Maurice Allais nasce a Parigi il 31 maggio 1911; ingegnere, fisico ed economista, per i suoi contributi determinanti per la teoria dei mercati e l'utilizzo efficiente delle risorse, ha ricevuto nel 1988 il Premio Nobel per l'Economia.

Il giovane Maurice cresce nell'ambiente del negozio familiare, dove nella capitale francese i genitori vendono formaggi. Il padre muore prigioniero in Germania nel 1915. La sua specializzazione negli studi passa per l'École polytechnique (1931), poi per l'École des mines (Ingegneria delle miniere, 1934). La sua carriera inizia nel 1936 come ingegnere minerario.

Nel 1939 e 1940 è sotto le armi; torna poi al suo lavoro fino al 1948, periodo nel quale pubblica i suoi primi scritti. Fino al 1944 lavora come professore di Economia all'École nationale supérieure des mines di Parigi; dal 1946 diviene direttore del Centro di Analisi Economiche nella stessa università. Diventa in seguito ricercatore e docente a tempo pieno.

Durante tutta la sua carriera accademica otterrà quattordici premi scientifici, tra i quali la prestigiosa medaglia d'oro del CNRS (Centro nazionale della ricerca scientifica), fino al già anticipato Premio Nobel.

Sebbene entri ufficialmente in pensione nel 1980, prosegue comunque le sue attività di ricerca e di insegnamento.

Nel 2005 Jacques Chirac gli conferisce la Gran croce della legione d'onore per la sua straordinaria carriera.

Maurice Allais ha pubblicato circa un centinaio di articoli e oltre a diversi libri tra i quali citiamo "La crisi mondiale oggi" (1999) nel quale avanza delle proposte di riforma per l'intero sistema finanziario mondiale.

Come economista ha dato contributi importanti nella teoria delle decisioni, per la politica monetaria e altri campi; il suo nome è associato in modo particolare per il cosiddetto "paradosso di Allais", descritto nel 1953: si tratta di un problema nell'ambito della teoria delle decisioni che contraddice la teoria dell'utilità attesa.

Anche in qualità di fisico ha dato importanti contributi: in relazione alle anomalie gravitazionali ha descritto - per la prima volta nel 1954 - l'"effetto di Allais", risultato di un esperimento con un pendolo paraconico durante due differenti eclissi.

Ancora, con la "metafora del viaggiatore di Calais" dimostra, attraverso metodi di approssimazioni successive, che parlare del costo di un bene o di un servizio è un concetto improprio, e che è più esatto parlare del costo di una decisione, indicando a che livello questa viene considerata.

Durante gli anni della sua carriera accademica Allais si è più volte schierato politicamente; nel 1947 partecipa assieme agli economisti neoclassici Milton Friedman, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek alla riunione della fondazione della Società del Monte Pellegrino (vicino a Vevey, Svizzera): i membri volevano contrastare l'ascesa del keynesianesimo e favorire un'economia di mercato a livello planetario.

Nel 2005 ha modo di affermarsi come uno dei maggiori e autorevoli critici della Costituzione Europea, pur essendo un convinto sostenitore dell'Europa Comunitaria.

Muore il 10 ottobre 2010 alla veneranda età di 99 anni.