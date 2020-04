25 aprile 1945 75 anni fa I partigiani liberano Genova, Milano e Torino dall'occupazione nazifascista ponendo fine all'occupazione tedesca in Italia: l'evento viene ricordato ogni anno come Festa della Liberazione. Leggi l'articolo La Festa della Liberazione

25 aprile Il santo di oggi S. Marco

25 aprile 1831 189 anni fa A New York va in scena la prima di The Lion of the West, commedia dedicata all'eroe popolare Davy Crockett. Leggi la biografia Davy Crockett

25 aprile 1792 228 anni fa In Francia, Nicolas J. Pelletier è la prima persona messa a morte con l'utilizzo della ghigliottina. Leggi l'articolo Storia della ghigliottina

25 aprile 1959 61 anni fa Primo caso di AIDS di cui si ha notizia: l'inizio ufficiale dell'epidemia verrà poi fissato nella data del 5 giugno 1981. Leggi l'articolo Frasi sull'AIDS

25 aprile 1507 513 anni fa Il cartografo tedesco Martin Waldseemüller utilizza per la prima volta il nome "America" per indicare il nuovo continente in una carta del mondo. Il nome deriva da Americus Vespucius, versione latina del nome del navigatore Amerigo Vespucci. Leggi la biografia Amerigo Vespucci

25 aprile 387 1633 anni fa Sant'Ambrogio battezza Sant'Agostino ed il figlio Adeodato. Leggi la biografia Sant'Ambrogio

25 aprile 1855 165 anni fa Comandato dal generale Alfonso La Marmora, il corpo di spedizione piemontese parte da Genova il 25 aprile 1855 per intervenire nella Guerra di Crimea. Leggi l'articolo Guerra di Crimea

25 aprile 1953 67 anni fa Sulla rivista Nature compare l'articolo "A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid" di James Dewey Watson (ornitologo) e Francis Harry Compton Crick (fisico), con il quale viene descritta la struttura ad elica del DNA. Per questa scoperta riceveranno nel 1962 il premio Nobel per la Medicina. Leggi l'articolo La scoperta del DNA

25 aprile 1926 94 anni fa Al Teatro alla Scala di Milano avviene la prima assoluta dell'opera lirica Turandot, di Giacomo Puccini. Leggi l'articolo Turandot: trama dell'opera

25 aprile 1859 161 anni fa Iniziano i lavori per la realizzazione del Canale di Suez. Leggi l'articolo Il Canale di Suez