinque premi come “miglior attore”.

Vita privata e curiosità su Ronn Moss

Moss è un attore molto popolare ed un talentuoso musicista. Nonostante tutto, però, è riuscito a mantenere un discreto riserbo sulla sua vita privata. Dal primo matrimonio con l’attrice Shari Shattuck, durato dieci anni, ha avuto due figlie. Nel 2009, a settembre, ha sposato Devin Devasquez, modella di 11 anni più giovane.

Secondo alcune stime, l’attore americano ha accumulato un patrimonio stimato in circa 12 milioni di dollari.

Negli anni 2020 Ronn Moss ha acquistato una masseria in Puglia, in agro di Monopoli (BA). L’acquisto rientra in un progetto imprenditoriale condiviso con i fratelli Giuseppe e Angelo Di Mola, per la gestione di “Masseria Paretano Nuovo”. L’attore ha sempre dichiarato pubblicamente la sua predilezione per la Puglia, tanto è vero che ha già promesso di imparare l’italiano e anche il dialetto che si parla in questa zona della regione.