Biografia • Voci dal teleschermo

Nato a Roma il 5 ottobre 1952, Luigi Sabani inizia facendosi conoscere come imitatore - sebbene solo nel suo circondario - all'età di cinque anni per la sua abilità nel riprodurre il caratteristico rumore della Prenestina, il tram che all'epoca faceva il giro della capitale.

Divenuto adulto coltiva questo suo talento e dopo essersi esibito alla versione radiofonica de "La corrida" (popolare programma presentato da Corrado Mantoni) dove imita con successo Gianni Morandi, Mino Reitano, Claudio Baglioni, viene notato da Gianni Ravera che lo invita al Festival di Castrocaro.

Il debutto in televisione arriva nel 1979 con una performance di quattro minuti in diretta (Rai Uno) da Venezia in occasione della manifestazione "La Gondola d'oro". Poi è a "Domenica in" con Pippo Baudo.

Negli anni 1981 e 1982 è tra i conduttori di "Fantastico"; nel 1983 conduce "Premiatissima", varietà del sabato sera di Canale 5 dove Sabani si fa notare anche per le doti di cantante grazie al brano "A me mi torna in mente una canzone".

Dal dicembre del 1983 Silvio Berlusconi lo vuole alla conduzione del nuovo gioco a premi di Italia 1 "OK, il prezzo e' giusto!", direttamente importato dagli Stati Uniti: vincerà due Telegatti.

Nel 1987 Gigi Sabani decide di ritornare in Rai: per due anni conduce in coppia con Ramona Dell'Abate "Chi tiriamo in ballo?", programma della domenica pomeriggio di Rai 2.

Nel 1989 partecipa senza troppo successo al Festival di Sanremo con il brano "La fine del mondo", poi torna in tv dove gli viene affidata la conduzione di "Stasera mi butto", varietà estivo di Rai 2. L'inverno seguente prende in mano "Domenica in" rinnovando gli ascolti.

Dopo vari programmi come "Ci siamo!?", "Il grande gioco dell'oca" (per la regia di Jocelyn), "Re per una notte", gara fra i sosia di cantanti famosi (poi ripresa da Mike Bongiorno con il titolo di "Momenti di gloria"), "Ballo, amore e... fantasia" (con Iva Zanicchi), nel 1997 recita (è uno dei protagonisti) nel film "Gli inaffidabili" diretto da Jerry Calà.

La carriera si interrompe bruscamente bruscamente perchè coinvolto (insieme a Valerio Merola) nella vicenda giudiziaria legata alla corruzione nel mondo dello spettacolo, nata dalle esternazioni di Raffaella Zardo. Sabani viene scagionato e anche risarcito per i 13 giorni di detenzione trascorsi agli arresti domiciliari.

Torna in tv nel 1999 su Rete 4. Poi dal 2000 è su Canale 5 con "La sai l'ultima", che presenta con Natalia Estrada.

Nel 2002-2003 torna sulle Reti Rai per la conduzione de "I fatti vostri", storico programma del mezzogiorno di Michele Guardì.

Gigi Sabani si spegne improvvisamente a Roma il 4 settembre 2007, a causa di un infarto.