Biografia

Douglas Noel Adams nasce l'11 marzo del 1952 a Cambridge, in Inghilterra, figlio di Christopher e di Janet. Scrittore di fantascienza, sceneggiatore e autore umoristico, la sua opera più celebre è "Guida galattica per gli autostoppisti".

L'infanzia

Vive con entrambi i genitori fino all'età di cinque anni, quando papà e mamma divorziano e lui viene affidato ai nonni materni nell'Essex, a Brentwood. Dopo avere frequentato la Primrose Hill Primary School locale, entra alla Brentwood School, un istituto indipendente frequentato, al tempo, anche da Charles Thomson.

Sin da ragazzino ha modo di farsi notare: non solo perché già a dodici anni è alto 1 metro e 83, ma soprattutto per la sua fantasia e la sua capacità di scrittura. È tra gli autori più prolifici di "Broadhseet", il giornale scolastico, per il quale disegna anche una delle copertine, mentre nel 1965 scrive una storia che viene pubblicata dal giornale per ragazzi "The eagle".

Gli studi e i primi lavori

In seguito, Douglas Adams studia a Cambridge e intraprende un viaggio fino a Istanbul in autostop. Nel 1974 consegue il Bachelor of Arts, prima di ottenere la laurea di secondo livello in Letteratura Inglese presso il St. John's College.

Si dedica, quindi, alla scrittura, e collabora con John Lloyd e Graham Chapman ad alcune produzioni televisive, inclusa "Monty Python Flying Circus". Divenuto sceneggiatore per la Bbc, scrive diversi episodi del telefilm "Doctor Who". Nel 1976, tuttavia, la carriera professionale entra in crisi, e Douglas si ammala di depressione.

Guida galattica per autostoppisti

Tornato alla ribalta con "The Burkiss Way" e "The News Huddlines", torna a scrivere sceneggiature per "Doctor Who" (tra gli altri episodi, "The pirate planet", "City of death" e "Shada"), e a partire dal 1977 scrive e produce una serie radiofonica, "Guida galattica per gli autostoppisti" (titolo originale: "The hitch-hiker's guide to the galaxy"), realizzata in collaborazione con Simon Brett.

La serie a puntate viene trasmessa a partire dall'anno successivo dalla Bbc. Il successo è tale che Douglas Adams decide di scrivere il romanzo " Guida galattica per autostoppisti ", che viene pubblicato nel 1979 e che conferma l'apprezzamento del pubblico.

Il libro, che fonde riflessione filosofica, fantascienza e umorismo, raggiunge le prime posizioni delle classifiche di vendita britanniche, e viene seguito nel 1980 da "Il ristorante al termine dell'universo".

Le relazioni d'amore

Nello stesso anno, Adams si trasferisce a Duncan Terrace, per poi spostarsi - pochi mesi dopo - a Islington. Nello stesso periodo avvia una relazione d'amore con la scrittrice Sally Emerson; quando i due rompono, Adams si fidanza con Jane Belson, con la quale va a vivere a Los Angeles.

Gli anni '80

Dopo avere pubblicato nel 1982 "La vita, l'universo e tutto quanto", due anni più tardi l'autore di Cambridge dà vita a "Addio e grazie per tutto il pesce". Nel 1985 Adams inizia a scrivere una serie di romanzi che vedono come protagonista Dirk Gently, investigatore privato olistico: la realizzazione prende il via nel corso di un viaggio effettuato con Mark Carwardine in Madagascar.

La prima opera, intitolata "Dirk Gently. Agenzia di investigazione olistica" (titolo originale: "Dirk Gently's holistic detective agency"), viene pubblicata due anni più tardi, mentre al 1988 risale "La lunga oscura pausa caffè dell'anima" (titolo originale: "The long dark tea-time of the soul").

Gli anni '90

Nel 1991, dopo avere dato alle stampe "L'ultima occasione" (report di un suo viaggio intorno al mondo alla scoperta di specie animali in via di estinzione), Adams si sposa con Jane, mentre l'anno seguente pubblica "Praticamente innocuo"; nel 1994 diventa padre di Polly Jane Rocket.

Appassionatosi - nel frattempo - alla biologia, e nello specifico alla biologia evoluzionistica, intraprende un rapporto di solida amicizia con Richard Dawkins, celebre biologo evoluzionista.

Nel 1999 si trasferisce con il resto della famiglia in California, a Santa Barbara. Nel frattempo ha scritto la serie radiofonica "The Internet: the last battleground of the 20th century". A Santa Barbara Douglas Adams muore l'11 maggio del 2001, all'età di 49 anni, a causa di un attacco cardiaco di cui rimane vittima dopo essersi allenato in una palestra privata di Montecito: fatale è una aritmia cardiaca dovuta a un restringimento progressivo delle arterie coronarie.

I funerali di Douglas, che lascia incompiuto il suo ultimo romanzo "Il salmone del dubbio", si svolgono cinque giorni più tardi: il suo cadavere in seguito sarà cremato, con le ceneri collocate a Londra, nell'Highgate Cemetery.