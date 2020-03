In Giappone presso la centrale nucleare di Fukushima, avviene una serie di incidenti che causano un disastro ambientale incalcolabile: l'impianto nucleare viene danneggiato a causa del terremoto e dello tsunami che questo ha generato.

169 anni fa

Presso il Teatro La Fenice di Venezia va in scena per la prima volta Rigoletto, una delle opere più note e belle del compositore italiano Giuseppe Verdi. Il libretto di questa tragedia in tre atti è di Francesco Maria Piave: la vicenda è tratta dal dramma di Victor Hugo "Le Roi s'amuse" (Il re si diverte).